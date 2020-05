Bares y comercios de Granada celebran el avance, pero dudan de la rentabilidad

Quién le iba a decir a Granada y los granadinos que estarían pendientes de una comparecencia de un ministro (Salvador Illa) y de un científico (Fernando Simón) como si fuera el sorteo de eliminatorias de una competición futbolística o la deliberación de los puntos de un concurso cualquiera. Una pandemia trágica como la del coronavirus ha generado drama y ansiedad, pero también estados de excitación y expectación ante cuestiones como la esperada desescalada y el proceso de fases propuesto por el Gobierno. Si el viernes pasado, los granadinos se quedaban sin el esperado avance por los datos que atesoraban principalmente la capital y el Área Metropolitana, en la rueda de prensa de este viernes 15 el Ejecutivo sí ha puesto en azul claro a la provincia de Granada con todo lo que conlleva para la economía y los sectores cerrados o limitados hasta ahora.

Esto quiere decir que a partir del lunes se podrá circular entre los municipios de la provincia, hacer reuniones familiares o de amigos de hasta 10 personas, ir a terrazas de bares o restaurantes, asistir a misas o velatorios, entre otras acciones hasta ahora vetadas. Evidentemente, la hostelería, puntal de la economía granadina que genera unos 15.000 empleos directos y unos 22.000 indirectos, era el sector más pendiente de la evolución territorial para retomar su actividad. Un avance de fase que desde la patronal ven positivo por lo que supone en materia sanitaria y de reactivación, aunque con el escepticismo por el grave problema de la rentabilidad que tendrán la mayoría de bares y restaurantes de la provincia.

"Está bien. Entendemos que es un paso que damos y vencemos un poco más al problema sanitario. Lo valoramos bastante bien. Pero está claro que dentro de las terrazas sólo aquellos que tengan mesas suficientes podrán abrir, los que salga la cuenta y que no pierdan", ha advertido el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, nada más conocer la noticia anunciada por Fernando Simón de que Granada forma parte de la fase 1 como Málaga y el resto de Andalucía.

Así, el presidente de los hosteleros, pese a la celebración por el paso adelante, se ha vuelto a mostrar crítico con las propuestas de apertura y cree que como ha pasado en otros sitios "no va a abrir tanta gente". De hecho, desde la propia Federación de Hostelería han recomendado a los establecimientos que no vean posibilidad de rentabilidad el no abrir las terrazas.

Ya la semana pasada, la patronal con una llamativa campaña bajo el título de "mejor cerrados que arruinados" animaba a bares y restaurantes a protestar, ya que no podrán abrir aunque el Gobierno haya ampliado del 30 al 50% el aforo permitido en las terrazas para la fase 1 de la desescalada porque es "inviable" económicamente para las cajas de estas pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, los representantes de los hosteleros ya alertaron de la "dramática" situación que atraviesa el sector del turismo, que lleva dos meses a cero, y solicitaron por ejemplo entre otras medidas la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de forma que se pudieran ir sacando los trabajadores en función de las necesidades. Junto a ello, pusieron sobre la mesa una serie de medidas que consideran necesarias para la recuperación de un sector al borde del abismo e insustituible.

Más opciones para el comercio

Para el otro sector productivo que más relevancia tiene este pase de fase es para el comercio minorista, que hasta ahora iba de puntillas con la medida de la cita previa que se estaba utilizando en la fase 0. De este modo, el decreto de fase 1 es un empujón para el comercio de cercanía ya que reabrirán al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas, aunque el aforo debe limitarse a un tercio.

Igualmente, el hecho de que pueda haber movilidad por la provincia es muy significativo. Sobre todo, en el Área Metropolitana con una población de medio millón de habitantes, las opciones y las posibilidades de ir sumando poco a poco son también plausibles en esta fase 1.

El comercio, al abrir en fase 0, tenía las mismas disquisiciones que la hostelería y han sido muchos los comercios que o bien han esperado días para poder adaptarse a la cita previa y a las medidas de seguridad e higiene, o que ni siquiera han abierto al entender que no existe manera de hallar rentabilidad con este sistema.

Asimismo, de la Federación Provincial del Comercio de Granada insisten en la necesidad de una serie de moratorias que alivien su situación como el hecho de que no haya más periodos de rebajas este año o se 'aguante' en el cajón la normativa andaluza que permite a los centros comerciales abrir más domingos y festivos al año.

Dentro de los establecimientos, el segmento del textil y los zapatos que es uno de los más afectados deben procurar por los probadores deberán utilizarse por una única persona, después de su uso se limpiarán y desinfectarán.

El resto de actividades permitidas

Aunque la hostelería y el comercio son los que más implicaciones tienen en la fase 1, el avance de Granada tiene consecuencias evidentes sobre la economía que poco a poco espera ir recobrando cierto brío.

Así entre el resto de actividades permitidas a partir del lunes están las de centros médicos y asistenciales, las religiosas en lugares de culto, los entierros y velatorios, el desarrollo de rodajes y espectáculos culturales con limitaciones de aforo, la apertura de instalaciones deportivas, de hoteles alojamientos turísticos.

También se podrán podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de un máximo de hasta diez personas.