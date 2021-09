Del Ayuntamiento a San Telmo: la hoja de ruta del Pacto por Granada

El proceso participado del Pacto por Granada –aunque tras la espalda de PP y Vox al mismo, bien podría tildarse de semipacto municipal– ya ha echadoa andar. Así ha sido tras reunirse el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, con el presidente del Consejo Social de Granada, Javier de Teresa, a quien le entregó el documento de 40 puntos para que traslade sus aportaciones.

Sin embargo, pese al rechazo al mismo de los grupos de derechas, se continúa con la hoja de ruta marcada, ya que mañana lunes, Cuenca presentará este acuerdo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien recibirá al regidor local para comenzar a estrechar lazos y trabajo entre las instituciones.

Este Pacto por Granada comenzó a forjarse el día de 7 julio, cuando el recién investido alcalde, Paco Cuenca, tendió la mano a todas las formaciones políticas para que gobernaran la ciudad de manera consensuada junto a él. Así, el equipo de gobierno y todo el que quiso sumarse a este movimiento comenzó a recopilar aquellas mociones que entendían como beneficiosas para la ciudad, las cuales se habían aprobado durante los dos años de mandato que habían transcurrido.

Según fuentes cercanas al gobierno municipal, hay aportaciones de diferentes partidos, como, por el ejemplo, del PP (pese a que la formación no se haya adherido finalmente al mismo), pero de quien no hay es de Vox. Eso sí, el Pacto se constituyó cuando estaba Ciudadanos –desde el pleno de este viernes ya no existe como grupo municipal en Granada–, por lo que hay aportaciones naranjas al documento.

En este sentido, desde el PSOE mantienen que “todos los concejales que han querido hacer aportaciones al documento las han podido hacer, con independencia de si estaban o no en un partido político”. De esta manera, “el PP hizo aportaciones en su día” y, como ya se ha mencionado, “de lo únicos que no hay aportaciones es de Vox, que no han querido hacerlas, y tampoco las hay de Manuel Olivares ni de Lucía Garrido.”

En el capítulo de no adscritos, sí que hay toques de Sebastián Pérez, aunque “de primera mano no ha aportado nada, pero en el documento hay algunas mociones que se aprobaron durante el gobierno del PP, cuando Sebastián Pérez militaba en este partido”.

A pesar de que, una vez conocido el gobierno municipal –y la sociedad surgida entre el PSOE y los exediles de Cs, Luis Salvador y José Antonio Huertas– el grupo popular decidió bajarse del pacto, desde el equipo de gobierno mantienen que el pacto sigue adelante: “Si ahora el PP prefiere situarse al lado de Vox y no hacer ningún trabajo para el Pacto por Granada, esto no deslegitima el Pacto por Granada, en cualquier caso los deslegitima a ellos, que no quieren estar en el Pacto por Granada, pero el pacto sigue siendo el Pacto por Granada, porque dentro está la mayoría del pleno”.

Uno de los aspectos característicos de este Pacto por Granada es el carácter participativo que se le quiere otorgar, para también la ciudadanía granadina pueda aportar para construir la ciudad de los próximos años. Tal y como avanzó el portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, tras la primera reunión por el Pacto, celebrada el 7 de septiembre, a la que solo acudieron PSOE, UP, Salvador y Huertas, la idea es “hacer partícipe a la ciudadanía, porque estamos ante una oportunidad de generar un espacio participado tanto para las asociaciones como para los colectivos y entidades para incorporar sus demandas”, para lo que se establecerá un calendario para recoger dichas propuestas, que sirva de hoja de ruta para trasladar tanto a la Junta como al Gobierno de España las cuestiones que les correspondan”.

Este proceso participado ya comenzó durante esta semana, cuando el alcalde mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente del Consejo Social de Granada, Javier de Teresa. La idea del equipo de gobierno es “cerrar fechas con todos los colectivos para que empiecen a trabajar sobre el documento y presentar el calendario en poco tiempo”.

Aunque la idea del equipo de gobierno es empezar a trabajar ya sobre los puntos del mismo. Para ello, mañana el alcalde presentará el documento en su encuentro con Juanma Moreno en San Telmo, con el fin de trasladar a la Junta todas las demandas del Ayuntamiento de Granada, porque “esta es la línea con la que vamos a trabajar y con la que la ciudad mejora”. Si bien, se trata de “un documento vivo, ya que si dentro de ocho meses aparece una idea nueva que se deba incorporar porque es beneficiosa para la ciudad, se incorporará”. Así, esto se traduce en que “nunca va a estar cerrado, sino que siempre va a estar abierto a cualquier tipo de aportación”. A partir de ahora habrá que esperar para comprobar si esas medidas se cumplen y se llevan a efecto y no quedan en papel mojado.