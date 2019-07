Cargos de confianza municipal: cupo de secretarios y asesores

Con cada cambio de gobierno, la renovación de la estructura municipal se activa dando paso no sólo al cambio de concejales y nombramientos sino a toda una estructura secundaria de puestos directivos, coordinadores y personal eventual, entre el que están los secretarios y asesores. Y en eso está el Ayuntamiento de Granada.

Ya se han cesado en la última junta de gobierno local algunos directores y coordinadores, pero todavía queda gran parte de la estructura, que suele poner a personas afines al partido para ejecutar ese trabajo de coordinación y dirección.

Por ahora, la junta de gobierno local del pasado 1 de julio, en la que se aprobaron los miembros de la junta de gobierno local, que tendrá como secretario a Francisco Fuentes y como sustituto, a José Antonio Huertas (y que se seguirá celebrando los viernes al as 10 de la mañana, menos en julio, que serán los jueves), determinó el número y régimen del personal eventual. Este personal eventual está fijado en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y son los secretarios y asesores que le corresponde a cada grupo. También el artículo 104 bis de la Ley 7/1985 y el 12 del RDL 5/2015, determina “la existencia de personal eventual que desempeña aquellas expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin”. Su número y régimen se determina por la junta de gobierno local y su nombramiento y cese es libre para el alcalde y cesan cuando lo hace también el alcalde.

Por su parte, el ROM asigna a los grupos la figura de secretarios y asesores de grupo de la siguiente forma. Corresponde un asesor por cada tres concejales, hasta un máximo de 5 por grupo. Un asesor puede sustituirse por dos secretarios, siempre que la retribución no se incremente. En el caso de los secretarios, hay uno por hasta cinco miembros, 2 de seis a diez y 3 para más de diez. Así, el número máximo es de 27 cargos eventuales. Por este reparto, al PSOE, con diez concejales, le corresponden 2 secretarios y 3 asesores (que pueden convertirse en hasta 6 secretarios), al PP, con siete concejales, 2 secretarios y 2 asesores (que podrían duplicarse en 4 secretarios), a Ciudadanos, con 4 concejales, 1 secretario y 1 asesor (que podrían ser dos secretarios si se divide), lo mismo que a Podemos-IU-Adelante y a Vox. En total, son 15 eventuales sumando todos los grupos, pero si se desdoblan las asesorías en secretarías, se puede llegar a 23.

Con este reparto y normativa, el personal eventual quedó de la siguiente manera y atribuciones. La Alcaldía tendrá un jefe de Gabinete del alcalde, con una retribución bruta anual de 60.628 euros; un secretario del alcalde, que cobrará 37.718,16 euros y dos asesores, con una retribución bruta anual uno de 60.628,82 euros y otro con 24.028,78 euros, según se recoge en el acta de la junta de gobierno local del pasado 1 de julio.

En cuanto a los grupos políticos municipales, el PSOE tendrá 3 asesores, con una retribución bruta anual de 60.628,82 euros cada uno, y 2 secretarios, que cobrarán 34.286,90 euros cada uno. El grupo municipal del PP tendrá dos asesores (60.628,82 euros por cada uno al año) y dos secretarios (34.284,90 por dos); el grupo municipal de Ciudadanos tendrá 1 asesor y 1 secretario (con los mismos sueldos de 60.628,82 y 34.286,90, respectivamente), al igual que Podemos-IU-Adelante y Vox. Una vez aprobado, cada grupo tiene que remitir a la Alcaldía firmado por su portavoz la relación nominativa de personal asignado para su nombramiento por parte de la Alcaldía.

Como novedad, por el cambio de estructura del gobierno de PP y Cs, este mandato tendrá una Vicealcaldía, que ostentará Sebastián Pérez, ahora primer teniente de alcalde. Pero para eso hay que modificar el ROM. Con todo, ya está previsto que si sale adelante, este puesto tenga su gabinete propio, como ha denunciado el PSOE. Y es que el punto dos del epígrafe 801 de la junta de gobierno local dice: “Una vez modificado el Reglamento Orgánico Municipal y creada la figura del vicealcalde, y en la medida en que los grupos municipales no procedan al desdoblamiento de asesores en dos secretarios, se podrán crear un puesto más de asesor y otro de asistencia, que podrán destinarse a la Vicealcaldía, siempre que el número total de eventuales no supere el de 27. Dichos eventuales tendrán rango de jefe de gabinete y de secretario particular”, es decir, 60.628 y 37.718 euros.

En total, el pago bruto anual para el personal eventual de Alcaldía y los grupos municipales supone un pago anual en salario brutos de más de 786.000 euros, a lo que habría que habría que sumar unos 100.000 más si se crean los de la Vicealcaldía.

Curiosamente, un jefe de gabinete y un asesor cobra poco menos que el propio alcalde, con un sueldo anual con dedicación exclusiva de 62.324 euros; y más que un teniente de alcalde (55.293 euros brutos al año) y que un concejal con dedicación exclusiva (50.510).Pero estos puestos de confianza no son los únicos que hay que nombrar.

Después hay una estructura de cargos directivos: directores generales y coordinadores de cada área. En la época del PSOE había 6 coordinadores generales (30.807 euros cada uno al año brutos) y 9 directores generales (25.635). También se incluyen en la estructura habilitados nacionales (secretario, interventor, tesorero...), titular de asesoría jurídica y directores de agencia Albaicín y la tributaria. En estos casos el sueldo anual está entre los 30.807 y los 49.610 euros anuales.