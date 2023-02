Cae el penúltimo muro de Granada: el desarrollo de Los Mondragones unirá dos barrios y levantará 519 viviendas

Se trata del último gran espacio libre que queda por construir en Granada y quizás el más grande: los solares que ocupaban el antiguo cuartel de Los Mondragones. Y dentro de poco no serán un descampado detrás de una tapia en paralelo a la Ribera del Beiro, si no que se abrirá a la ciudad con nuevas calles, que además unirán dos barrios históricamente separados como Doctores y La Cruz, tendrá espacios verdes, un yacimiento arqueológico de la época romana que visitar, y donde se construirán 519 viviendas, más de la mitad de protección oficial. La Junta de Andalucía y la compañía Metrovacesa, la mayor promotora inmobiliaria de obra nueva de España, han firmado esta mañana el contrato de compraventa por más de 15 millones de euros de dos de las parcelas que conforman el solar y que aún no están desarrolladas, y que de facto supone el pistoletazo de salida para la urbanización de la zona.

En concreto, Metrovacesa, que de esta forma entra en el mercado de la provincia de Granada y única de Andalucía que le faltaba, construirá 202 viviendas libres en 6.330 metros cuadrados en sendas parcelas adquiridas el pasado mes de noviembre mediante subasta pública. Estas viviendas están situadas cerca de la rotonda con la avenida Juan Pablo II, en una parcela donde actualmente hay una tapia y se encuentra el último vestigio del uso militar de este espacio como es la puerta del Centro Deportivo Militar Las Campanas. En ese lugar quedará una pequeña parcela de 1.314 metros cuadrados para una vivienda de protección oficial propiedad de la AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía).

La ordenación viaria de la zona supondrá darle salida a la calle Belmonte en sentido descendente hasta el cruce con la calle Rector José Vida Soria. Esta misma vía se prolongará hacia el interior del barrio de la Cruz hasta entroncar con la calle Martinetes, formado el principal eje de comunicación entre los barrios de La Cruz y Doctores. Dos calles más unirán Ribera del Beiro con Belmonte, dando como resultado dos grandes parcelas. La que discurre en la Ribera del Beiro será un gran parque de 15.280 metros cuadrados donde se pondrá en valor los restos de la villa romana surgida del subsuelo de Los Mondragones, y que será visitable. El otro cuadrilátero que quedará, que es donde antiguamente se situaban las viviendas de los oficiales militares y que se forma entre la prolongación de la calles Belmonte, Rector José Vida Soria y Saeta mas una calle nueva, albergará otros dos edificios para VPO (7.440 y 758 metros cuadrados) y otro espacio libre verde de 8.878 metros cuadrados. En total se levantarán 317 Viviendas de Protección Oficial.

La Junta de Andalucía está contenta con este acuerdo y con su política de subastas de inmuebles y parcelas heredadas de anteriores gobiernos, todos presididos por el PSOE. Según la administración se han logrado recaudar 117 millones de euros en las tres subastas anteriores y se prepara una cuarta, lo que está sirviendo, como en el caso de Los Mondragones, para dar salida a parcelas en desuso desde hace décadas y que han supuesto para las ciudadanos un gasto de seis millones de euros en mantenimiento, 700.00 al año.

Además, en los últimos meses la ciudad ampliará, solo con promociones de la administración autonómica, su parque de vivienda nueva en espacios por desarrollar o rehabilitados, como en Mondragones. Así, cuando estas promociones estén terminadas habrá un total de 1.421 viviendas nuevas en Granada, de las cuales 541, más de una tercera parte, forman parte del Plan de Fomento del Alquiler para Jóvenes. El resto son las 519 a construirse en Los Mondragones, 292 en La Azulejera dentro del plan Ecovivienda, y las 60 que podrán salir del Parque de Automovilismo, entre Camino de Ronda y Pajaritos y que era otro muro que dividía barrios de la ciudad. "Vendrá a paliar la demanda existente en la ciudad", ha dicho la consejera de Fomento y candidata del PP a la alcaldía de Granada, Marifrán Carazo.

