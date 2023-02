El Ayuntamiento de Granada pide a la Junta que entregue cuanto antes las ayudas del Bono Alquiler Joven

El Ayuntamiento de Granada ha demandado este jueves a la Junta de Andalucía que resuelva cuanto antes las ayudas del Bono de Alquiler Joven a los granadinos que las solicitaron el pasado mes de noviembre.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda cerró a mediados de noviembre la convocatoria de petición de esta ayuda estatal para el alquiler tras recibirse 17.000 solicitudes, superando las 14.000 marcadas como tope. De estas peticiones, un total de 3.096 fueron cursadas desde la provincia de Granada, siendo la tercera andaluza en la que más se demandó esta ayuda para pagar el arrendamiento.

Una vez cubierto el cupo de peticiones, se inició el plazo para resolver las solicitudes y notificar la resolución, plazo que la Junta de Andalucía estimó en seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro Electrónico Único del Gobierno autonómico.

La concejal de Presidencia de Granada, Ana Muñoz, ha denunciado que la tardanza a la hora de poner en marcha esta ayuda, subvencionada de forma íntegra por el Gobierno de España aunque gestionada por cada comunidad autónoma, los problemas con la plataforma web para entregar la solicitud, y el largo tiempo de resolución de la misma, han dejado a los jóvenes de Granada en una "situación de indefensión".

"El Gobierno de España aprobó el bono para ayudar al alquiler el 22 de enero de 2022, y desde ese momento se podía desarrollar a través de las comunidades autónomas. Después de tardar nueve meses en ponerlo en marcha, siendo la última comunidad autónoma del país, la plataforma de la Junta colapsó y muchos granadinos se quedaron fuera. Esto ha creado indefensión a muchos jóvenes y ha hecho que algunos no hayan tenido la posibilidad ni de acceder a la convocatoria", ha relatado la concejal.

Atendiendo a los plazos que ofreció la Consejería de Fomento entonces, será después de abril cuando quienes realizaron la solicitud comiencen a recibir la notificación sobre si su petición ha sido aceptada, denegada o si necesita agregar información adicional, situación que según Muñoz es distinta al resto de comunidades autónomas, donde ya se ha resuelto esta ayuda.

"Me parece lamentable. La consejera debería explicar o dar información, porque daría tranquilidad sobre cuántas solicitudes se han aceptado o cuándo se va a proceder al pago. Eso pasaría si se fuera empático y se pusieran en la piel de los jóvenes. Cuando no se tienen ganas ni interés, pasan estas cosas. Miles de jóvenes se frustraron por la incapacidad de gestionar por la Junta de Andalucía", ha denunciado.

Según la concejal, desde el Ayuntamiento han asegurado desconocer cuántas de las 17.000 solicitudes se cursaron desde la capital o la provincia Granada, pese a que la propia consejera de Fomento remitió las cifras de 3.096 solicitudes, a la vez que tampoco saben cuántas fueron realizadas desde la capital nazarí.

"Exigimos a la Junta de Andalucía que resuelva esto. Nueve meses para ponerlo en marcha, un periodo de peticiones desastroso, y más de un año después de recibir el dinero desde el Gobierno central, los jóvenes todavía no han visto la subvención. Está claro que la prioridad de la Junta no está ni en los jóvenes ni en las personas que necesitan esa ayuda que vino de a través del Gobierno de España, que no se trata de dinero propio. Hacerlo bien sería tener la prioridad en los jóvenes, y está claro que esta no es la prioridad de la Consejería de Fomento", ha concluido Muñoz.