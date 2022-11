El cierre del Anillo de la Circunvalación de Granada, fuera del Plan de Infraestructuras

Para 2030 no será. O eso se induce de que la Ronda Este de Granada, obra conocida como el cierre del Anillo de la Circunvalación, no esté incluida dentro del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía. En el documento no aparece ninguna mención a esta actuación ni en el dossier final ni en los mapas cartográficos de impacto ambiental, que estos sí incluyen proyectos o anteproyectos ya redactados. Esto no implica que la Junta haya desechado su idea, ya que en los recientes presupuestos autonómicos incluye la Reformulación del Estudio Informativo de la Ronda Este dentro del Banco de Proyectos de Fomento, con partidas destinadas a la redacción de estos y la modernización de otros ya elaborados "para poder acometer futuras obras".

La no inclusión del cierre del Anillo en el documento, de entrada, confirma que este proyecto se extenderá en el tiempo más allá del horizonte del 2030, que es el que contempla el plan de la Junta, con obras para el corto y medio plazo. Tampoco mete en el plan la mejora de accesos a Sierra Nevada desde la A-395, que sí tiene partida presupuestaria. El plan sí es ambicioso para las carreteras granadinas, más allá de la faraónica intención de ampliar la GR-30 y la Ronda Sur. Se mencionan directamente la terminación de la carretera Ventorros de San José-Loja, el aumento de la capacidad de la A-308 Darro-Iznalloz y de la VAU-10 de La Zubia, y del arreglo de numerosas vías.

En el documento se habla de cuatro planes de actuación según el interés. Son la mejora de los ejes de gran capacidad autonómicos, incluidas su ampliación, un plan para las vías de gran capacidad en aglomeraciones urbanas, y de las carreteras rurales y litorales.

Así, el Pitma incluye actuaciones en la A-92N, incluida la implantación de asfalto sostenible (además de en el tramo Granada-Santa Fe). En los mapas se ven actuaciones que serán prioritarias también como la mejora de la A-330 de conexión por Murcia por Puebla de Don Fadrique, además de la A-334 entre Baza y Olula del Río, en Almería, conocida como la autovía del Almanzora.

Autovías de la Vega

Entre las carreteras a mejorar por el plan están el acondicionamiento de la A-4200 (Baza-Benamaurel), A-325 (Guadix-Fonelas) y A-337 (La Calahorra-Puerto de la Ragua). En la Alpujarra se actuará para corregir el deslizamiento de la A-348 cerca de Cádiar y se incluyen los accesos a Lanjarón y el arreglo integral de la carretera hasta Órgiva (también A-348). Desde este municipio también se abordará la mejora de la carretera con Vélez de Benaudalla.

En el Poniente se arreglará en este periodo la conexión entre la N-323a con el municipio de Colomera, además de abordar la variante de Alhama de Granada, otra de las obras que la Junta ha presupuestado para incluir en su Banco de Proyectos, al igual que la Vía de Alta Ocupación VAU-05 entre Armilla-Churriana y Las Gabias. Es una de las llamadas autovías de la Vega como la VAU-09, el Distribuidor Sur, entre Huétor Vega y la Circunvalación, también prevista en este plan como mejoras en las redes de la aglomeración urbana de Granada.