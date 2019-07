El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha detectado un desfase de 9 millones de euros en el plan de ajuste del Consistorio firmado hace un año para aliviar la deuda municipal y mejorar el remanente de tesorería que tiene el organismo rector de la capital. Así lo ha desvelado el concejal de Economía, Luis González (PP), que ha comparecido junto al edil de Hacienda, José Antonio Huertas (Cs).

Ninguno de los dos portavoces ha aclarado a qué se debe que en un año se haya incumplido este ‘apriete de cinturón’ del Ayuntamiento, ya que apenas llevan “un mes” en el equipo de gobierno. Sin embargo, González ha destapado que el Consistorio tampoco ha podido acogerse aún a este plan de ajuste porque el Ministerio de Economía todavía “no ha sacado especificaciones” para poder ampararse al mismo.

Según González, este desajuste económico se debe a que el anterior equipo de gobierno municipal, encabezado por Francisco Cuenca (PSOE) no hizo las “previsiones correctas” en cuanto a ingresos de tesorería previstos y pago a proveedores contemplados en el mismo.

“Hay partidas que no se van a poder pagar y que no se pueden aumentar al estar prorrogado el presupuesto municipal”, ha apuntado González, que como un efecto dominó explicó algunas consecuencias de este desfase como no poder hacer frente al periodo medio de pago a proveedores, que actualmente se sitúa en 208,8 días.

En esta comparecencia se ha hablado de la elaboración de un presupuesto municipal que al fin sustituya al que lleva prorrogado desde 2015. “Es vital para tener equilibrio contable y realizar grandes proyectos”, ha dicho Luis González.

El Ayuntamiento ya ha enviado dos cartas a las diferentes áreas municipales (concejalías, empresas participadas u organismos locales) solicitando el importe de los ingresos y gastos para el ejercicio 2020. Estas misivas deben tener una contestación de vuelta entre septiembre y octubre las cuentas para el ejercicio 2020, han relatado los dos concejales.

“Queremos que sea un presupuesto lo más consensuado posible y con tres premisas básicas: salvaguardar los recursos humanos, mejorar la solvencia financiera, y el plan de inversiones de futuro”, ha enumerado González.

El concejal de Hacienda, José Antonio Huertas, ha detallado de nuevo la situación financiera del Ayuntamiento: “Según la AIREF, Granada está catalogada como entidad con grandes problemas de sostenibilidad a medio y largo plazo”, ha recordado el edil de Ciudadanos, que ha matizado que el riesgo es “bajo pero empeorando en regla fiscal”.

También ha anunciado que se intentará mejorar el sistema de recaudación municipal, cuyos fallos han hecho descender los ingresos en impuestos o multas desde el año 2015. “La operatividad y los procedimientos se están quedando obsoletos”, por lo que aboga por mandar “notificaciones vía SMS o correo electrónico para optimizar recursos”, lo que implica “un incremento de tesorería, que lo necesitamos para cumplir con los proveedores”.

Asimismo, Huertas ha relatado algunas gestiones urgentes que ha realizado el nuevo equipo de gobierno y que habían quedado pendientes del anterior, como solucionar el servicio de envíos de Correos, que había notificado al Ayuntamiento que “iban a cortarlo”. También reactivar el concurso de telefonía para las comunicaciones del Consistorio o prorrogar el baile de mayores, cuyo contrato estaba sólo tramitado hasta el 10 de agosto, y que ahora se extenderá hasta septiembre.