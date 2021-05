Balance del coronavirus en Granada: los contagios y las tasas repuntan en el inicio de la semana

Tras un fin de semana casi a ciegas, la evolución de la pandemia en Granada no arroja indicadores precisamente positivos. Se está mejor que lunes pasado pero peor que el viernes, con las tasas de incidencia subiendo levemente, con el margen de casos de la ratio a 7 y 14 días estrechándose cada vez más, y con la hospitalización sin todavía evacuar pacientes a gran velocidad pese a que las personas recuperadas son el doble que las contagiadas tras el parte de hoy. La vacunación se paró al completo y la semana se abre con la notificación de dos muertes por coronavirus.

La actualización de casos de hoy indica 420 contagios por coronavirus entre el sábado y el domingo, lo que arroja un promedio de 210 en los dos días. Parece bueno por un lado, puesto que la media de la última semana es de 286 y de la anterior de 291 (datos acumulados, por cierto, muy parejos, casi similares, lo que indica estancamiento). Sin embargo, estos 420 casos son la peor cifra de las dos últimas semanas, en las que ya la Junta acumulaba los lunes los datos de todo el fin de semana. De hecho, es casi un repunte con respecto al lunes pasado de casi un centenar de positivos, que aquel día fueron 331.

No es bueno porque los dos lunes anteriores fueron de descenso de casos notificados, y esos días marcaron la tendencia que iba a llevar la semana, que entonces fue de progresivo descenso. Ahora repunta, por lo que cabe esperar que esta semana pueda ser peor que la pasada e iniciar una subida de la cuarta ola. De momento, en datos acumulados, se ve que la velocidad de deceleración se ha detenido. Hace dos semanas el descenso sobre la anterior fue del -14,7%, en la pasada ya se detuvo con un -2,54% de casos notificados, y en el comienzo de esta el freno es de solo el -1,72%.

La base sobre la que parece que van a empezar a crecer los casos es bastante alta. Las tasas de incidencia es cierto que siguen marcando una tendencia descendente pero el síntoma que ya destacó este diario el viernes pasado sigue agravándose: la diferencia entre la tasa de incidencia a 7 y 14 días se sigue estrechando. Hoy el margen entre ambas es de 45,4 puntos cuando el viernes estaba en 57 la semana anterior era de 70. Cuanto más se acerque este diferencial al 0, más cerca se estará de un repunte de contagios y una subida de la ola.

Aun así, la tasa de incidencia a siete días apunta a que en próximas jornadas seguirán bajando los contagios. Eso es bueno. Sin embargo, con la actualización de cifras de hoy, ambas tasas suben con respecto a las que había el viernes. La IA a catorce días vuelve a superar los 400 casos por cada 100.000 habitantes (404,2) y la semanal sube de 168 a 179. Por zonas de salud, los índices dibujan una estabilización en las áreas Nordeste (IA 299,9) y Sur (261,8) y una tendencia algo más descendente en los departamentos Metropolitano (que con 449 casos está a punto de adelantar al de la capital), y el de Granada, con 451,4. En el caso concreto de la ciudad la tasa está justo en 449 casos y sigue demasiado cerca del cierre perimetral, aunque su tasa a siete días está en 185,7 casos, por lo que apunta seguir descendiendo estos días.

La hospitalización siempre hay que tomarla con cautela los lunes, y más desde que la Junta dejó de dar los partes de situación los domingos. Se viene de dos semanas en las que no se notificó ningún ingresos en fin de semana, algo que se notó con fuertes repuntes los martes. Hoy no es el caso, con 7 nuevas admisiones en los centros asistenciales granadinos entre el sábado y el domingo, ninguna de ellas en UCI. Solo tomando como referencia los lunes desde que se 'caparon' los datos los domingos, este es el peor de una serie de seis semanas. No es tampoco un buen indicio después de haber vivido una de las peores semanas del año en cuanto a ingresos nuevos.

La situación real indica un repunte de personas hospitalizadas por coronavirus en 12 (328) respecto al dato de ayer, que sí se ofreció por parte de las autoridades. Hay 229 en planta Covid (+15) y 99 en Cuidados Intensivos (-3), por lo que se inicia la semana en niveles parecidos a la de la pasada, cuando se contaron 326 camas ocupadas (237 y 89). Se espera que en esta semana se bajen estos niveles de ocupación pero de no hacerlo, y si los casos suben, la base de crecimiento será muy alta.

El número de muertos sube con dos decesos más en este fin de semana, el más reciente con fecha de diagnóstico muy preocupante, concretamente del viernes pasado. Un fallecimiento por Covid muy fulminante ya que el siguiente más próximo son los cuatro que fueron diagnosticados 15 de abril. Los curados dan una buena noticia con 824, casi el doble que contagios se han notificado en el fin de semana. Los casos activos son en estos momentos 12.141. La vacunación no tuvo datos ayer, con solo 1 dosis puesta. Hoy se retomarán las inmunizaciones masivas.