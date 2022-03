El pleno del Ayuntamiento de Granada volverá a buscar la unanimidad en la denuncia a la guerra de Ucrania

El Ayuntamiento de Granada celebrará este viernes 25 de marzo el pleno municipal de este mes, en el que, según ha comentado Calvo, se tratarán un total de 41 puntos del orden del día, tras un mes convulso a raíz de diversas decisiones polémicas que han salpicado al Consistorio en temas de movilidad o seguridad.

El salón de Plenos volverá a ser el escenario de la aprobación de una de declaración institucional para mostrar el apoyo del Consistorio granadino en solidaridad con el pueblo Ucraniano. El mes pasado se intentó sacar adelante un texto en favor de la paz promovido por Unidas Podemos, pero que no llegó a presentarse por la falta de apoyo de Vox al texto. La declaración no se llegó a firmar tampoco por el PP, que también alegó la diferencia del texto acordado.

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento mostrarán en esta declaración que se someterá a aprobación en el Pleno ordinario de marzo, su "condena enérgica y rotunda" ante los ataques y el despliegue miliar perpetrados por el gobierno ruso en diversas ciudades ucranianas, y han acordado "ponernos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y en la acogida de ciudadanos de Ucrania".

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del equipo de Gobierno, Jacobo Calvo, quien ha informado que el acuerdo refleja así la "solidaridad y afecto" de la ciudad con la población ucraniana, a la vez que "instamos a la retirada de los efectivos militares desplegados por Rusia" por lo que emplazan a los organismos internacionales y nacionales a que adopten "cualquier estrategia o campo de trabajo" que permitan "restituir el derecho internacional vulnerado unilateralmente por Rusia y que devuelvan la paz y convivencia democrática como referente y como camino único y exclusivo".

También saldrán adelante otras dos declaraciones institucionales, una primera relativa a intentar acabar con el problema de los cortes de luz en el distrito Norte de la capital, y otra relativa a conmemoración V Centenario de la construcción de la Catedral de Granada.

Además de las declaraciones institucionales, los grupos municipales Socialista, Popular y Unidas Podemos por Granada tratarán de aprobar una moción conjunta con motivo del 31 de marzo, Día Internacional de la visibilidad de las personas transexuales. Además, también se llevará a pleno una moción conjunta de los Concejales no adscritos Manuel Olivares y Lucía Garrido; y de los grupos de PP, UP y Vox relativa a constitución de mesas conjuntas de trabajo para la valoración y recuperación de la maratón de Granada.

Mociones y preguntas

También se presentarán otras seis mociones relativas a instar a la Junta de Andalucía a incorporar un modelo de comedor escolar ecológico y de gestión directa por parte de las AMPAS (PSOE), al espacio escénico de Granada (PSOE) a tratar el incremento de la subvención del Ayuntamiento a la Real Federación de Hermandades y Cofradías (PP), a instar al Ayuntamiento a la publicación de la licitación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad de Granada (PP), al reconocimiento a otra economía posible en base a la pandemia por Covid-19 (UP) y para la protección y mejora del Barrio del Albaicín (Vox).

Diferentes ediles municipales preguntarán sobre temas como el uso de equipamiento cultural en Acera del Casino, sobre acciones de mejora del entorno de Parque Nueva Granada, sobre el contrato de limpieza de colegios públicos y edificios municipales, sobre el Proyecto de reparación en parque adyacente al Cuarto Real de Santo Domingo, sobre la Casería de los Cipreses y sobre el programa de emergencia para luchar contra los cortes de luz.

Como es habitual, también se trataran distintos temas relativos a las áreas de Urbanismo y Obra Pública; Economía, Contratación, Recursos Humanos y Gobierno Abierto; Derechos sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores; y de Alcaldía.

De los temas a tratar por estas áreas destacan las aprobaciones iniciales de créditos extraordinarios para planes de medio ambiente, un suplemento de crédito para la limpieza de viario público y recogida de residuos orgánicos e inorgánicos, y un suplemento de crédito para la limpieza de colegios y edificios municipales.

Junta de Gobierno Local

Previa a la celebración de este pleno, se celebrará como cada viernes la Junta de Gobierno Local. El portavoz del equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha comentado que en ella se aprobarán asuntos de carácter municipal como la aprobación del plan anual normativo para el año 2022, "en el que se incorporan una serie de propuestas de las distintas áreas del Ayuntamiento sobre nuevas ordenanzas o modificaciones de las existentes, en su mayoría consecuencia de las nuevas regulaciones dentro del marco normativo".

También se aprobará el convenio de colaboración entre el Consistorio y la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada y la concesión de las subvenciones. "Recuperamos el importe de los 75.000 euros con el fin de colaborar con la federación, cantidad sufrió un recorte a causa de la pandemia".

También se ha elaborado un plan antifraude "que permita y garantice que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes y de que están dentro del marco de la legalidad, y por tanto un plan que detenga, detecte fraude, corrupción o conflictos de intereses".

También se aprobará la transferencia y generación de crédito a partidas relacionadas con horas extraordinarias para el personal funcionario del Ayuntamiento, y la aprobación de pliegos para adjudicar la ampliación de las luminarias Led en el barrio de San Antón, con un presupuesto de licitación de 212.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

"Todo estos puntos están dentro de ese marco de mejora de la ciudad, una mejora en la prestación de los servicios para los granadinos. Además, implica un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios para garantizar la seguridad ciudadana, o de actuaciones concretas como la recuperación de la Semana Santa y sus repercusiones no solo desde el punto de vista religioso, sino también a nivel económico y emocional", ha concluido Calvo.