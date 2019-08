El nuevo edificio de Santa Adela se entregará a primeros de octubre

El nuevo edificio de Santa Adela se entregará en los primeros días de octubre (si se puede se adelantará a final de septiembre), lo que permitirá la entrada en las 128 viviendas de 117 familias. Un edificio que supone un paso más en el plan de rehabilitación de esta barriada del Zaidín, en la que desde 2004 ya se han regenerado unas 400 viviendas.

"En breves semanas entregaremos las llaves en un acto con el alcalde, la consejera, el gobierno centrarl, porque es un acto importante para los vecinos, el barrio y la ciudad. Será a finales de septiembre o primeros de octubre ya que estamos a falta de los últimos ajustes burocráticos y terminando los últimos detalles de la obra", ha explicado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Luis González.

Y después, la siguiente fase. "Ya se está trabajando en contacto con las administraciones para poner en marcha la tercera fase con un importante desembolso económico y un convenio muy complicado, pero con esperanzas de que pueda firmarse pronto", ha asegurado.

González ha presentado hoy, ante la inminente finalización de las obras de esta fase de Santa Adela y entrega de las viviendas, la labor realizada por la oficina técnica y social. "Si algo es importante junto al urbanismo es la vertiente social, acometer una labor que no solo afecte a la edificación sino que también suponga una transformación de los hábitos de vida de las familias realojadas. No tiene sentido la inversión si las personas que se van a trasladar no están a gusto y son incorporadas de manera satisfactoria", ha destaco el edil.

Así, se han desarrollado labores importantes sociales para garantizar esa integración a través de unos 15 o 20 programas de desarrollo económico, hábitat, sensibilización social, visitas socioculturales, seguimiento de las obras, cursos de formación, integración social y convivencia u organización comunitaria.

"Esta labor ha beneficiado a 250 personas de las 117 familias que van a ser realojadas para que asumiendo la nueva integración de la vivienda, sean capaces de asimilar esa nueva etapa de la mejor manera posible", ha matizado el concejal de Urbanismo, que ha incidido en el "cambio estructural" que significa la intervención.

El coordinador del equipo de gestión, Juan Manuel Suárez, ha explicado que "desde 2004 que empezó la actuación se han regenerado en torno a las 400 viviendas y como decía el concejal hemos logrado que la regeneración vaya por encima de lo urbanístico para dar a las personas mejores condiciones de vida".

Por su parte, el trabajador social y coordinador de la oficina técnica, Ernesto Rodríguez, ha explicado que los perfiles de personas atendidas en estos programas son variopintos pero en mayoría han sido "gente mayor, más mujeres que hombres, familias monoparentales e inmigrantes pocos en porcentaje".

Con los programas se ha enseñado, por ejemplo, a cómo convivir en una comunidad tan grande como la que vamos a tener ahora. "Estas personas parten de viviendas con seis en una comunidad y ahora se multiplica por 128", explica, por lo que es necesario un "proceso de aprendizaje para saber lo que hay que respetar en la convivencia o cómo es la organización de la comunidad".