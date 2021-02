Carriles bici: sin éxito en Granada dos décadas después

Granada y los carriles bici no tienen una historia idílica. Más bien, una de amor-odio sometida a los vaivenes políticos que en pleno siglo XXI está lejos de cumplir las expectativas de los que apuestan por la movilidad sostenible y a años luz de otras ciudades, no ya europeas para no irse tan lejos, sino españolas e incluso andaluzas.

En Granada el carril bici no cuaja. Se pone y se quita, se hace sin continuidad, lo suelen rechazar los comerciantes y eso que Granada tiene fama de ciudad ciclista. Pero de paseo, porque el día a día el uso de la bicicleta tampoco cuaja, quizá también porque no hay buena infraestructura. Una pescadilla que se muerde la cola.

Durante su historia en Granada ha pasado por varios momentos y ahora hay otro importante con el nuevo plan de movilidad. Los Carriles Reservados (CRT), aunque ahora con otro nombre, pacificados, buscan dar más seguridad a la bicicleta. Y por ese espacio ‘ganado’ se eliminará el carril bici de Camino de Ronda, de los pocos que quedan en la ciudad, que será una vía de running.

¿Cuándo llegaron los carriles bici a Granada? El primero fue el ya desaparecido carril bici del Zaidín, en el año 2000. Pero hay que remontarse más atrás, a 1999. En ese año, con Gabriel Díaz Berbel (PP) como alcalde, era concejal de tráfico curiosamente César Díaz, actual concejal de Movilidad. En aquel año se terminó de redactar del Plan Director de la Bicicleta de Granada, que tenía como objetivo contar con 50 kilómetros de carriles bici en la ciudad. Un pronóstico que no se consiguió. Ese plan incluía incluso un carril por el Centro, entre el Palacio de Deportes y la Caleta, que corporaciones posteriores desecharon.

Hoy, más de 20 años después, hay en la ciudad 15 kilómetros de carriles bici, según ha reconocido el propio Díaz, “inconexos y poco operativos”. Su plan es reservar con diferentes tipos de vías hasta 75 kilómetros. En el año 2000, el alcalde socialista José Moratalla proyectó el carril bici de la Avenida de Dílar en el Zaidín, con el que se daba paso a la nueva movilidad de Granada y que contó incluso con la visita del ciclista Perico Delgado en 2002 para inaugurar el tramo de Avenida de América. Meses después los comerciantes ya estaban entregando firmas al Ayuntamiento porque decían que el carril les arruinaba. El comercio no ha sido defensor de estas infraestructuras, que conllevaban la eliminación de aparcamientos y decían que les restaban clientes.

El guante lo recogió entonces José Torres Hurtado, que ganó las elecciones en 2003 (se dice que con la promesa de eliminar el carril como gran caladero de votos) y lo eliminó ese mismo verano. Torres Hurtado tenía que seguir ejecutando los carriles recogidos en el plan de Díaz pero no el del Centro. Decía que no cabía. Tampoco estaba de acuerdo con vías compartidas por bicicletas, autobuses y coches.

Pero luego las hizo. El siguiente carril bici de la ciudad en desaparecer fue el de Poeta Manuel de Góngora, que se convirtió en el experimento entonces de carril bus-bici, que hoy en día sigue activo y que se extendió en otras calles y ha llegado hasta la actualidad. De hecho los CRT que proyectó el actual gobierno municipal incluían autobuses, taxis, bicis y VMP, los mismos que ahora circularán por los carriles pacificados, más los coches, pero sin superar los 30 km/h.

Ya en 2011 se hizo el de la zona Norte, por Avenida de Andalucía. En 2014 se aprobó el Plan Andaluz de la Bicicleta, que el gobierno de Torres Hurtado y la entonces concejal Telesfora Ruiz le veían poco encaje en Granada por sus calle s estrechas y empinadas. De hecho, rechazaban oficialmente el carril bici por el Centro.

En 2015 se hizo el Carril Bici del Camino de Ronda, que también generó críticas en este caso por vecinos y su peligrosidad por la convivencia con las bicis en las aceras. Además, en su recorrido tenía obstáculos que tampoco lo hacían cómodo para los ciclistas. Este todavía sigue pero con poco uso. De hecho, han sido varias las propuestas de adaptación estos años. Se comenzó pensando en una ciclovía por el centro de la carretera, eliminando la mediana. Después, dentro del proyecto del eje Palencia-Arabial, se incluyó trasladarlo a esta vía paralela con su reforma. Ahora, el plan es que una vez que el Camino de Ronda tienen un carril pacificado (antiguo CRT) en el carril derecho con prioridad para bicis, el carril específico se convierta en una vía de running.

Según el concejal de Movilidad, César Díaz, se está estudiando ya cómo será su señalización y pintado. La intención es que se ponga en marcha este mismo año.

En la actualidad, en Granada hay siete ejes de carriles para circulación de bicicletas: el carril bus-bici de Manuel de Góngora y los carriles bici de Carlos V-Andrés Segovia, Circunvalación, Norte, Churriana-Granada, PTS y Camino de Ronda. A estos hay que sumarle también los carriles bus-taxi que permiten la circulación de bicicletas y que son el paso destacado de estos vehículos por todo el centro de la ciudad. Además, hay una senda ciclable en la Carretera de la Sierra y una ciclocalle entre la Placeta de Radio Granada y San Juan de Dios.