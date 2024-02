Bomberos de Granada piden analizar los edificios para saber cuáles son similares al incendiado en Valencia

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Granada, Gustavo Molino, ha asegurado este viernes que habría que hacer un análisis en la ciudad para detectar que edificios tienen una construcción de características similares a los dos bloques de pisos incendiados en Valencia este jueves, con características de fachadas ventiladas, aunque destaca que ese tipo de construcciones no son habituales en la ciudad nazarí.

En declaraciones realizadas a Granada Hoy, Molino ha relatado que las fachadas ventiladas de aluminio con poliuretano no son habituales en Granada, y ha asegurado que este tipo de construcción, por la que entra el viento, es uno de los factores que ayudó a que las llamas devoraran toda la construcción de ambos bloques en la capital del Turia, de 14 y 10 plantas, en apenas unas horas y sin poder hacer nada.

"Este incendio de Valencia tiene unas condiciones muy excepcionales, y ningún cuerpo de bomberos está preparado para hacerle frente a ese tipo de fuegos. Se movilizaron recursos muy extraordinarios, como se ha visto en las imágenes, y la seguridad de los actuantes fue fundamental ante unas llamas que han acabado con dos bloques enteros. El fuerte viento que hacía ayer en la zona además fue clave para la propagación", ha destacado el jefe de Bomberos.

Un incendio como el ocurrido en Valencia lleva de forma irremediable a preguntarse cómo está la situación en Granada ante hechos de este tipo, o cómo se revisan los edificios para saber si están construidos de forma legal, algo de lo que hay dudas en el suceso en Campanar.

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha explicado este viernes antes del Pleno mensual de febrero que el uso del material que en este momento está en el debate, el poliuretano, es totalmente legal, está autorizado y está recogido en muchas edificaciones, pero augura que a partir de ahora seguro que se revisará su uso para tratar de evitar problemas.

"En el caso de Granada, cuando se solicitan las licencias de obra y primera ocupación, se revisa que todo lo utilizado esté autorizado y conforme a ley, recordando que este material es habitual en las obras y construcciones, por lo que no hay que extender ahora ninguna alarma. Después, con las inspecciones se comprueban fundamentalmente el estado de las estructuras y elementos del edificio", ha asegurado.

Catalina, además, ha puesto el foco en que suelen ser este tipo de accidentes los que provocan una revisión en los protocolos y procedimientos. Como ejemplo, ha recordado el accidente ocurrido en la construcción de un viaducto en la autovía A-7 en 2005, en el que fallecieron cinco trabajadores, y que hizo que se revisara el uso del material que estuvo en entredicho en todas las obras similares a partir de ese momento. "Yo mismo viví ese accidente y viví como se cambiaron los protocolos después de aquello", ha rememorado.

En este mismo sentido se ha expresado el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, ya que se está siendo señalando como responsable al poliuretano por sus características técnicas, pero, sin embargo, "per se no se puede achacar a un material una determinada reacción al fuego".

"Hay muchos tipos de poliuretanos, no es un material prohibido. Lo importante es realizar, siempre, unensayo en un laboratorio homologado que indique que el elemento constructivo tiene una determinada reacción ante las llamas y esté verificado que cumple la reglamentación. Es decir, no se puede hablar de un solo material, sino de un elemento constructivo formado por varias capas y el ensayo es el que permite conocer la reacción al fuego. Por lo tanto, no se puede demonizar ningún material específicamente, o un elemento constructivo", han destacado.

Preguntado por si las alturas de los bloques de pisos de Granada podrían influir en un incendio de este estilo, el jefe de Bomberos destaca que la acción en las alturas no sólo la condicionan los medios de los que disponga cada cuerpo de extinción, sino también como sea el propio incendio y el espacio del que se disponga en las calles para habilitar escalas y elevadores.

"Los edificios con 14 o 15 plantas están construidos para que si se produce un incendio en esas alturas, haya vías de escape y se pueda rescatar sin problema a las personas. Los rescates que veíamos en la televisión eran en plantas bajas, por lo que vivir en una planta muy alta no supone mayor riesgo en este tipo de situaciones", ha valorado.

El cuerpo de bomberos de Granada está preparado y listo para actuar en situaciones como la vivida en Campanar con un total de 195 bomberos, repartidos por dos parques situados en el Norte y Sur de la ciudad. Además de dar servicio al municipio de Granada capital, también actúan en otros 52 municipios de la provincia, cubriendo a una población total de 590.000 personas.

Un trabajo "de diez"

Preguntado por como vive un bombero profesional desde fuera el incendio como el que se producía este jueves en Valencia, Molino ha asegurado que fue muy impactante ver las imágenes en televisión y que le llegaban por redes sociales. "Si ya a alguien que no es un profesional de esto le impacta, a los que nos dedicamos a esto nos llega mucho más", ha valorado.

"Sabiendo la gran dificultad técnica y operativa que conllevan este tipo de incendios, ya no solo en labores de extinción, sino también la coordinación, el trabajo que se hizo fue de diez. Yo como bombero vi una situación muy complicada, de organización y operativa. Es algo extraordinario lo que se vivió en Valencia, algo nunca antes visto", ha revelado.

El jefe de los bomberos de Granada ha asegurado que las imágenes que se vieron del rescate a los atrapados en los balcones son una buena muestra de la gran labor que realizaron sus compañeros. "Las labores de extinción nos pueden poner a nosotros mismos en riesgo. Me llamaron mucho la atención las imágenes, y sólo puedo decir que las actuaciones tanto de los profesionales como de los mandos fue de diez".

El Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Granada, con más de 200 años de historia, es el cuerpo de bomberos más antiguo de toda España, siendo el precursor de los servicios organizados de extinción de incendios en toda España. Su historia se remonta al año 1821, siendo el joven militar granadino José María Ruíz Pérez quien impulsó creación del cuerpo de zapadores-bomberos.

En la actualidad, el cuerpo de Bomberos de Granada está integrado por 195 miembros, dispone de dos parques, se organiza en brigadas operativas, logísticas y de administración y cuenta, entre otras unidades especiales, con grupos de rescate, búsqueda canina, incendios de interior, apuntalamientos o riesgos sísmicos.