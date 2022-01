El legado de Castillo Higueras a Granada: la bandera de la ciudad, el diseño de la Alcaldía o las fiestas locales

"El prototipo de concejal de la Transición". Así define el concejal del Ayuntamiento de Granada Sebastián Pérez a su amigo desde la infancia José Miguel Castillo Higueras, fallecido este domingo en la capital tras ser víctima de una agresión y atraco en plena calle.

Pérez, que espera que se de pronto "con el asesino de Castillo Higueras", fue amigo del exconcejal desde niño ya que sus familias tenían amistad. Y lo define como un hombre "transgresor, una buena persona, herudito, muy culto" y asegura que no había tema de Granada del que no te diera una lección. Y es contundente: "No se le dio el sitio que merecía".

El actual concejal no adscrito, antes presidente del PP, relata algunas de las cosas que Granada debe a Castillo Higueras: desde el propio reglamento de honores y distinciones por el que se le nombrará concejal honorario a título póstumo; al diseño actual de la Alcaldía; la revitalización de la Toma; o la propia bandera de Granada.

Pérez recuerda la personalidad de Castillo Higueras y su vida política, desde sus inicios en el partido comunista a su paso por el PSOE, y reconoce que el exconcejal "tenía de comunista lo que yo de Podemos", ironiza.

Entre sus recuerdos detalle también cómo le dijo que le había "pisado el himno de Granada". Y es que Castillo Higueras hizo el reglamento de honores y distinciones pero fue Pérez el que puso constancia oficial del himno de Granada de Agustín Lara. "Tendría que haberlo hecho yo", me dijo. "Él sí inventó la bandera de Granada, con el verde y el carmesí que decía". Y hizo más cosas, "una política que hoy sería imposible". "Lo mismo estaba en el partido comunista que besaba las reliquias de San Cecilio", cuenta, recordando también que lo designó pregonero del Corpus en agradecimiento por su trabajo.

"Él diseñó la Alcaldía como la vemos hoy en el Ayuntamiento. La galería de Alcaldía, el salón de la Mariana, todo copiado de Florencia" ya que Castillo Higueras viajaba por todo el mundo y siempre pensaba cómo trasladarlo a Granada. "La propia cancela de entrada al Ayuntamiento de Granada" fue adquirida en su tiempo. 12 años de concejal que dieron para mucho.

En el capítulo de fiestas, revitalizó la Toma "en tiempos en los que no había tanta polémica con la fiesta" o el Corpus con la Tarasca. "Era un defensor de la Toma. Yo le ayudé porque decía que quería hacer una gran recreación de la fiesta con más de 1.000 figurantes para después grabar un documental, pero finalmente no llegó a buen puerto.

Pérez destaca también la gran biblioteca y colección sobre Granada que atesoró Castillo Higueras, "única tanto privada como pública" y que "daría para llenar dos museos de la ciudad".

"Era un verso suelto, un alma libre, había que quererlo como era y no se sometía a las políticas", recuerda de este granadino costumbrista, que tenía sus manías pero al que recurría para pedirle asesoramiento sobre proyectos o ideas para la ciudad como la instalación de la Fuente de las Granadas.

Pérez recuerda las veces que lo invitaba a ir a una discoteca donde "ponía música" (estuvo de DJ en La Copera) y cómo él le decía que no era su sitio y menos de madrugada. O las veces que han quedado para tomar café y cada vez que lo veía con su perro, al que Pérez dedicaba alguna broma que otra.

La última vez que hablaron fue el día de San Sebastián, hace apenas unos días, onomástica por la que siempre felicitaba a Pérez. "Y me preguntó por mi libro", asegura Pérez. Y es que el concejal tiene ultimado su libro sobre Estampas de Granada, por el que Castillo Higueras se interesaba y que figura en sus agradecimientos.