El nuevo gobierno devuelve al PP las áreas de poder municipal

Granada ya tiene equipo de gobierno. Doce días después de la toma de posesión de Luis Salvador como alcalde con los votos a favor de PP y Vox, Salvador y Sebastián Pérez se volvieron a dar la mano ayer para sellar la estructura del gobierno, que ya ha quedado definida. Entre medias, una crisis política generada por la diferencia de criterios en cuanto al pacto alcanzado entre PP y Cs en Madrid para dar la Alcaldía a Salvador; y la amenaza de Vox de moción de censura.

Al final, la negociación del gobierno de coalición a nivel local entre PP y Cs ha superado, al menos públicamente, los obstáculos existentes desde la negociación del pacto en Madrid y con Vox en la oposición y sin ocupar poder, ya se ha diseñado el equipo de gobierno que dirigirá el Ayuntamiento de Granada en los próximos cuatro años. Cuestión, la del tiempo, sobre la que ya no quieren pronunciarse ni PP ni Cs después del escollo que ha supuesto este asunto del acuerdo de Alcaldía, con PP reclamando la alternancia 2+2 y Cs defendiendo los cuatro años.

Ayer, sobre la cuestión de la alternancia exigida por PP, Luis Salvador y Sebastián Pérez pedían pasar página, aunque Pérez matizó que lo que había dicho, ahí queda, dejando plasmada esa petición de alternancia y la posición de su partido. “Será un gobierno para cuatro años”, coinciden los dos protagonistas. Salvador no quiere que se abran más interrogantes sobre el asunto para “no desviar la atención” de un proyecto para cuatro años. Pérez dijo que no iba a “empañar un gobierno sólido, fuerte y serio y un gobierno para 4 años. A partir de ahí ya he dicho lo que tenía que decir”, dijo.

El nuevo gobierno contará con un alcalde con competencias de cultura y ciudad inteligente y diez concejales más, de los que siete tendrán la categoría de tenientes de alcalde, la mayor cifra hasta ahora en equipos de gobierno en la ciudad. Además, de los 11, 10 formarán parte de la junta de gobierno local.

En el reparto negociado entre ambos partidos, el PP ha hecho valer su mayoría de concejales (7) sobre Ciudadanos (4) y se ha hecho con las concejalías más potentes en gestión y poder: Contratación, Economía, Urbanismo, Patrimonio, Seguridad Ciudadana, Movilidad, Recursos Humanos, Servicios Jurídicos, Medio Ambiente y Obras, entre otras áreas. En ese reparto, Cs tendrá como áreas de poder Hacienda, Empleo, Cultura y Turismo, y el resto competencias sociales. Es decir, que Luis Salvador es el alcalde pero que las áreas de peso de la gestión diaria local, las ostenta el PP.

Vuelven, por tanto, las competencias de Urbanismo y Economía, las dos más importantes y también delicadas en el Ayuntamiento de Granada, al PP, que se hará cargo de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, es decir, todo lo concerniente a licencias y proyectos urbanísticos, después de que en 2016 estallara la operación Nazarí, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística y que desalojó al PP de la Alcaldía con la dimisión de José Torres Hurtado y el propio Sebastián Pérez como daño colateral; también el caso Serrallo, con nueve imputados por especulación urbanística en zonas verdes; el Mulhacén; la anulada venta de Casa Ágreda o la sentencia de los Vargas (Caso Penta), entre otros. También dirigirá asesoría jurídica, asunto nada baladí ya que controlará la personación del Ayuntamiento en casos judiciales y las sentencias que surjan, estando a la espera de hecho el Ayuntamiento de varias por la gestión anterior del PP no sólo a nivel urbanístico sino también en otros casos como las contrataciones fantasma en Emucesa o el de TG7.

Ante esta cesión al PP y su cuestionada gestión, el propio Sebastián Pérez quiso ayer pasar página. Es más, se defendió atacando la gestión urbanística del PSOE en los últimos tres años asegurando que “muchos promotores y constructores” le dicen que hay deficiencias en el área. “El teniente de alcalde se sentará con trabajadores, técnicos y todo el equipo para que funcione un área esencial y fundamental. Sin urbanismo no puede funcionar la economía, el empleo y el desarrollo de una ciudad como Granada. Yo no miro al pasado, lo que ocurriera está sub judice y serán sus señorías los que lo determinen. Nosotros afrontamos el futuro con ilusión sabiendo que es un área que tiene especial dificultad”, dijo.

