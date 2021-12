La Cabalgata de Reyes en Granada: horario y recorrido de la comitiva este 5 de enero de 2022

La ilusión cruzará la tarde del próximo 5 de enero Granada capital y nunca mejor dicho. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se pasearán por las calles de la ciudad, desde el Zaidín hasta el distrito Beiro, en una cabalgata que durará casi cinco horas. Así lo anunció la mañana de este jueves 30 de diciembre el Ayuntamiento de Granada, una decisión tomada con el fin de evitar las aglomeraciones que se daban por las calles del Centro -recorrido habitual de la comitiva en años anteriores- a tenor del aumento de contagios por la sexta ola del coronavirus.

La tarde del 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar partirán desde el Palacio de Deportes a las 17:00 horas y repartirán ilusión durante casi cinco horas -está previsto que la cabalgata se extienda hasta las 21:30 o 22:00 horas- hasta llegar a Mondragones, donde se pondrá fin a la comitiva. Así, mientras que tradicionalmente Sus Majestades hacían un recorrido de dos kilómetros, esta vez será de ocho ya que tras salir desde la avenida de Salvador Allende (Palacio de Deportes), se pasearán por la calle Pintor Manuel Maldonado, Poeta Gracián, avenida de Dílar, Pablo Picasso, Profesor Albareda, avenida Cervantes, Puente Verde, Paseo de la Bomba, Paseo del Salón, Humilladero, Acera del Darro, Reyes Católicos, Gran Vía, avenida de la Constitución, Caleta, avenida de Andalucía, Ribera del Beiro y avenida de las Fuerzas Armadas, donde concluirá en Mondragones.

De este modo, no habrá ese tradicional saludo desde el balcón del consistorio granadino hacia la Plaza del Carmen, con el fin de evitar aglomeraciones, como medida preventiva ante la incesante expansión de contagios de coronavirus debido a la variante Ómicron. La idea es que los granadinos se acerquen al punto más cercano de su casa, "con la mascarilla obligatoria", como insistió el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, para así poder ver el desfile de este año: "Cada barrio está a 10 o 15 minutos de una de las calles del recorrido, para que así todos pueda acudir", indicó.

Dispositivo de Seguridad de 200 personas

Para que todo transcurra sin incidencias, se ha elaborado un Plan de Actuación de Emergencia, que incluye a todos los responsables y agentes de seguridad de la ciudad, desde Bomberos, Policía Local hasta Protección Civil. Así, cada carroza llevará un responsable para que haya una coordinación permanente, según explicó el alcalde.

En este sentido, la concejal de Seguridad, Raquel Ruz, anunció que hay "un dispositivo especial tanto de Policía como de voluntarios que van con las carrozas. Habrá 80 puntos de regulación y desvío de tráfico, para ello habrá 40 agentes de Policía Local, 84 voluntarios que van con las carrozas y 40 voluntarios de Protección Civil".

En este sentido, la edil de Seguridad Ciudadana explicó que "los cortes se irán haciendo de forma progresiva, con forme vaya avanzando la Cabalgata, pero hacemos un llamamiento para que la gente evite circular por esas calles".

Así, el Ayuntamiento ha dispuesto un dispositivo de casi 200 personas, "mucho más de lo tenido en ocasiones anteriores", aseguró Ruz, algo que se acordó en la última Junta de Seguridad, en la que también se acordó que para Nochevieja, la Plaza del Carmen será vallada. "Habrá pasos para que la gente pueda pasar, pero no podrá concentrarse, por lo que habrá un dispositivo de seguridad, mientras que el día de la Toma se limitan los actos a la Capilla Real", dijo Ruz.

Tres puntos para personas con movilidad reducida

Al igual que en ocasiones anteriores, este año la Cabalgata de Reyes también contará con tres puntos para personas con movilidad reducida, tal y como explicó la concejal de Cultura, María de Leyva. "El punto que se instalará en el Zaidín será en la avenida de Dílar, el punto que se conoce como la Cruzada, en la esquina con Don Bosco. El segundo, en la Plaza de Colón, delante de la estatua y el tercero en la parada de autobús del Triunfo, esquina de la calle Hospicio con Constitución", indicó De Leyva.

Los Reyes Magos de este 2022

Para esta ocasión, los elegidos para encarnar a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente son tres vecinos anónimos de Granada, los cuales representan a tres sectores fundamentales "como homenaje a los servicios esenciales y a los trabajadores anónimos, que además de nuestros médicos, enfermeros, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tantos que velan día a día por nosotros, que fuera homenaje a esos hombres y mujeres anónimos que nos hacen la vida más fácil", explicó el alcalde.

"En un año muy difícil y complejo, no queremos que Granada pierda la cita con la ilusión, los deseos y las sonrisas de miles de niños granadinos que esperan todo el año el día que Sus Majestades vienen a Granada. Este año vienen a representar una parte de los que siguen en primera línea cuidándonos y haciendo que, por ejemplo, no sólo tengamos un sistema sanitario, de cobertura y ayuda a los mayores, y ayudando en el abastecimiento en nuestras casas", aseguró Cuenca. De este modo, el alcalde explicó que todo ello, "está presente hoy en la representación de Melchor, Gaspar y Baltasar, porque son personas anónimas que día a día nos ayudan a los demás, que en la pandemia y ahora están en primera línea para ayudarnos a todos. Como alcalde les he pedido salud, que nos sigan cuidando y lo sigan haciendo con una sonrisa, pero que, además, haya empleo, prosperidad e igualdad".

Así, Melchor será encarnado por Chema Cotarelo, un trabajador de la Atención Primaria de la Sanidad, una persona que representa a ese colectivo que está en primera línea, "pero también a los miles de servidores públicos, en los que se incluyen también profesionales de la educación, por ejemplo, que siempre están dando ese paso más de su compromiso profesional para cuidarnos día a día", según indicó el regidor.

"Hay pequeños comercios que están en primera línea y defienden día a día nuestro abastecimiento, por ello Gaspar será encarnado por José Molina, un frutero anónimo, como los que hay en miles de pequeños negocios que hay en nuestra ciudad y que garantizan el abastecimiento", explicó Cuenca, que también detalló que, por su parte, Baltasar será Aliou Anouack, "trabajador de la Ayuda a Domicilio, representando a los que cuidan a los mayores y que ha estado evitando lo que tiene más duro una persona mayor, la soledad".

Las palabras de los Reyes Magos

"Nos sentimos felices de compartir este día de ilusión, representando a muchas personas anónimas, no sé si imprescindibles, pero sí necesarias, porque estos también son a menudo imprescindibles. Me honra representar a los profesionales que trabajan en la Sanidad, incluido el personal técnico y de mantenimiento, toda la gran familia sanitaria que ha hecho posible el milagro. Por eso, cuando el día 5 se repartan caramelos, se hará como si fueran gotas de esperanza y generosidad", aseguró Melchor, tras ser presentado.

"Agradecer al Ayuntamiento de tomar la decisión de que personas anónimas acompañemos a todos los sectores. Hablo con ilusión y nervios, no sé qué se siente cuando te toca la lotería, pero el sentimiento cuando te llaman y te encomiendan esta tarea es más que si te toca. La tarea de encarnar a uno de los Reyes es la ilusión más grande que puede tener un ciudadano anónimo en esta ciudad. Que nunca se pierda la ilusión de los niños ni los mayores", dijo por su parte Gaspar, mientras que Baltasar aseguró que "estoy muy emocionado y contento por representar a Baltasar, el más querido de todos los niños. Estoy muy agradecido".