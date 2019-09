El Ayuntamiento recepciona el nuevo edificio de Santa Adela y pone fecha a la mudanza de los vecinos

El Ayuntamiento de Granada recepcionó ayer el nuevo edificio de Santa Adela, de 128 viviendas, por lo que la mudanza de los vecinos podrá realizarse a partir de octubre.

Según se ha informado hoy en Comisión de Urbanismo, el final de la obra se firmó el 9 de agosto por parte de la dirección facultativa pero el responsable de obras entendió que quedaban pendientes remates, lo que hizo frenar la recepción del edificio el mes pasado.

Ahora, tras solventarse esas últimas reparaciones, se ha firmado el acta de recepción del edificio, lo que va a permitir que lo que queda de mes se constituya la comunidad y se den de alta los suministros de luz y de agua para que los vecinos puedan montar las cocinas y entregar a mediados de octubre.

Con la mudanza de los vecinos de la segunda fase, se podrá demoler las siguientes edificaciones, que hay que hacerlo antes de final de año.

Los vecinos han mostrado su satisfacción por el fin de las obras y han reclamado que no se paren los trámites para la tercera fase, para el siguiente edificio, cuyo proyecto ya dejó tramitado la anterior corporación y ahora está pendiente de incluirlo en el paquete de subvenciones públicas. Según los vecinos, el expediente está parado en Sevilla, por lo que piden que pueda seguir tramitándose y que no afecte al mismo el nuevo periodo electoral.

Según el concejal de Urbanismo, Luis González, la liquidación del presupuesto con la Junta se va a resolver en breve y abonará los 3 millones de euros, algo que estaba sólo pendiente del abono de 134.000 euros por parte del Ayuntamiento, algo que ya se ha hecho, por lo que estos días se procederá al pago de su parte de la Junta. Además, el concejal ha ratificado la intención de poner en marcha el acuerdo para empezar con la tercera fase y el nuevo edificio. "La consejera de Fomento está pendiente de la fecha en que pueda venir para atenderles con el alcalde", les ha dicho.

Por otro lado, los vecinos han pedido que los bajos del nuevo edificio se use como sede de servicios sociales para acoger a los trabajadores de los nuevos proyectos que se van a desarrollar en el barrio y que no se pierda espacio en el Centro Cívico. El concejal de Urbanismo, Luis González, ha explicado que el convenio firmado entre Junta, Ayuntamiento y Gobierno para la ejecución de Santa Adela indica que no se pueden utilizar los bajos, que tienen que salir obligatoriamente a la venta, por lo que están buscando otras opciones.