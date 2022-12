Batalla interna en el PSOE por la AESIA: Gómez de Celis pide a Cuenca "mesura" en sus opiniones sobre traer la agencia a Granada

El secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha defendidola "transparencia" con la que el Gobierno central ha llevado a cabo el proceso de adjudicación de la sede de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que estará en A Coruña, y ha pedido al alcalde de Granada, el también socialista Francisco Cuenca, cuya ciudad también aspiraba a albergarla, "mesura" en sus opiniones.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Gómez de Celis ha indicado que, sin duda, "se crean muchas expectativas en las diversas ciudades cuando se compite por alcanzar este tipo de agencias" y ha defendido que la decisión del Gobierno de generar espacios institucionales fuera de Madrid "ha sido muy acertada".

"Cuando se crean muchas expectativas y después no se cumplen, es lógico que haya un cierto malestar", ha añadido el dirigente socialista, quien ha expresado que pediría al alcalde de Granada "que mesurara sus opiniones respecto de las decisiones del Gobierno, porque en todos los casos se han basado en la transparencia y en la competencia".

Ha añadido que el Gobierno central "podría haber decidido de manera unilateral dónde iban las agencias sin un proceso competitivo", pero optó finalmente por llevarlo a cabo.

Con estas declaraciones, el vicepresidente da respuesta a su compañero de partido, Paco Cuenca, quien reconoció hace unos días que era el momento "de pedir justificaciones, cuáles son los criterios técnicos para esa toma de decisión. Estoy convencido de que Granada era, y sigue siendo, la mejor candidatura, y lo vamos a defender".

"Le toca a Granada y en el momento en el que se toma la decisión de descentralizar las administraciones hay que tener criterios técnicos, y de justicia. Por tanto, no nos vamos a callar.", proseguía después el regidor granadino, quien no ha parado de dar batalla con este asunto desde que a principios de semana se conociese quién finalmente albergaría esta sede, que no sería la ciudad de la Alhambra, sino la de la Torre de Hércules.