'Black Lives Matter' en Granada: manifestación contra el racismo en la Plaza del Carmen

El movimiento Black Lives Matter surgió en 2013 como ola de indignación en internet contra los casos de abusos policiales y racismo contra la población afroamericana en Estados Unidos. No obstante, ha sido en este último mes cuando se ha convertido en un asunto con trascendencia mundial tras la muerte de George Floyd que ha elevado la tensión en las calles de Minessota y el resto de Estados Unidos al mismo tiempo que se han trasladado protestas contra el racismo a todas las partes del globo. En Granada, un grupo de jóvenes se rebelaron hace unos días contra esta situación a través de una concentración simbólica en el Mirador de San Nicolás a lo que seguirá una manifestación este domingo a las 12:00 horas en la Plaza del Carmen de la capital.

En el cartel de la manifestación se llama a las personas que asistan a ser responsables guardar todas las medidas de seguridad e higiene correspondientes a las medidas de distanciamiento social. En este sentido, se recuerda que es obligatorio mantener una distancia de dos metros de seguridad, usar la mascarilla, seguir las indicaciones del grupo de prevención y seguridad, y que cada participante lleve su propio cartel para que no se pasen de mano a mano.

El evento reivindicativo, que se realizará simultáneamente en otras provincias andaluzas durante la mañana de este domingo 21 de junio, está convocado por hasta seis colectivos. En concreto, lo promueven las asociaciones Migrantes y Refugiadas, Bloque Feminista Racializadxs, Bloque Mujeres Latinocaribeñas Antirracistas, Nosotras (Trabajadoras del Hogar y Cuidados), Diapó con África y el Colectivo Sirirí: Mujeres Migrantes Creando.

Es decir, que además del componente antirracistas la protesta tiene un cargado carácter feminista al ser uno de los colectivos que más sufre situaciones discriminatorias de tinte racista. Junto a Granada, el domingo habrá concentraciones en las capitales de Sevilla, Málaga y Cádiz mientras que en la localidad almeriense de Níjar y en Huelva se han convocado salidas en autobús.

Según Cassandra Davin, una joven estadounidense que vive en Granada y que ya hace unos días portó carteles en el Mirador de San Nicolás contra la muerte violenta de George Floyd, el objetivo de esta manifestación -que coincide con el fin del estado de alarma en España- es reunir a colectivos de migrantes y asociaciones antirracistas de la provincia de Granada para "exigir la regularización extraordinaria y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas". "Alzamos la voz por nosotras, por las personas que no pueden sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIS y las que puedan quedar en los CIES, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar", asegura esta convocante que llama a salir a la calle a "las refugiadas, las vendedoras ambulantes, las supervivientes precarizadas que no podemos acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajamos como cuidadoras, jornaleras, limpiadoras, cocineras, camareras y otras trabajadoras esenciales que hemos sostenido a la sociedad durante la pandemia, sin que se respeten nuestros derechos laborales".

De este modo, la principal reivindicación es "denunciar el racismo institucional y la instrumentalización de la migración amparadas por la Ley de Extranjería que nos deja desprotegidas frente a esta crisis sanitaria, económica y social". Asimismo, se pretende exigir una política migratoria que ponga el cuidado de la vida en el centro, que reconozca la dignidad y los derechos de la gente que viene de fuera.

Por otra parte, ese sábado varios colectivos izquierdistas han convocado una manifestación por una sanidad pública, universal y gratuita frente a los recortes de los gobiernos en este ámbito. La protesta tendrá lugar el sábado a las 12:00 en La Caleta, frente al Hospital Virgen de las Nieves.