El Ayuntamiento de Granada amplía el plazo de pago de impuestos y tasas para ayudar a las economías familiares

Con el estado de alarma por el coronavirus y la población confinada, ¿qué pasa con los impuestos y pagos que hay que realizar en un plazo determinado?" El Ayuntamiento de Granada ha determinado ampliar el plazo voluntario del pago de impuestos y tasas e impulsar una serie de medidas que afectan a las obligaciones tributarias de los granadinos, una actuación con la que el Consistorio granadino “contribuye a los requerimientos del Estado de Alarma y el consiguiente confinamiento y facilita el cumplimiento de dichas obligaciones en el nuevo escenario social generado por la pandemia del Covid 19”.

Así lo ha explicado el concejal de Hacienda, José Antonio Huertas, quien ha recordado que “estas medidas son susceptibles de modificación conforme a la normativa estatal y/o autonómica que resulte de aplicación a lo largo de estos días”.

La primera de las medidas es la ampliación del plazo voluntario de pago para las liquidaciones tributarias de impuestos y tasas y para las liquidaciones procedentes de actas de conformidad emitidas por la Inspección de tributos. Así, de conformidad con la Instrucción de la Secretaría General del Ayuntamiento de Granada, y del art. 33 del Real Decreto Ley, se adaptan los plazos de pago previstos en el art. 62.2 de la LGT a los de dicho Real Decreto Ley, con la consiguiente actualización de las fechas de final de plazo de pago en voluntaria de todas aquellas liquidaciones pendientes que hayan resultado notificadas desde la primera quincena de febrero.

En concreto, para las liquidaciones notificadas antes del 18 de marzo “y cuyo plazo venza tras esta fecha”, el fin del plazo en voluntaria será el 30 de abril; mientras que a las notificadas a partir del 18 del mes pasado, se les amplía el plazo hasta el 20 de mayo.

Procedimientos sancionadores

Otra de las medidas adoptadas por el Consistorio granadino es la suspensión del plazo voluntario de pago para liquidaciones derivadas de procedimientos sancionadores de naturaleza no tributaria –ya se trate de procedimientos de las áreas de urbanismo, Medio Ambiente u otras penalidades contractuales-, así como para liquidaciones de ingresos de derecho público no tributarias –es el caso de costas procesales o cánones derivados de prestaciones de servicio público-.

Impuesto de vehículos

En el caso del impuesto de vehículos (IVTM), el plazo voluntario se amplía un mes mas, es decir, hasta el 24 de junio. En este impuesto, los recibos que estén domiciliados se harán efectivos el 20 de mayo, y “para evitar salidas no esenciales a los ciudadanos”, los recibos no domiciliados, no se enviarán a los respectivos domicilios de los vecinos de Granada hasta finales de abril o principios de mayo” ha indicado el concejal de Hacienda.

Al respecto, Huertas ha indicado que, “no obstante, si antes de esa fecha se precisara un duplicado, se podría obtener a través de sede electrónica o mediante solicitud dirigida a los correos electrónicos cartadepago@granada.org y recursosperiodicos@granada.org

Plusvalías

Por último, respecto de las plusvalías (o impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana-, los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación de las declaraciones informativas “no se ven afectados por la suspensión de plazos regulados en el Real Decreto-ley 8/2020”. Tal como se establece en el apartado 6 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incorporado a dicha disposición adicional por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

Al respecto, se han adoptado medidas de flexibilización de los aplazamientos previstas en la normativa, y se han facilitado correos para comunicarse con el ciudadano. Información detallada en el apartado “de su interés “ en la página web de Ayuntamiento de Granada.