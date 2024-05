CGT niega el cálculo del Ayuntamiento de que solo faltan 19 profesionales en Servicios Sociales

El sindicato CGT en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado, tras el acuerdo municipal con Policía Local y el inicio este viernes de las negociaciones con Bomberos, que el equipo de Gobierno del PP no se reúna para "calmar las aguas en el Área de Política Social". "Más bien lo contrario. El gobierno de Marifrán Carazo no asume el compromiso de su partido en la anterior legislatura, ni siquiera acepta las cifras de falta de personal en los servicios sociales, reconociendo únicamente la falta de 19 profesionales de las 72 plazas estructurales pendientes que exigen los sindicatos", han dicho en un comunicado después de que el concejal de Personal, Vito Epíscopo, dijera esta semana en comisión que han pedido un informe para ver las necesidades reales de personal dado que no cuadran entre lo que dice el área y lo reflejado en la declaración institucional aprobada en Pleno para el refuerzo de este servicio.

CGT ha respondido a los cálculos, en su opinión equivocados, sobre el reconocimiento del Ayuntamiento de un déficit de 19 profesionales en los servicios sociales recogidos en un informe al que, "dicho sea de paso, no ha tenido acceso la parte sindical", y recuerda que son 72 plazas, y creciendo, explicando detalladamente de dónde salen esas cifras.

Según CGT, la clave aquí está en que los sindicatos en todo momento han hablado de la creación de plazas de estructura, no parches temporales. Y, que, por tanto, según reconocieron todos los grupos políticos, faltarían por crear todas las plazas que fueron despedidas al terminar el programa temporal PLIZD en agosto de 2022, plazas que fueron declaradas estructurales y aún no se han creado, dejando a los Centros de Servicios Sociales de Norte, Zaidín y Beiro con un agujero importante en las plantillas. El sindicato recuerda que el PSOE, antes del acuerdo, ya regularizó las plazas de otro programa temporal, el denominado RMISA, creando 13 plazas correspondientes a este personal. Así mismo, el sindicato valoró como primer paso del cumplimiento del acuerdo de Pleno la creación de otras 20 plazas más en 2023. Éstas han sido las últimas en crearse, ya que desde la llegada del PP al poder municipal “lo único que nos hemos encontrado son portazos para encontrar soluciones”.

Existe una discrepancia en las cifras, según CGT, porque "el gobierno municipal no quiere atajar de raíz la falta de personal estructural que acarrea el Área de Política Social desde hace décadas y pretende, como los anteriores gobiernos, ir saliendo del paso a través de la temporalidad de algunos programas y la precarización del servicio público". La organización sindical recuerda que el compromiso es la creación de plazas estructurales, que sean estables y no ir cubriendo con parches los agujeros del barco que hace aguas por muchos sitios. El sindicato también suma 36 plazas que se han perdido durante estos años, debido a amortizaciones y promociones a puestos de responsabilidad, que no se han cubierto y han dejado a la base del Área de Política Social sin este personal.

Además, añaden, no se cumple con el compromiso de cubrir de manera inmediata las bajas que se alargan y aumentan cada vez más, quedando desiertos en la actualidad al menos 10 puestos sin cubrir.

En la actualidad, informa CGT, hay profesionales cubriendo necesidades estructurales a través de programas temporales. La financiación de esos puestos, según el sindicato, estaría asegurada, con lo que debería ser fácil que esos puestos fueran creados como plazas de estructura, lo que sumaría al menos 7 profesionales más a los cálculos del Ayuntamiento, y podría comenzar el cumplimiento del compromiso con 26 plazas y no con las 19 previstas. Y continuar con ese camino en 2025 y 2026, creando las plazas restantes.

La conclusión de CGT es clara, mientras la alcaldesa no tarda en solucionar los problemas de colectivos como la policía y los bomberos, otros como los Servicios Sociales "no parece interesarle". Hasta que no se tome en serio la situación, dice CGT, no se podrá solucionar el deterioro de un área tan fundamental para la ciudadanía como el de Política social, que abarca desde la Dependencia y la Ayuda a Domicilio, hasta las cuestiones de riesgo de la infancia, exclusión o participación comunitaria.

Así mismo, este sindicato ha criticado el refuerzo propuesto para el área de Cultura para cubrir la falta de personal de las Bibliotecas municipales, ya que se quiere parchear de nuevo con personal temporal durante unos meses, dejando la necesidad permanente sin cubrir. Los tres contratos por acumulación de tareas y las dos vacantes creadas (ocupadas por personas que ya estaban trabajando en el servicio, con otra relación laboral) no solucionan el importante déficit de personal que sufren. Además, recuerda CGT, una vez que terminen las obras de la Biblioteca del Salón, cerrada desde hace un año, será materialmente imposible cubrir la apertura de las 7 bibliotecas municipales con la plantilla actual