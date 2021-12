Cabalgata de Reyes en Granada 2022: Un sanitario, un frutero y un trabajador de ayuda a domicilio serán Melchor, Gaspar y Baltasar

Granada ya conoce cómo será su Cabalgata de Reyes el próximo 5 de enero de 2022, al igual que también quiénes encarnarán a Sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, en un desfile que en esta ocasión discurrirá desde el Zaidín hasta el distrito Beiro, al empezar en el Palacio de Deportes y finalizar en Mondragones, y que durará casi cinco horas.

Los elegidos son tres vecinos anónimos de Granada, los cuales representan a tres sectores fundamentales "como homenaje a los servicios esenciales y a los trabajadores anónimos, que además de nuestros médicos, enfermeros, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tantos que velan día a día por nosotros, que fuera homenaje a esos hombres y mujeres anónimos que nos hacen la vida más fácil", según explicó el alcalde de Granada, Francisco Cuenca.

"En un año muy difícil y complejo, no queremos que Granada pierda la cita con la ilusión, los deseos y las sonrisas de miles de niños granadinos que esperan todo el año el día que Sus Majestades vienen a Granada. Este año vienen a representar una parte de los que siguen en primera línea cuidándonos y haciendo que, por ejemplo, no sólo tengamos un sistema sanitario, de cobertura y ayuda a los mayores, y ayudando en el abastecimiento en nuestras casas", aseguró Cuenca. De este modo, el alcalde explicó que todo ello, "está presente hoy en la representación de Melchor, Gaspar y Baltasar, porque son personas anónimas que día a día nos ayudan a los demás, que en la pandemia y ahora están en primera línea para ayudarnos a todos. Como alcalde les he pedido salud, que nos sigan cuidando y lo sigan haciendo con una sonrisa, pero que, además, haya empleo, prosperidad e igualdad".

Así, Melchor será encarnado por Chema Cotarelo, un trabajador de la Atención Primaria de la Sanidad, una persona que representa a ese colectivo que está en primera línea, "pero también a los miles de servidores públicos, en los que se incluyen también profesionales de la educación, por ejemplo, que siempre están dando ese paso más de su compromiso profesional para cuidarnos día a día", según indicó el regidor.

"Hay pequeños comercios que están en primera línea y defienden día a día nuestro abastecimiento, por ello Gaspar será encarnado por José Molina, un frutero anónimo, como los que hay en miles de pequeños negocios que hay en nuestra ciudad y que garantizan el abastecimiento", explicó Cuenca, que también detalló que, por su parte, Baltasar será Aliou Anouak, "trabajador de la Ayuda a Domicilio, representando a los que cuidan a los mayores y que ha estado evitando lo que tiene más duro una persona mayor, la soledad".

Las palabras de los Reyes Magos

"Nos sentimos felices de compartir este día de ilusión, representando a muchas personas anónimas, no sé si imprescindibles, pero sí necesarias, porque estos también son a menudo imprescindibles. Me honra representar a los profesionales que trabajan en la Sanidad, incluido el personal técnico y de mantenimiento, toda la gran familia sanitaria que ha hecho posible el milagro. Por eso, cuando el día 5 se repartan caramelos, se hará como si fueran gotas de esperanza y generosidad", aseguró Melchor, tras ser presentado.

"Agradecer al Ayuntamiento de tomar la decisión de que personas anónimas acompañemos a todos representando a todos los sectores. Hablo con ilusión y nervios, no sé qué se siente cuando te toca la lotería, pero el sentimiento cuando te llaman y te encomiendan esta tarea es más que si te toca. La tarea de encarnar a uno de los Reyes es la ilusión más grande que puede tener un ciudadano anónimo en esta ciudad. Que nunca se pierda la ilusión de los niños ni los mayores", dijo por su parte Gaspar, mientras que Baltasar aseguró que "estoy muy emocionado y contento por representar a Baltasar, el más querido de todos los niños. Estoy muy agradecido".