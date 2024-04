La Aemet avanza la previsión del tiempo para la semana del Día de la Cruz en Granada

Días de mirar el pronóstico del tiempo de cara a planificar la próxima semana. No será laborable el día 1 miércoles y varios municipios tienen no lectivo el 2, jueves, y el 3, viernes, Día de la Cruz. En el caso de la capital granadina, el viernes no habrá clase ni en colegios ni institutos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala en su avance de previsión para las próximas semanas cómo será el tiempo de cara a estos días. En su pronóstico señala que una "baja atlántica" dejará un tiempo inestable durante el fin de semana del 26 al 28 de abril, con "abundantes precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta" que pueden darse también en la provincia.

Las lluvias se estiman aseguradas para toda la Península, aunque en Granada no se esperan precipitaciones de gran volumen. "Las mayores acumulaciones -avanza la Aemet- serán en Galicia, Asturias y Pirineo".

El domingo se espera una tendencia a la estabilización, aunque todavía se esperan chubascos por la tarde. Bajarán las temperaturas y el viento soplará con rachas muy fuertes en Alborán.

A partir del martes se espera que la inestabilidad tienda a retirarse a la vez que entrarán bajas presiones atlánticas dejando precipitaciones generalizadas en la Península, sobre todo en el norte y en el entorno del Estrecho, menos probables en el sureste y Baleares, por lo que se espera que en Granada, de llover, lo haga de forma ocasional y dispersa.

"Aunque con amplia incertidumbre se prevé que la inestabilidad tienda a menos a lo largo del periodo" de la próxima semana, señala la Aemet, que avisa que no pueden descartarse lluvias en ningún punto del territorio.

Se darán incluso nevadas en montañas del sureste peninsular. Las temperaturas se mantendrán en niveles por debajo de los 20 grados previsiblemente