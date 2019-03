“Tenemos una Cámara que es solvente y de futuro con sus propios recursos”

El director gerente de la Cámara de Comercio de Granada, Joaquín Rubio, es una persona optimista. Rehuye del mensaje derrotista y de la óptica pesimista cuando se trata de hablar de su tierra a la que lleva representando en esta organización empresarial desde hace más de cuatro años.

Tiene claro que Granada no puede ir a ninguna parte si no apuesta por "innovación, inteligencia, excelencia". Las tres grandes calves para conseguir que las empresas punteras que hay en la provincia se hayan asentado.

Prefiere ver lo bueno que hay en Granada como que uno de los grandes proyectos europeos como IFMIF-Dones se quiera asentar aquí a pesar de no tener buenas conexiones. "Tenemos una Universidad potente y administraciones que se han puesto de acuerdo", recuerda el director gerente de la Cámara que aboga por la imaginación como una receta mágica con la que suplir el déficit respecto a esta provincial.

Su buen carácter le ha dado más de una alegría como la de representar al Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes de la capital. Una anécdota para el recuerdo de este director gerente que hace balance de los últimos años de ejercicio desde la tercera planta de una Cámara de Comercio en la que hay una actividad incesante por llegar al mayor número de empresas y, de paso, a la sociedad granadina.

–¿Qué le dice a los que le preguntan sobre cuál es el cometido de una Cámara de Comercio?

–Una Cámara de Comercio es una institución de derecho público que está controlada por la Administración. En este caso, estamos tutelados por la Junta de Andalucía, todo lo que hacemos nos lo controlan, aunque esto está dirigido por empresarios. Lo que hacemos es buscar todos los recursos que existen fuera de nuestro ámbito, fuera de nuestra provincia e, incluso, en nuestra provincia para poner en conocimiento de los empresarios y que ellos mismos se puedan retroalimentar y aprovechar de esos recursos.

–¿Y ese trabajo llega al tejido empresarial granadino?

–Tenemos planes de comunicación con los que intentamos llegar a todos los empresarios. Es verdad que es difícil porque estamos sobresaturados de información, sobresaturados de noticias que nos llegan incluso acerca de recursos que podemos utilizar. Pero tenemos un plan estratégico para llegar al máximo posible de empresas. En el último año el volumen de alcance a empresas se ha multiplicado por 300. Ahora llegamos a muchas más empresas.

–¿Cómo lo han hecho para revitalizar las instalaciones y mantener siempre viva la actividad en la Cámara?

–Es la forma de llegar a los empresarios. Tienes que hacer mucha actividades como jornadas técnicas, y talleres que son interesantes vinculándolos con el tejido industrial. Es raro el día que no tenemos alguna actividad en algunas de las salas que tenemos. Por las tardes, el está ocupada con formación, por las mañanas con talleres específicos y luego además tenemos muchas conferencias, reuniones y networking para interrelacionarnos con los empresarios.

–¿Cuál ha sido el eje de la directiva en estos más de cuatro años al frente?

–Gerardo Cuerva entra en diciembre de 2014 y como cualquier persona nueva que entra a un sitio cambia la forma de pensar y de actuar. Marcamos cuál era la estrategia a seguir y lo que no queríamos que fuera. Marcamos una serie de parámetros, llegar a las empresas y poner en conocimiento todos esos recursos que hay fuera.

–¿Y qué retos siguen quedando pendientes?

–El de intentar llegar a más empresas. Tenemos un plan provincial para mostrar esos recursos al tejido empresarial de Granada. Queremos salir a la provincia a poner de manifiesto todos los recursos que tenemos aquí para ello.

–Las elecciones tendrían que haberse celebrado ya según el calendario. ¿Habrá votación este año en la Cámara de Comercio?

–Dependemos de leyes nacionales y autonómicas y todo apunta a que este año habrá elecciones. Ya se han dado los primeros pasos para que antes de final de año tengamos ese nuevo pleno.

–¿Cómo es la relación con el nuevo Gobierno andaluz?

–Hemos tenido ya alguna primera toma de contacto. Nosotros dependemos de la Dirección General de Comercio, con la que ya hemos tenido algún contacto. En Cámara Granada somos un poco atípicos porque podemos vivir y sobrevivir con nuestros recursos, ya que no recibimos ni un euro de la Junta de Andalucía. Nos tutelan pero no recibimos dineros. Una de las demandas que han tenido las Cámaras de Comercio es que recibamos dinero público. Estar dotados de un presupuesto público ya que nos tutelan y ofrecemos una serie de servicios públicos. Si viene perfecto, pero si no viene no nos preocupa. Lo que quiero es que nos den la posibilidad de seguir trabajando conforme a cómo lo estamos haciendo. A la Administración le pido agilidad, que si necesitamos cosas la tutela sea ágil. Y que a nuestras empresas le faciliten todo el terreno para seguir creciendo como provincia.

–¿Le parece mal que no exista una Consejería de Comercio?

–El comercio es importante para Granada especialmente. Durante mucho tiempo hemos pedido que haya una Consejería dedicada al Comercio. Pero si hablas con los representantes del turismo te dirán lo mismo. Es muy complicado que haya de todo. Lo que sí queremos es que haya direcciones generales potentes.

–Imagino que están en contacto con otras cámaras españolas. ¿Cómo está actualmente la situación de estas organizaciones?

–Desde que cambió la ley en 2010 hay muchos tipos de cámaras de comercio. Cada una ha tomado su camino, unas el de la formación, algunas han ido por el de la internacionalizacón y otras sobreviven con los recursos que tienen. Granada puede estar orgullosa de la Cámara de Comercio que tiene. Con nuestros recursos propios, tenemos una Cámara solvente y de futuro. De hecho, somos referentes a nivel nacional en muchos aspectos de los que trabajamos.

–Uno de los problemas que tiene la economía de Granada es el de que hay déficit de empresas de excelencia.

–En España la mayoría del tejido empresarial lo componen pequeñas y medianas empresas. En Granada no podemos hacer algo distinto. Hay que trabajar para que las empresas se consoliden y puedan tener músculo. Que esas empresas puedan contratar empleados de calidad. Tenemos muchas empresas de calidad, de mucha excelencia y reconocidas a nivel internacional en muchas materias y tenemos que sacar músculo por ello. No me gusta ser pesimista, tenemos que ser positivos en el mensaje que lanzamos a las empresas. No podemos ser derrotistas. Tenemos una provincia maravillosa, con un buen tejido productivo y una calidad universitaria que no existe en otros sitios. Tenemos un potencial importantísimo con el que trabajar con la Administración y poner el esparto ara que se instalen empresas pequeñas que dan volumen al tejido.

–Granada se enfoca, a veces, en demasiados campos. ¿No sería mejor apostar decididamente por una rama concreta?

–Pienso que no podemos dejar de lado nada, pero tenemos que marcar nuestro foco. Lo que tiene que hacer la provincia es saber a dónde va. No vale que vayamos a todo lo que aparece en el mapa. Echo en falta una visión conjunta y de futuro a largo plazo. Tenemos que marcarnos lo que queremos hacer en 2030. Tenemos la oportunidad de albergar uno de los mayores proyectos a nivel mundial como el acelerador. Tenemos que procurar que nazca y trabajar. La Cámara está trabajando con una incubadora de alta tecnología vinculada a IFMIF-Dones.