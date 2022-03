El Centro de Granada tendrá conectividad completa en dos años

Granada, una de las capitales con menor cobertura de telecomunicaciones, tendrá en dos años el 100% de cobertura en las viviendas y empresas del casco histórico para permitir una mayor implantación de compañías en el Centro y facilitar la competencia de las que ya existen y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Granada, Paco Cuenca, que señala que "ya era hora de que se dieran pasos para la mejora de la conectividad e implementación de redes de comunicación en Granada y especialmente en el Casco Histórico, algo imprescindible para la vida y el desarrollo económico de la ciudad".

Cuenca ha presentado hoy la interpretación normativa que se ha hecho en el Ayuntamiento en colaboración con la Junta y la Alhambra para la eliminación de cableado, retirada del cobre e instalación de fibra óptica en zonas patrimoniales como Centro o Albaicín, para lo que se ha unificado la interpretación de tres planes especiales, el Centro, el Alhambra y el Albaicín.

Petición a las empresas para que inicien la dotación

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha reclamado por tanto a las empresas a que lo antes posible implementen esta fibra óptica en Granada, para lo que se ofrecerá el nuevo documento, que esta misma semana ha recibido la aprobación en comisión de Urbanismo.

"Este equipo de gobierno de forma consensuada como hay que hacer las cosas ha iniciado ya la modificación puntual para que se mejore la conectividad y la fibra óptica en la ciudad. Era una demanda de los ciudadanos y de las empresas implantadas en el Centro para mejorar la conectividad y damos un paso más ya que se eliminarán los cables aéreos que dan una imagen lamentable en zona turística", explica Cuenca, que espera que en dos años "se pueda llegar al 100% de las viviendas y empresas en todo el casco histórico con fibra óptica y de forma progresiva eliminar el cableado que tanto afea".

Ahora, los vecinos y empresas podrán contactar con el operador de telecomunicaciones para disponer de fibra óptica.

Nueva regulación para quitar cableado

El documento, aprobado en comisión municipal, fija el modo de operación que se va a exigir a las compañías. El cableado tiene que ir canalizado subterráneo donde exista esa opción (municipal o de los operadores) y si no existe esa canalización se permitirá un trazado horizontal por fachada con la ubicación más idónea para esconder o mimetizar al máximo la canalización por ejemplo aprovechando pequeñas cornisas.

Los cables deberán ir pintados en el color de la fachada si son vistos, los tubos de salida a fachada se dispondrán por líneas de medianería y en edificios catalogados por el Pepri Alhambra en los niveles 1, 2, 3 y 4, y por el Plan Centro en los equivalentes a BIC, A1, A2 y B no se permitirán elementos de cableado por su fachada. Las cajas terminales tendrán que ir en el interior de los edificios y cuando no se pueda se buscará minimizar el impacto visual y los pasos aéreos para el cruce de calles serán soterrados en todos los casos. Además, se tendrán que retirar las acometidas de cobre que ya no tengan servicio a los clientes, para lo que se ha hablado con Telefónica para que proceda a la retirada.