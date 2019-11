Calvo pronostica en Granada que el voto femenino dará una victoria "más grande" al PSOE

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha pronosticado que será nuevamente el voto femenino el que dará una victoria "más grande" a su formación, para que los partidos de la derecha no cuestionen "ni uno solo de los objetivos" de las mujeres como "ciudadanas de esta democracia".

En declaraciones a los medios antes de un acto público del PSOE en Armilla, en el área metropolitana de Granada, Carmen Calvo ha aludido a que su partido "la revolución la hace en el Boletín Oficial del Estado, como lo ha visto tanta gente a lo largo de tantos años", y ha considerado que, en el actual contexto, la victoria socialista va a venir de la mano de "un voto particularmente intenso de las mujeres".

Calvo ha afeado al PP que recurriera el Real Decreto para seguir "avanzando en los permisos de paternidad y maternidad", lo cual la vicepresidenta ha considerado una "irresponsabilidad" y una "falta de compromiso". También ha criticado que las mujeres hayan tenido que escuchar "cómo se niega hasta la violencia de género", lo cual es, en su opinión, "insultar" a quien ha tenido una familiar "asesinada".

Tras las elecciones del pasado 28 de abril, "nos han robado nuestra victoria, unos por irresponsabilidad y otros por no saber cuál es su sitio", ha agregado Calvo, en referencia a Unidas Podemos que representa, ha añadido, "la izquierda minoritaria", "incluso en sus mejores momentos, y ahora no está en sus mejores momentos". Por todo ello, ha exigido "respeto a lo que representa" su formación, incidiendo en que "cualquier voto que no venga al PSOE no se va a transformar en un Gobierno progresista", y, "por contra, alimentará a las derechas", que "ya no son una amenaza sino una realidad en algunos territorios".

La repetición electoral, en este sentido, es una "gran oportunidad de aclarar una situación compleja" para tener un Gobierno "pronto" y "sacar a este país de este lío inmenso en que lo han metido partidos políticos que han sido incapaces de tener sentido de la responsabilidad".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha atendido a los medios, en presencia del secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, quien ha resaltado la necesidad de un Ejecutivo que avance en "los derechos ciudadanos" y en "los servicios públicos" y en todo lo que rodea a la apuesta como organización política "por la igualdad de oportunidades y por las libertades de la gente".