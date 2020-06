CCOO Enseñanza Granada exige a Educación garantías en las pruebas de acceso a los conservatorios de música y danza

El sindicato de enseñanza CCOO de Granada ha expresado su preocupación por la salud y la seguridad tanto del alumnado que va a realizar las pruebas de acceso para el curso que viene y sus acompañantes, como del profesorado y demás personal de los conservatorios.

Estas pruebas, imprescindibles para obtener una plaza el próximo curso, tendrán lugar en los conservatorios profesionales entre el 8 y el 22 de junio, y en los superiores entre el 10 y el 17 de julio, y según el sindicato no se están poniéndose en marcha las medidas que garanticen la seguridad.

Según la secretaria general del sindicato de enseñanza CCOO de Granada, Mercedes González Liñán, “estas pruebas suponen una concentración de personas en espacios cerrados, ya que tanto en la presentación como la prueba de análisis musical confluye todo el alumnado simultáneamente. Esto, unido a la necesidad de los menores de ir acompañados, va a suponer un número importante de personas”.

La representante sindical también advierte que para la prueba de interpretación normalmente el alumnado espera su turno en un aula, en la que está calentando, y de ahí al al aula en el que está el tribunal. Esto no sería oportuno en las circunstancias actuales de riesgo sanitario, pero por otro lado los conservatorios no cuentan con personal de limpieza suficiente para proporcionar más espacios y evitar aglomeraciones y a la vez desinfectar dichos espacios con la frecuencia que sería necesaria. es decir, cada ve que sean usados por un alumno o alumna y antes de que entre el siguiente.

Según CCOO, “otro inconveniente es el hecho de que la mayoría de las pruebas no se pueden hacer con mascarilla. Es el caso de las pruebas de danza, canto o instrumentos de viento. Además -indican desde el sindicato- hay pruebas que se realizan con el mismo instrumento (caso del piano) que debe usarse repetidamente por un alumno tras otro”.

CCOO denuncia que los conservatorios no tienen recursos humanos ni materiales para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas, e insiste en que todas estas circunstancias unidas podrían provocar un brote importante si la delegación no toma las medidas adecuadas.

“No se trata solamente de proporcionar mascarillas, guantes, pantallas y geles hidroalcohólicos”, afirma González Liñán, es necesario ampliar el personal de limpieza y garantizar los espacios suficientes para garantizar el necesario distanciamiento físico y evitar la aglomeración, siempre en consonancia con las recomendaciones sanitarias”.

El sindicato también denuncia la falta de un protocolo específico para estas pruebas, habiéndose dejado toda la responsabilidad en manos de las direcciones de los conservatorios, las cuales no tienen, por ejemplo, la capacidad de contratar más personal de limpieza, entre otras. Por otra parte, González Liñán advierte que también podría ser necesario contratar más profesorado, entre otras cosas porque parte del profesorado puede ser vulnerable, por edad, problemas de salud, etc., por lo que podría no haber profesorado suficiente para la realización de las pruebas si no se planifican con más tiempo y haciendo un análisis realista y coordinado con las autoridades sanitarias, tanto de las necesidades como de los recursos que se requieren para que la pruebas se realicen con total seguridad y garantías para todas las personas implicadas.