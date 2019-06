Los sueldos de los siete tenientes de alcalde, primer choque entre gobierno y oposición

El primer choque entre gobierno y oposición ha llegado en relación a la estructura del nuevo gobierno y a la creación de siete tenencias de alcaldía y sus respectivos sueldos en un equipo de 11 personas. Cada uno hace una cuenta.

El PSOE, que ayer alertó del incremento del gasto, ha repetido esta mañana que el pago de siete tenencias de alcaldía tiene un coste de 400.000 euros. Una cifra que se alcanza multiplicando por siete el sueldo de un teniente de alcalde, que este último mandato ha estado en 55.293,42. Así, antes había dos tenencias de alcaldía que costaban 119.586 euros y ahora habrá siete, que son 387.053,94.

La concejal Ana Muñoz ha criticado que la primera medida del gobierno de coalición haya sido "una subida de sueldo encubierto" a los concejales, lo que les parece escandaloso más cuando los dos partidos que ahora están en el gobierno, pedían ahorro en la oposición.

El también concejal socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, ha ido más allá y ha dicho que "Luis Salvador y Sebastián Pérez han comprado la cohesión de sus partidos subiéndose el sueldo". "Han firmado la paz, porque se odian, y lo han comprado subiéndose el sueldo", critican los socialistas, que esperan también conocer el sueldo que tendrá Pérez cuando sea vicealcalde.

Minutos después, ha llegado la respuesta del equipo de gobierno, de PP y Cs, en una comparecencia de los dos portavoces, César Díaz y Manuel Olivares, respectivamente, que han ofrecido sus cuentas. Según Díaz, un teniente de alcalde cobra 55.000 euros en bruto y un concejal raso con dedicación exclusiva, 50.000 euros. La diferencia son 5.000 euros brutos al año entre ser teniente de alcalde y no serlo. Así, el nuevo gobierno cuenta que la diferencia entre tener dos tenientes de alcalde y siete son un incremento de 5, por lo que habría que multiplicar esos 5.000 euros de más que cobra un teniente por los cinco nuevos cargos, que son 25.000 euros brutos al año de más. "Son 2.000 euros al mes, que dividido entre 11 concejales, son 180 euros", ha explicado Díaz.

Díaz ha asegurado también que se está trabajando para que "las cuentas del equipo de gobierno de coste cuando esté concluido con todos los puestos, coordinadores, dedicaciones exclusivas, etc, no haya incremento, sino que el balance sea de menor coste a pesar de ser 11 concejales".

Respecto a la creación de siete tenencias de alcaldía en un equipo de 11, han explicado que el papel del teniente de alcalde es coordinar áreas dentro del gobierno y que se ha visto que esa era la mejor opción. "El PSOE con 8 tenía 2 tenientes pero en este Ayuntamiento con 14 concejales ha habido hasta 9. Es una cuestión de organización interna, no aporta un sobrecoste como para rasgarse las vestiduras. La cuenta al final será de menor coste que la que había", asegura Díaz.

Olivares ha matizado que 180 euros brutos por concejal no es para alarmarse. Además, asegura que están trabajando en contención, "en no subir impuestos", y ha recordado que Muñoz cobraba como teniente de alcalde y diputada. "Hay que romper con todo esto. Vamos a trabajar por la ciudad", ha planteado.

El PSOE ha criticado también el reparto de áreas y la vuelta de Urbanismo al PP, entre otras. Muñoz ha dicho que con esta estructura, el "alcalde será Sebastián Pérez y el PP el que rija los designios del Ayuntamiento", acusando a su vez a Salvador de "vender" a su grupo y crear un gobierno con áreas deslabazadas y sin tener a Granada en la cabeza. Así, ha criticado también que el PP gestione Igualdad, Emucesa y la presidencia de Emasagra, que siempre ha recaído en el alcalde.

Respecto al organigrama, desde el gobierno acusan al PSOE de no aceptar los resultados y hacer críticas "sin sentido". Olivares ha asegurado cuestionado por la cesión de Urbanismo al PP tras los casos judiciales de la anterior etapa de Torres Hurtado, que "la etapa de corrupción del PP acabó, si no no hubiéramos llegado a un acuerdo. Se trata de trabajar juntos sin duda y transparencia. Que critiquen cuando se haga mal", explicó Olivares, que matizó que desde ayer son un solo equipo de gobierno con áreas de representación compartidas en las que se darán la mano.

Por otro lado, aseguran que la semana que viene, como ya anunció el alcalde, se presentará el acuerdo programático que fusiona la Gran Granada y la Ciudad Elegida, los dos proyectos de PP y Cs, respectivamente, y que harán un cronograma con medidas urgentes de ejecución inmediata y otras a corto, medio y largo plazo en un proyecto que han reiterado que tiene vocación de 12 años.