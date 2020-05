Calendario escolar en Granada: La vuelta al colegio será el 10 de septiembre y a los institutos el 15

Las clases en los colegios de Granada comenzarán el 10 de septiembre de 2020, jueves, mientras que en los institutos el esperado regreso a las aulas se prevé para el martes 15. Así ha quedado configurado en el calendario para el curso 2020/2021 aprobado en Consejo Escolar Provincial.

Aunque el desarrollo del próximo año académico todavía pende de la evolución del coronavirus (el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya ha indicado a las comunidades que se preparen para posibles interrupciones de la actividad docente presencial), el calendario ya ha sido aprobado. Si las clases se reanudan con normalidad, para Infantil, Primaria y Educación Especial el primer día de clase será el 10 de septiembre. Por delante tendrán 178 jornadas lectivas, hasta el 22 de junio de 2021, último día del próximo curso.

Los alumnos de ESO, Bachillerato,Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Idiomas y Educación Permanente comenzarán el día 15, martes, de septiembre de 2020. Como en el resto de etapas, el último día de clase se prevé el 22 de junio, por lo que completarán 175 jornadas lectivas.

El calendario también fija los festivos nacionales y autonómicos, así como los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa. A este calendario se fijarán las fiestas locales, hasta un máximo de tres. En Granada capital ya se ha determinado que el 15 de septiembre será festivo local.

Para el próximo curso serán festivos el 12 de octubre, 1 de noviembre (que se traslada al martes 2 por caer en domingo), 6 y 8 de diciembre, 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, 28 de febrero, 1 y 2 de abril (Jueves y Viernes santo) y el 1 de mayo.

El primer día de las vacaciones de Navidad será el 23 de diciembre, miércoles, y se extenderán hasta el 7 de enero, jueves. El viernes 8 se regresará a las clases. En Semana Santa, el periodo no lectivo irá del 27 de marzo sábado al 4 de abril, domingo.

Por otro lado, serán no lectivos el 2 de noviembre, al caer Todos los Santos el domingo y el 26 de febrero (Día de la Comunidad Educativa) y 1 de marzo. Junto con el de diciembre (el 7 lunes será no lectivo) serán los esperados puentes festivos para los escolares y estudiantes no universitarios.