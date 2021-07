El Ayuntamiento de Granada se prepara para denunciar a Endesa por los cortes de luz en la ciudad

El Ayuntamiento de Granada va a iniciar el proceso jurídico y administrativo para denunciar a Endesa por los cortes de luz que sufre la zona Norte de la capital y que se han extendido a otros barrios como Zaidín, La Chana y El Fargue. "Tenemos claro que, quien paga la luz, tiene derecho a ella", dijo el alcalde Paco Cuenca esta mañana en una reunión los vecinos norteños.

Además, Cuenca exigirá la convocatoria "inmediata" de la mesa por los cortes de luz, y además pretende poner en marcha "un nivel de exigencia radical y contundente ante Endesa" para garantizar el suministro de luz a quienes pagan sus recibos.

"Me había comprometido con los vecinos del distrito Norte, en especial en esta zona, donde todo el mundo paga la luz, que si tenía el momento de abordar el problema de los cortes de luz, sin duda lo primero que iba a hacer era estar aquí con ellos y defender su causa y su derecho: no se puede tener dignidad en la vida sin tener un suministro eléctrico, si no se tiene agua ni derechos básicos", dijo Paco Cuenca.

El nuevo alcalde criticó que en los últimos dos años el gobierno de la ciudad haya "dado la razón a Endesa y no se ha escuchado a los vecinos", que siguen teniendo cortes diarios, y en esta ola de calor, hay cientos de familias que no pueden encender un ventilador ni siquiera prepararse la comida, y sus frigoríficos se apagan y no pueden tener agua fresquita", relató el alcalde tras hablar con algunos habitantes del lugar.

Y también criticó que en los últimos años de gobierno de Cs y PP desde los barrios hayan tenido "muchas dificultades" para canalizar sus problemas: "No han encontrado un canal donde contactar, ni las respuestas a sus problemas, y en algunos casos han estado ausentes".