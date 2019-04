Choque entre la Junta y la familia de Camilo por sus cuidados

Camilo Cena Terribili tiene 14 años y lleva casi dos meses sin asistir a clase. Camilo padece distrofia muscular y desde hace dos años tiene una traqueotomía que ha de desatorarse de cuando en cuando. Alrededor de la historia de un joven de 14 años que quiere reincorporarse a clase han surgido muchas voces: en total casi 90.000 que a través de la plataforma Change.org han firmado para que desde la Junta de Andalucía se le facilite un monitor acreditado que pueda atender la traqueotomía del joven.

Desde que le practicaran esta técnica en la tráquea, cuenta la madre, Luciana Terribili, una monitora se encargó de limpiar el conducto “vital” ya que de no hacerlo, el joven se asfixiaría, pero el 18 de febrero dejó de estar dispuesta a hacerlo ya que no es su competencia como monitora y “realizarla supone también un riesgo para ella”.

La monitora llegó a hacer durante dos años estas funciones sanitarias tras llegar a un “acuerdo voluntario” con la anterior delegación de Educación. Ayer, la familia junto a la Fampa Alhambra, acudieron a la citada delegación para hacer entrega de las firmas y con la petición de que se incorpore un trabajador capacitado para que el joven pueda reincorporarse a clase.

Petición que, por otra parte y según la familia, queda doblemente avalada ya que desde la dirección del instituto Soto de Rojas “le han cerrado la puerta” hasta que el joven no cuente con la asistencia sanitaria necesaria, ya que sin ella existiría también riesgo para el centro.

La reacción a la entrega de firmas ha sido inmediata: el delegado de Educación Antonio Jesús Castillo cargó fuertemente esta mañana contra la familia a la que acusó de negarse a que un sanitario atienda al niño en el colegio “para darle de comer y la medicación”. Castillo también lanzaba un ultimátum, si no aceptasen lo que ofrece la Junta, recurrirán al protocolo de absentismo escolar.

En este punto, Luciana Terribili responde al delegado en declaraciones a este periódico y explica que el ofrecimiento que hace no se corresponde con la necesidad que tiene Camilo: una persona a su lado durante toda la mañana, no solamente para la hora de comer. “La atención que ofrecen es completamente distinta a la que reclamamos”, explica la madre, ya que el joven necesita a una persona que esté junto a él no solo “para que le abra la puerta del ascensor y el tablet” sino para una “cuestión vital” como es desatorar la traqueotomía cada vez que se atasque, “y eso puede suceder una hora después de que el sanitario se haya marchado”.

Por ello, esta madre acusa a la Delegación de Educación de distorsionar la situación cuando Castillo afirmaba que la familia se niega a firmar el documento para el consentimiento de que un sanitario de le dé comer. “Nosotros no hemos recibido ningún papel”, sentencia Luciana, que igualmente reitera que lo que necesita Camilo no lo ofrece Educación ya que esas tareas “son secundarias y solventables”.

De hecho, el delegado reconocía este punto al decir que el padre es quien ahora “no quiere que un sanitario vaya todos los días en la hora del recreo”.

El delegado acusa a la familia de “chantajear con un niño en una situación dramática”

Además, el delegado, en sus encendidas declaraciones ante la prensa también acusaba a los padres de “chantajear con un niño en una situación dramática” lo que tildaba de “injusto, inmoral y nada ético”. Por otro lado, sentenciaba: “Que se quiera utilizar la pena de un niño para vivir de él, me indigna”.

La familia tacha tales declaraciones de “calumnias” y “acusaciones muy graves”, por lo que invitan a Castillo a que se disculpe y hacen extensible la petición a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta Andalucía, Juan Marín, vicepresidente de la Junta y a Luis Salvador, candidato a la alcaldía por Ciudadanos.

“Creemos que son calumnias, amenazas y agravios muy serios. Incluso la amenaza de llevar a Camilo por las buenas o malas al colegio”, insiste Luciana que hace hincapié en que “no es si quiera opinable” que unos padres luchen por su hijo. “No vivimos de él sino para él”, finaliza.