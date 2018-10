El Cinturón, la zona con más posibilidades de sufrir inundaciones de toda la provincia

Proyectos en el aire por el mapa de riesgos

La aplicación de la normativa que se basa en los mapas de peligrosidad puede suponer un serio dolor de cabeza, incluso para las Administraciones. Uno de los casos que puede ejemplificar esta afirmación se da en el municipio de Cenes de la Vega. Se proyectó la ampliación de un colegio ya existente, pero que ahora se considera en zona de riesgo de inundación por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Este hecho ha provocado la queja recurrente de Educación, que depende de la ampliación de ese centro para moldear el mapa de escolarización del municipio. El delegado provincial de Educación, Germán González, alegó en su momento que la limitación actual no estaba vigente cuando se realizó la planificación del centro. "Es imposible encontrar un terreno allí que no tenga que pasar por la Confederación", aseguró en su momento a este diario sobre el problema planteado en Cenes a cuenta de la ampliación del colegio. La situación no ha terminado de solucionarse pese a que han pasado dos años de esas declaraciones. Es más, se ha complicado porque al no de la Administración que gestiona la cuenca del Guadalquivir se sumó un pleito interpuesto por Educación. Mientras se espera sentencia, el Gobierno central ha pasado de manos del PP al PSOE, con el consiguiente cambio en el Ministerio (ahora de Transición Ecológica) y en la dirección de la CHG.