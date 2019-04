El Plan LGTBI de Granada sale adelante por unanimidad

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico para la Diversidad afectivo sexual, corporal y de género 2019-2022. Un plan para el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI.

La concejal de Asuntos Sociales, Jemi Sánchez, ha destacado que el plan tiene 5 líneas de actuación importantes y ha agradecido el apoyo de los grupos políticos en el Ayuntamiento. Además, ha explicado que se ha incorporado una de las dos alegaciones presentadas por el PP, como es que todo lo que se realice en virtud de este plan sea consensuado en pleno. El documento plantea 60 medidas y Sánchez ha pedido respetar que "la bandera LGTBI no tiene siglas políticas".

Sánchez ha informado de que Granada celebrará del 3 al 7 de junio la Semana del Orgullo, siendo el día 7 el pregón y marcha, por lo que la concejal ha dicho que "es el momento de salir a la calle como ciudad respetuosa y tolerante". La concejal asegura que la importancia del plan es que desde el Ayuntamiento se va a defender la diversidada "gobierne el partido que gobierne", por lo que aseguró defensa y presupuesto para las medidas. "Es un paso enorme que pasemos de la clandestinidad al orgullo de la diversidad. Hoy estamos transformando la realidad. es de valientes que todos los grupos hayamos llegado a acuerdos y cedido, como el PP", ha apostillado.

El plan ha sido apoyado por todos los grupos políticos ya que es el primer plan de este tipo con el que cuenta Granada.

Desde Ciudadanos, Lorena Rodriguez asegura que será un "abanico" de oportunidades para este colectivo y agradece este plan, que mejorará la visibilización de los más de 16.000 granadinos que forman este colectivo. "Es un paso muy positivo para Granada", ha dicho.

Desde el PP, Fernando Egea ha felicitado el consenso de los grupos e introducir su propuesta de consenso para que no haya "sesgo" o "adocrtinamiento". Lamenta que no se incluya su alegación que pedía que los padres conocieran previamente las medidas de información y formación. Desde el área se ha contestado que si se hace así no se respetaría el interés del menor.

El concejal de IU, Franciscco Puentedura, ha destacado los 22 casos atendidos por discriminación LGTBI atendidos durante 2018 por el Defensor del Ciudadano y ha pedido dotación presupuestaria suficiente para este plan, por el que fecilita al Ayuntamiento para favorecer la libertad y no discriminar.

Por su parte, Marta Gutiérrez, de Vamos Granada, ha dado su apoyo también al plan, al igual que los concejales no adscritos Pilar Rivas y Juan García Montero.