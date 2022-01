José Miguel Castillo Higueras, primer concejal honorario del Ayuntamiento de Granada

El exconcejal José Miguel Castillo Higueras será el primer concejal honorario de Granada. Lo será a título póstumo tras su muerte este domingo víctima de una agresión en plena calle, un hecho que ha consternado a la sociedad granadina y a la política local, de la que fue representante como concejal del Ayuntamiento de la ciudad por el PSOE.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Granada ha aprobado esta mañana por unanimidad conceder esta distinción a Castillo Higueras. Se llevará a Comisión de Honores y Distinciones extraordinaria, que se tendrá que celebrar esta misma semana, previsiblemente el miércoles, para que entre como Urgencia en el orden del día del pleno municipal de este mismo viernes.

Según ha confirmado el portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, ha habido unanimidad en el reconocimiento a la figura de Castillo Higueras, "una figura determinante para el protocolo municipal o las fiestas locales que marcó un antes y un después" en Granada.

Este nombramiento se recoge en el reglamento de honores y distinciones, modificado hace poco tiempo por el entonces concejal de Presidencia, Sebastián Pérez, durante su última etapa de gobierno. Él mismo ha explicado a Granada Hoy lo que supone este nombramiento, que Pérez propuso ya para Castillo Higueras en 2009 pero que fue denegado por PSOE y IU. Porque como recuerda, y ha publicado en sus redes sociales, era un nombramiento para realizar en vida, para que Castillo Higueras lo hubiera disfrutado y visto como el reconocimiento a su contribución a la ciudad.

Según recuerda Pérez, el propio reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada lo creó Castillo Higueras. "Y en la conversación tomando un café hace unos años me dijo que le hubiera gustado ser concejal honorario porque seguía ejerciendo" como tal. No en vano, Castillo Higueras era una persona de referencia para muchas cuestiones de Granada. Consultada por el propio Pérez y referente para estudiosos de la ciudad, sus tradiciones y su cultura.

Por eso, el propio Pérez propuso su nombramiento como concejal honorario, recuerda entre 2009 y 2010. "Lo planteé in voce en una comisión de honores y distinciones y PSOE y IU entonces dijeron que no. La foto de José Miguel conmigo no la perdonaban", dice. Y es que aunque Castillo Higueras había sido concejal por el PSOE, Pérez lo 'fichó' para el PP.

Te negaron un reconocimiento qué merecías sobradamente. Quisiste ser concejal honorario en vida. Se negaron. A ver si tenemos más suerte en la desgracia. Ya sabes…… — Sebastián Pérez (@SebastianGR1965) January 23, 2022

Y como "todo en la vida pasa por algo", cuando Pérez reformó en su última etapa de gobierno dicho reglamento, dejó esa figura. "Lo modifiqué y la dejé adrede porque si había alguien que encajaba era él. Por eso lo recordé ayer. Él quería eso en vida, para disfrutarlo en vida. Tenía una colección sobre Granada única para hacer dos museos de la ciudad. Ahora se le dará pero ya para qué. El único título que no se había dado en Granada era ese y las flores hay que darlas en vida", reclama el concejal, ahora no adscrito tras su salida del PP.

Ayer, tras la muerte de Castillo Higueras, el portavoz del PP, César Díaz, apostó por dar este reconocimiento a Castillo Higueras. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, señalaba en una red social que Granada le debía "muchas cosas" al exconcejal.

El PP pide conceder a José Miguel Castillo Higueras el título de concejal honorario de la ciudad de Granada a título póstumo@CesarDiazRuiz anuncia que llevará esta propuesta a la próxima Junta de Portavoces que tendrá lugar mañanahttps://t.co/LuhiUR9rUp — Populares Ayuntamiento Granada🇪🇸 (@GPPAytoGranada) January 23, 2022