Consejería de Hacienda

La consejera de Hacienda, Carolina España, ha destacado que las parcelas adquiridas por Metrovacesa en subasta pública forman parte del lote de 13 inmuebles y solares que la Junta recibió en 2010 como parte del pago de la famosa "deuda histórica". "Tras haberse dejado en situación de casi abandono, la Junta ha catalogado dichos inmuebles con el fin de que puedan ponerse en uso, crear servicios para los ciudadanos, generar empleo y, además, evitar las cargas de mantenimiento que estaban suponiendo", ha explicado la responsable de cuentas autonómica.

"El patrimonio que gestiona la Junta es el patrimonio de todos los andaluces. Y lo mejor que podemos hacer es rentabilizarlo y darle un buen uso", ha indicado España. La consejera ha asegurado que la administración autonómica desarrolla "una política distinta a la de los gobiernos anteriores". "Ahora los edificios en desuso, que sólo generan coste a la administración, se venden a empresas para que los pongan en valor. Lo que antes era una carga, ahora lo estamos transformando en una oportunidad y una palanca para la inversión, el empleo y el crecimiento", ha explicado.

Marifrán Carazo

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha calificado el acuerdo como "un paso clave para el desarrollo de un solar que actualmente es una barrera entre los barrios de Los Doctores y La Cruz, cuyos vecinos llevaban esperando este proyecto casi dos décadas".

Las parcelas que ha vendido la Junta de Andalucía mediante subasta forman parte de un área de reforma interior, cuya propiedad se reparten Metrovacesa y la agencia pública de la vivienda AVRA, adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Marifrán Carazo ha resaltado que, de la mano de iniciativa privada, se levantarán en los suelos de Mondragones "más de medio millar de viviendas, que, en su mayor parte, serán viviendas protegidas (317), pero también se harán equipamientos, zonas verdes y nuevos viales para integrar este nuevo espacio en la ciudad".

Desde 2007, cuando la Junta se hizo con la propiedad de parte de los terrenos del antiguo acuartelamiento (en 2010 se recibió el resto en pago de la deuda histórica), sólo se había desarrollado la primera fase de la urbanización. A raíz de la aparición de restos arqueológicos, la agencia AVRA encargó sondeos y excavaciones para determinar el interés arqueológico del resto de los terrenos antes de continuar. Una vez concluidos estos trabajos en 2021, la Junta retomó el desarrollo de los terrenos, parte de los cuales acaba de adquirir Metrovacesa.

Los terrenos del Cuartel de Mondragones suponen una barrera desde el punto de vista urbanístico, al ser una superficie de grandes dimensiones que condiciona la relación entre el barrio de la Plaza de Toros o Doctores y el de La Cruz, ambos separados por esta gran bolsa de suelo, lo que afecta a los desplazamientos tanto a pie como en transporte público y privado.

La consejera ha recordado que, durante el pasado mandato, se han concedido ayudas a promotores públicos y privados para la construcción de 537 viviendas en alquiler a precio asequible, a través de tres convocatorias del Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler. Gracias a esta iniciativa, se han podido culminar las obras del La Madraza y entregar las llaves a 31 familias granadinas, así como promover, junto a la iniciativa privada, el desarrollo residencial de Nueva Granada con tres promociones con 506 viviendas en alquiler a precio asequible.

Metrovacesa

Por su parte, Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de la inmobiliaria, ha destacado positivamente la entrada de Metrovacesa en Granada como "un hito y un orgullo para nosotros". "Granada es un enclave único, no solo por su historia y su cultura, sino también por su localización estratégica y su alta calidad de vida. Mantenemos una firme apuesta por el mercado andaluz y no podíamos obviar Granada", ha indicado.

Con este proyecto, ha añadido, Metrovacesa busca "recuperar este entorno de la mano de la Junta y el Ayuntamiento, poniendo en valor el yacimiento arqueológico de la villa romana de los Mondragones y, al mismo tiempo, dotando a este ámbito de nuevos equipamientos, siempre bajo la sostenibilidad y el respeto por el entorno".