Carril para bicicletas en las calles más anchas de Granada

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha propuesto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que se reserve un carril para bicicletas en aquellas calles que por su anchura lo permitan, “en consonancia con las medidas que se ha ido adoptando en las principales capitales españolas y europeas, en una apuesta decidida por un transporte sostenible, no contaminante y garantizar el distanciamiento social en los desplazamientos”. Cuenca ha agradecido además al gobierno bipartito que haya hecho suyas las propuestas de los socialistas en materia de peatonalización, pero ha insistido en que no cabe esperar, pidiendo que se implanten desde este fin de semana, sin aguardar al lunes, para garantizar las seguridad de los granadinos durante el horario de paseos y deporte.

Para Cuenca, es una satisfacción ver que “al final el equipo de gobierno va asumiendo nuestras propuestas, algo que le honra, porque en definitiva estamos en el Ayuntamiento para servir a los ciudadanos por encima de los intereses partidistas”. En este sentido, ha reiterado que “seguirá trabajando con lealtad haciendo propuesta diarias para Granada y las familias granadinas”.

Respecto al carril bici reservado para ciclistas, Cuenca ha puesto como ejemplo la Gran Vía, Camino de Ronda o la Avenida de la Constitución, aunque ha destacado que “se debería implantar en todas las que sea posible, si de verdad queremos aprovechar esta nueva situación para reducir los niveles de contaminación y favorecer un medio de transporte que ha cobrado protagonismo como medida de prevención contra el Covid, tal y como acreditan los esfuerzos que ciudades como Madrid y Sevilla están realizando para convertirlo en el medio de transporte estrella”.

Para el socialista, “es imprescindible que se dibuje en la calles de Granada un nuevo sistema de carriles bici que permita ofrecer una alternativa segura, real y cómoda a nuestros desplazamientos. Mientras el transporte urbano colectivo se adapta a la nueva realidad y compatibiliza su necesaria tarea con las medidas de seguridad e higiene obligadas por las autoridades para evitar el contagio, la solución a la movilidad en la ciudad no puede pasar por la vuelta al coche como única salida. La salud de miles de familias está en juego, debemos velar por mantener los índices de contaminación actuales y aprovechar esta crisis para sacar algo positivo y reorientar nuestras costumbres y rutinas hacia un modelo más saludable combatiendo los efectos del cambio climático en nuestra calidad de vida”.

Cuenca ha destacado que “la apuesta por la bicicleta es la solución y la estrategia que han implantado con urgencia ciudades como Milán, Berlín, París, Nueva York o Barcelona, y un ejemplo que debemos seguir a la mayor brevedad”. En este sentido, se ha referido también a la necesidad de abordar esta ampliación de carriles bici al área metropolitana, “con el objetivo de que los desplazamientos en coche cada vez sean menores” y ha recordado iniciativas materializadas durante su gobierno con el Ayuntamiento de Ogijares que permitieron “disponer de nuevos carriles y conexiones entre el municipio metropolitano y la capital”.