El Comité de Afectados por el Ruido de Granada vuelve a sacar las sábanas blancas a los balcones de Ganivet

La plataforma ‘Comité de Afectados por el Ruido’ de Granada volverá a colgar las sábanas blancas de sus balcones y ventanas de calle Ganivet y alrededores para el puente de la Inmaculada, las cuales simbolizan las noches en blanco que pasan los vecinos al no dormir como consecuencia de los ruidos provocados por el ocio nocturno. La movilización llega nuevamente al centro de la ciudad en señal de protesta ante la inacción del Ayuntamiento, que no ha tenido contacto con los habitantes de esta zona desde que el pasado 29 de octubre se aprobara en el pleno municipal que se declarase esta barriada como Zona Acústicamente Saturada. Así, tanto las sábanas, como una serie de pancartas, estarán visibles desde el día 3 hasta el 9 de diciembre.

Esta petición corre por el grupo de WhatsApp al que pertenece los miembros de esta plataforma, según hace saber este diario la portavoz del ‘Comité de Afectados por los Ruidos’, Mar Meseguer, quien subraya que “aquí vamos a por todas, no se puede consentir”, puesto que “desde que se aprobó en el pleno del 29 de octubre la moción para declarar la zona acústicamente saturada, no han hecho nada, este Ayuntamiento solo está dando largas”.

Mar Meseguer afea a la concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, que “solo reúne con los hosteleros y ahora ha mandado una carta a los administradores de fincas de la Concejalía de Medio Ambiente para ver los problemas que tenemos los vecinos, cuando ya se sabe que los problemas que tenemos son la seguridad, la suciedad y los vómitos”.

La portavoz de los vecinos subraya que “nosotros somos una plataforma constituida legalmente como ‘Comité de Afectados por los Ruidos’, con nuestro CIF, y no se digna a llamarnos, estamos esperando a ver si la señora, igual que se ha reunido con la Federación de Hostelería y la Policía, también con los vecinos”. Según Mar Meseguer, “están esperando que pasen las Navidades, dando largas, unos días ponen mesas altas, otras bajas y es que lo locales tienen hasta cuatro y cinco licencias, por no hablar de que en un radio de menos de un kilómetro tenemos más de 160 bares y no se puede vivir así”.

Esta vecina de calle Ganivet, expone los principales problemas que afectan a la zona, como la ocupación de espacios, ya que “en la plaza de Mariana Pineda no hay sitio para que los niños jueguen a la pelota”; además, está el asunto de la seguridad, cuando “el fin de semana en la plaza del Campillo le rompieron a una chica una botella en la cabeza, llegaron cuatro dotaciones del Cuerpo de la Policía, la ambulancia, los agresores salieron corriendo, pero según la concejala no pasó nada, se mantiene al decir que no hay problemas”; y el ruido, “ donde “hasta ponen reclamaciones en el Teatro Isabel la Católica, tenemos conocimiento de 12 hojas, porque no se escuchaba el espectáculo dentro del edificio”.

Mar Meseguer manifiesta que “queremos turismo de calidad, no peleas, ni vómitos, ni calles sucias, un turismo que no te dejan ni dormir”. La portavoz de la asociación sentencia que “estamos muy quemados, vamos a hacer unas pancartas especiales, se van a colgar las sábanas de nuevo a partir de hoy en señal de protesta”.

El secretario de la asociación, Adrián Cuesta, abre las puertas de su casa de calle Ganivet a Granada Hoy y cuenta su experiencia, que suscribe casi todo lo anteriormente descrito por Mar Meseguer. Según cuesta, “ha pasado más de un mes desde que se aprobó la moción del ruido y tenemos las sospechas de que solo fue una operación de marketing del Ayuntamiento de Granada, porque no se ha movido nada, continúan concediendo licencias de apertura y no se adoptan medidas cautelares”.

Pero no todo es cuestión de ruido, apunta Adrián Cuesta, “hay una anarquía en toda la zona, y no solo por la apertura de los pubs, sino por los suministros de los mismo, porque ocupan la calle de manera impune, incluso las zonas de descargas de pasajeros de los hoteles, y también está la seguridad, todos los fines de semana hay una reyerta”.

Este vecino de calle Ganivet se muestra muy dolido con las palabras del presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, que se despachó en televisión nacional diciendo que la solución era que todos los vecinos pusieran doble acristalamiento, lo que es atrevido y muestra la falta de voluntad para buscar una solución”.

El secretario del Comité se queja de que “estamos hartos de reivindicárselo a la Policía Local y a la concejala de Seguridad Ciudadana, pero todo son buenas palabras y pocas acciones. Y no estamos en contra de este gobierno en concreto, sino de todo el que ocupa el sillón, que termina por no hacer nada”. Así, añade que “estamos cansados y decepcionados, porque solo se tiene una parte del problema en cuenta, a la hostelería, y no a los vecinos”. Además, prosigue Cuesta, hemos solicitado que se tomen medidas cautelares y el Ayuntamiento de Granada hace lo de siempre, no contestar y tenemos sospecha de que no se va a caer nada a corto plazo”.

Desde Granada Hoy hemos querido conocer la opinión de la concejal delegada de Protección Ciudadana y Movilidad, Raquel Ruz, quien contradice a la plataforma de Ganivet y manifiesta que "ha recibido a todos los vecinos que han querido reunirse con ella". En cuanto a la declaración de Zona Acústicamente Saturada, Ruz subraya que "no es un huevo que se echa a freír", sino que "esta actuación va a requerir un tiempo más largo, puesto que hay que tomar mediciones acústicas durante más de un día y más de dos". Este sentido, la edil socialista apunta que "si desde algún otro grupo político del Ayuntamiento de Granada les dicen otra cosa, es que les están mintiendo."

Además, mientras se soluciona el asunto de la zona saturada, Ruz expone "seguimos trabajando, como puede observarse, ya que ayer mismo intervenimos en varias terrazas de la calle Almireceros y el entorno de Elvira". La concejal de Seguridad Ciudadana añade que "estos negocios han sido advertidos en reiteradas ocasiones y no nos va a temblar el pulso a la hora de hacer cumplir la norma".

También reseña Ruz que "están buscando soluciones entre vecinos y hosteleros para que se pueda desarrollar la actividad y respetar el descanso de los ciudadanos".