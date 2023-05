Compartir una vivienda en Granada cuesta un 30% más al mes que hace un año

El recurso de compartir una vivienda para poder permitirse vivir de forma más o menos independiente es algo que ya no es exclusivo de estudiantes que se forman lejos de sus casas. Debido a lo elevado de los precios del mercado inmobiliario, así como a los bajos sueldos, en los últimos años se ha extendido el unirse a otras personas (conocidas o no) para poder pagar por habitaciones en lugar de alquileres completos. Granada no es ajena a este cambio de paradigma en la forma de vivir moderna, y ha experimentado como en los últimos años el precio del alquiler de habitación se ha incrementado progresivamente.

Tal es el incremento que, comparando los precios medios del alquiler de habitaciones de 2021 respecto a 2022, la subida de los precios es más que significativa. El coste de una habitación en alquiler en la ciudad nazarí ha incrementado un 30% en solo 12 meses, situándose la media de 329 euros, según destaca el último estudio de Viviendas compartidas en España en 2022 realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

Esto supone que Granada es la cuarta ciudad de toda España en la que más subió el precio medio del alquiler de habitaciones en solo un año. En diciembre del 2021 el precio medio por habitación era de 253 euros, y subió hasta los 329 euros de media recogidos en diciembre de 2022, un incremento medio de 76 euros.

La ciudad madrileña de Getafe fue la que más incremento de precio registró por el alquiler de una habitación en solo un año (un 44%, pasando de 316 a 454 euros en 12 meses), seguida de Madrid (un 34%, subiendo de 394 a 527 euros) y L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona (el precio aumentó un 31%, de 351 a 459 euros). Después de Granada y su incremento de un 30% en solo 12 meses, en la lista se pueden encontrar otras ciudades españolas como Zaragoza (26%, de 296 a 373 euros), Barcelona (25%, de 459 a 575 euros), Salamanca (25%, de 225 a 272 euros), Sevilla (19%, de 301 a 358 euros) o Valencia (14%, de 319 a 362 euros).

A pesar de este incremento, Fotocasa sigue destacando a Granada como una de las ciudades más baratas en las que compartir una vivienda, ya que la ciudad ofrece miles de alternativas de ocio como museos, cines, exposiciones, zonas verdes, restaurantes, conciertos, y, según aseguran, "la vida en ella es mucho más barata que en otras ciudades españolas".

“Estamos frente al mayor encarecimiento del precio de las habitaciones en los pisos compartidos desde que en Fotocasa tenemos registros. Más de 75 euros en tan solo un año. La razón es clara: en 2022 el precio del alquiler ha alcanzado máximos históricos por encontrarse en una situación muy crítica de escasez de oferta. Esto implica que la dificultad de acceso a la vivienda se acrecienta todavía más”, ha explicado la directora de Estudios de Fotocasa, Anaïs López.

La mayoría de los ciudadanos que comparten piso, según el portal inmobiliario, son jóvenes de entre 18 y 35 años que buscan emanciparse. Pero a medida que cumplen años, el deseo de compartir para socializar se convierte en una obligación para repartir gastos, ya que "el incremento del precio del alquiler no les permite independizarse".

Según la portavoz, el encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial al que tienen que hacer frente para pagarse estas habitaciones sea mayor al 50% en algunos casos, como en las capitales de provincia más tensionadas. "La imposición de tener que compartir vivienda causa estragos en el desarrollo de los núcleos familiares, al privar de intimidad a las personas, por lo que esta coyuntura podría incluso influir en las tasas de natalidad", ha valorado López.

Sube el precio en todas las comunidades autónomas

El estudio del portal inmobiliario destaca que en todas las comunidades autónomas de España se ha incrementado el precio de las viviendas compartidas por encima del 10% en los últimos siete años.

En el caso de Andalucía, el precio medio de la habitación de alquiler en una vivienda compartida se ha incrementado en un 41% si comparamos los precios de diciembre de 2015 (232 euros) a los de diciembre de 2022 (327 euros). Dentro de esos siete años de diferencia, la mayor subida se da, tal y como ocurre con Granada, en el periodo del último año, cuando el precio medio del alquiler pasó de los 280 a los 327 euros.

Andalucía se convierte así en la quinta comunidad autónoma en la que más ha subido el precio del alquiler de una habitación en los últimos años. Compartir una vivienda en Cataluña se ha incrementado un 73,8%, en Madrid un 68,7% y en Comunitat Valenciana un 57,8%, todos estos incrementos por encima del 50%.

Le siguen muy de cerca Aragón con 49,9%, la propia Andalucía con su 41,0%, Galicia con 40,2%, País Vasco con 37,7%, Castilla y León con 29,8%, Canarias con 24,8%, Asturias con 22,7%, Castilla-La Mancha con 20,7% y Región de Murcia con 20,2%.

En cuanto a los precios, las tres comunidades con un precio por encima de los 400 euros al mes son: Cataluña con 545 euros/mes, Madrid con 503 euros/mes, y País Vasco con 420 euros/mes. Le siguen con un precio inferior las comunidades de Aragón con 358 euros/mes, Comunitat Valenciana con 353 euros/mes, Canarias con 345 euros/mes, Andalucía con 327 euros/mes, Galicia con 283 euros/mes, Principado de Asturias con 282 euros/mes, Castilla y León con 274 euros/mes, Región de Murcia con 264 euros/mes y Castilla-La Mancha con 245 euros/mes.

Compartir una vivienda en España cuesta de media 440 euros al mes, es decir, un 15,8% más que hace 5 años (desde 2017) y un 66% más respecto a hace 7 años (2015). Si se analizan los precios de 2022 con los de 2015, se puede comprobar como la diferencia se dispara hasta alcanzar el 66,2%, es decir, se pasa de los 265 euros/mes de diciembre de 2015 a los 440 euros/mes de diciembre de 2022.