Ante esto, Salvador saltó como un resorte para asegurar que “existirá absoluta transparencia”, por lo que también mira al futuro pero fiscalizando el trabajo de todos para que esté acorde a la transparencia que quieren para el Ayuntamiento.

Otra área importante que llevará el PP es la de Economía ya que tiene el reto de aprobar los presupuestos de Granada, prorrogados desde 2015, y sanear cuentas. Salvador dijo ayer que trabajarán para que haya cuentas en 2020.

El acuerdo del equipo de gobierno se presentó ayer tras la tercera reunión de trabajo y Cs y PP coincidieron en agradecimientos y promesas de lealtad tras los días convulsos de desencuentros, por lo que han querido marcar un antes y un después para trasladar a la ciudadanía una imagen de fortaleza, seriedad y trabajo.

PP y Cs coinciden en hacer público que se han superado las diferencias y ya "son uno"

Así, el alcalde dijo que quieren transmitir la tranquilidad de que existe un “gobierno sólido y estable” de personas dispuestas a “darlo todo” y que buscarán acuerdos para mantener mayorías y salgan los proyectos adelante. “Vamos a trabajar como una piña con un único proyecto fusión de la Gran Granada y la Ciudad Elegida”, dijo. Por su parte, el concejal Sebastián Pérez agradeció la labor de los equipos y dijo que ha valido la pena el trabajo para dar respuesta a los granadinos que pedían un “gobierno del cambio”. Pérez aseguró “lealtad institucional”: Desde hoy somos uno. Granada es nuestro único referente. Los dos proyectos se funden y hoy echan a andar”, dijo, prometiendo devolver a Granada la ilusión, fortaleza y esperanza que merece. Incluso tuvo halagos para el propio Salvador, destacando su “predisposición de trabajar de manera colegiada y compartida”. De hecho, destacó la “generosidad” que ha existido en el reparto y dijo que “será recíproca”. “Desde ahora somos uno”, concluyó Pérez, que por ahora será primer teniente de alcalde hasta que no se modifique el ROM y pueda tener el nombramiento de vicealcalde comprometido en el pacto de coalición.

Así, la junta de gobierno local del Ayuntamiento estará compuesta por 10 de los 11 concejales del gobierno, todos menos Lucía Garrido (Cs), cuyas áreas serán representadas por el propio alcalde y por José Antonio Huertas en dicha junta de gobierno. Se espera convocarla ya para la semana que viene para empezar a trabajar y tomar las primeras decisiones.

Por bloques, Ciudadanos se queda Cultura, Hacienda, Salud y Deporte, Informática, Derechos Sociales, Accesibilidad, Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio. Para el PP serán Presidencia, Contratación, Relaciones Institucionales, Economía, Urbanismo, Empresas Participadas, Participación Ciudadana, Patrimonio, Fiestas Mayores, Transparencia, Consumo, Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos, Oficina Metropolitana, Recursos Humanos, Organización, Servicios Jurídicos, Medio Ambiente, Obras Municipales, Mantenimiento, Familias, Igualdad, Educación, Juventud e Infancia. En total habrá 36 áreas, de las que 10 las ostentará Cs y 26, PP. Además, el PP dirigirá Emasagra y Gegsa y Cs se queda con el control de TG7.

En esta estructura se crean concejalías nuevas y se recuperan antiguas. Como diferencia al último mandato, se forman las concejalías de Relaciones Institucionales, Informática, Empresas Participadas, Fiestas Mayores, Proyectos Estratégicos, Oficina Metropolitana, Servicios Jurídicos y Régimen Interior, Obras Municipales, Mantenimiento, Familias e Infancia.

Un asunto que ya negó Cs y se que verificó ayer es que Vox no entra en el equipo de gobierno, un hecho que reclamaba desde la investidura pero que finalmente no se materializa, pasando la formación a la oposición, también por la ruptura nacional de pactos. Con todo, Salvador reconoció que necesitarán sumar 14 para proyectos y que dialogará con todos, sin “estigmatizar” a nadie.