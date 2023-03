El Hospital Clínico San Cecilio de Granada celebra un taller de cuidados de la piel

Una treintena de pacientes y familiares con enfermedades autoinmunes sistémicas han acudido al taller de cuidados de la piel que se ha celebrado este martes en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, en colaboración con la Asociación Augra (Asociación granadina de enfermedades autoinmunes) y la Universidad de Granada.

La actividad ha estado dirigida especialmente a personas con estas patologías de difícil manejo, que se caracterizan por provocar un mal funcionamiento del sistema inmune, provocando a quienes las padecen la creación de anticuerpos que actúan de manera equivocada contra las células y tejidos del cuerpo.

La sesión ha sido impartida por el dermatólogo del centro hospitalario y responsable de la Unidad de Dermatología Autoinmune, David Moyano, y ha sido moderada por el médico internista de la Unidad de Enfermedades Sistémicas del hospital, el doctor Javier de la Hera.

En el taller se han abordado las principales medidas para protegerse del sol, así como las consecuencias de no hacerlo correctamente. También se ha profundizado en el distinto etiquetado de los fotoprotectores, explicando cuáles son los más recomendados para cada patología.

En palabras del doctor Moyano, este taller tiene especial interés para muchos pacientes por tres motivos claves, "porque hay muchas enfermedades autoinmunes que sólo afectan a la piel, porque muchas enfermedades autoinmunes sistémicas cursan con manifestaciones cutáneas, y porque muchos fármacos utilizados en estos pacientes producen toxicidades cutáneas, que a veces se confunde con la historia natural de la enfermedad”.

El especialista en dermatología subraya la importancia de la protección frente al sol en pacientes con enfermedades autoinmunes, “no solo porque muchos pacientes presentan fotosensibilidad, sino que incluso ciertas enfermedades autoinmunes, como el lupus cutáneo, son causadas o agravadas por la exposición solar”.

Además, apunta el doctor Moyano, muchos fármacos necesarios para controlar la enfermedad son fotosensibilizantes, es decir, favorecen las quemaduras solares y el hecho de estar en tratamiento con inmunosupresores disminuyen la barrera natural del cáncer cutáneo.

Por su parte, el doctor Javier de la Hera señala la utilidad de este tipo de actividades, realizadas gracias al trabajo conjunto entre el hospital, Augra y la Universidad de Granada, y que están muy dirigidas y centradas en las necesidades de los pacientes. Así, destaca el facultativo “son reuniones muy enriquecedoras, en las que todos aprendemos”.

Entre las claves de éxito de este tipo de talleres destacan que los temas se abordan con sencillez y claridad, y con mucha cercanía hacia los pacientes donde ellos son el núcleo central de las charlas.

El doctor de la Hera ha explicado que en ellas "nos conocemos un poco más y los pacientes o sus familiares tienen tiempo, sin miedo, de preguntar aquellas cosas que en la consulta quizá se olvidan de preguntar o no se atreven. Así que, no solamente nos conocemos entre nosotros, sino también entre ellos mismos. Los propios pacientes establecen lazos entre sí. Pacientes no solo con una misma patología, sino con diferentes enfermedades, comparten sus experiencias e inquietudes, ayudándose a seguir adelante, ganar a la enfermedad y sonreír”.