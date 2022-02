Pleno de Granada: guerra de Ucrania, falta de unidad por el 8M y abandono de PP y Vox

El pleno municipal de febrero del Ayuntamiento de Granada comenzó con todos los asistentes (algunos en modo telemático aún por la pandemia) y terminó sin el alcalde -por motivos justificados- y sin los grupos municipales de PP y Vox tras una polémica en la fase final de la sesión. Entre medias se desarrollaron los 40 puntos del orden del día (quitando los últimos tres por ausencia de los concejales) que estuvo marcado por el debate sobre las mociones y preguntas más que por los puntos de gestión, del que solo destacó el informe para gestión indirecta del contrato del transporte, que ya se debatió en comisión y que salió adelante con el rechazo de Unidas Podemos, que defiende la gestión directa.

La guerra en Ucrania también estuvo presente en la jornada. Iba a ir una declaración institucional a propuesta de Unidas Podemos en favor de la paz pero no se llegó a presentarse por la falta de apoyo de Vox al texto. Un primer desencuentro. No obstante, el alcalde, Paco Cuenca, comenzó el pleno con un mensaje de rechazo a la guerra y deseo de paz, que fue siendo secundado por concejales y portavoces municipales según iba llegando su intervención. Vox dijo que no había firmado la declaración porque el texto "no fue el que se estaba negociando" y se filtró a la prensa, condenando después expresamente el ataque a la soberanía nacional de Ucrania por parte de Rusia. La moción no se llegó a firmar, tampoco por el PP, que también alegó la diferencia del texto acordado.

El 8M se queda otro año sin declaración institucional

Una falta de unidad que no fue la única de la jornada. La siguiente estuvo marcada por el 8M. Por tercer año Granada no tendrá declaración institucional con motivo del 8M, algo que lamentó la concejal socialista Ana Muñoz. El PSOE no obstante presentó su texto como moción, que salió adelante pero sin el apoyo de Vox y "sorprendentemente" tampoco del PP, que se abstuvo. Vox volvió a su discurso de comparar la violencia de género que sufren las mujeres y los asesinatos con el resto de violencia, "venga de donde venga". "¿Por qué no defienden a los hombres que sufren violencia o denuncias falsas?", dijo la concejal Mónica Rodríguez, que habló también de "la violencia de madres contra hijos o la manipulación hacia ellos, o los "niños huérfanos por padres asesinados por las madres".

La concejal del PP Eva Martín anunció la abstención de su grupo en la moción y defendió que no basta con una manifestación con polémica sino que la igualdad es una batalla que hay que ganar los 375 días y es una lucha de mujeres y hombres, no de mujeres contra hombres.

El concejal no adscrito Manuel Olivares también se sumó a la abstención alineándose con el discurso de Vox del ataque al hombre por su sexo.

La concejal socialista Ana Muñoz lamentó las palabras escuchadas al considerar que es una forma de "justificar la violencia machista" ante una realidad que es la de 43 mujeres asesinadas en 2021 por sus parejas por el hecho de ser mujeres. "Me duele la postura del PP y su deriva a la ultra", lamentó. Al final salió adelante con 13 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Luis Salvador y José Antonio Huertas, 3 en contra de Vox y las abstenciones de PP, Manuel Olivares y Lucía Garrido. La concejal de Unidas Podemos Elisa Cabrerizo defendió que no se buscan guerras y que la "desigualdad mata", asegurando que estas mociones son necesarias porque "aún no existe igualdad entre hombres y mujeres".

Después se aprobó pedir a la Junta la revisión del POTAUG, mejorar la limpieza, exigir al

Gobierno de Sánchez la mejora de las conexiones o solicitar la declaración como BIC del Cristo de los Favores, entre otras cuestiones. Y no se admitió la urgencia de Vox para presentar una moción con la que regular el reparto de productividades tras la sentencia que condena al Ayuntamiento al reintegro de los 200.000 euros repartidos en 2020.

PP y Vox abandonan el pleno

La parte más tensa del pleno llegó al final y sin esperarlo. No había ningún punto polémico pero terminó con PP y Vox abandonando la sesión. Fue en el inicio de una pregunta oral del portavoz de Unidas Podemos Antonio Cambril. Este, al inicio de su alocución, dijo: "En política y en la vida, la carroñería es una actitud despreciable", frase por la que el concejal del PP, Carlos Ruiz Cosano, consideró que se le estaba insultando por el desencuentro que había tenido antes con Cambril en su moción sobre Granada Ciudad Amiga de los Animales, en la que Cosano "me dijo que anteponía la vida animal a la de un señor muerto en la calle abandonado". Con esa previa y la frase de Cambril, el portavoz del PP pidió que retirara esa afirmación y si no abandonarían el pleno. Al no retirarlo el portavoz de Unidas Podemos, que defendió la libertad y que no era un insulto sino una utilización del castellano, el PP abandonó la sesión. Por cierto, que Cambril lucía un brazalete con la bandera de Andalucía con crespón negro para denunciar con motivo de los actos del 28F, el abondono sufrido por Granada durante décadas por el Estado y la Junta, especialmente en comunicaciones.

Después el portavoz de Vox, Onofre Miralles, sacó a colación el "insulto del alcalde a la concejal Mónica Rodríguez" en una sesión de pleno del año pasado "a la que dijo que estaba como una chota" y también abandonaron la sesión.

La concejal Ana Muñoz, presidenta de la sesión tras la salida del alcalde, Paco Cuenca, que se fue para viajar a Florencia como representante en la cumbre de alcaldes del Mediterráneo, lamentó la imagen dada por los corporativos y el abandono de la sesión de PP y Vox y pidió disculpas a la ciudadanía.