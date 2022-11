El Ayuntamiento de Granada, dispuesto a llegar a los tribunales si la Junta no rectifica en la ampliación del horario comercial

El concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha sido hoy contundente tras conocerse que la Junta va a ampliar en abril de 2023 a todo el término municipal de Granada la Zona de Gran Afluencia Turística, permitiendo así que todas las tiendas de la ciudad abran todos los domingos y festivos y sin limitación horaria los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Una decisión que rechaza el Ayuntamiento y el propio sector del comercio ya que denuncia será "la puntilla" para el comercio tradicional, que no tiene los medios económicos ni personales para esta ampliación horaria que, dicen, solo beneficia a las grandes superficies y cadenas.

Así, Castillo, ha dicho hoy a preguntas de los periodistas que el Ayuntamiento está dispuesto a "llegar a las últimas consecuencias para evitar un desastre para el comercio de proximidad". Por lo pronto van a seguir el cauce de las alegaciones para intentar que la situación se mantenga igual que hasta ahora lo ha hecho desde 2016, año en el que se aprobó la ley, recuerda, por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde entonces, cada año el Ayuntamiento proponía a la Junta, en acuerdo con la Federación de Comercio y los sindicatos, entre otros, acotar la Zona de Gran Afluencia Turística a Alhambra, Generalife y Albaicín y durante cinco meses al año: abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Pero este año, tras hacer nuevamente la misma petición, la decisión de la Junta ha cambiado y mientras que admite la limitación temporal, dice que no procede el acotamiento espacial, por lo que aplicando la ley se ampliará la ZGAT a todo el municipio. La Junta se escuda en que sólo cumple una normativa estatal.

"Nosotros anunciamos medidas que pretenden fomentar la compra en el comercio local de Granada y lo que hace la Junta con esta decisión en los meses de gran afluencia turística es lo contrario, perjudica al comercio local. Por eso vamos a presentar alegaciones, nos sumaremos a concentraciones y vamos a llevarlo por la vía judicial si fuese el caso", ha dicho Castillo. Aunque esta opción es la última vía ya que no hay seguridad de conseguir nada en aplicación estricta de la ley, ahora mismo "lo que sí pedimos es que reconsideren su postura sobre la declaración de toda la ciudad" y la mantengan como hasta ahora.

Castillo recuerda que la legislación es de 2016 y que "nada ha cambiado en la ley" como para este cambio de criterio de la Junta. "Nosotros todos los años solicitamos que se limite a Alhambra, Generalife y Albaicín por la gran afluencia turística y a los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Esto no afectaba al pequeño comercio y hasta ahora no había problema en permitirlo", incide Castillo, que no sabe a qué responde este "cambio de criterio en la aplicación de la misma norma. Es un criterio arbitrario o por intereses que no compartimos".