Los 20 millones reservados por la Junta serán insuficientes para la compra del Cubo de CaixaBank en Granada

La compra del edificio del Cubo por parte de la Consejería de Justicia como nueva sede judicial en Granada (una solución con la que quieren cerrar el eterno debate sobre la ciudad de la justicia en la capital judicial de Andalucía) fue el anuncio estrella de los nuevos presupuestos de la administración para 2024 en Granada. Pero la operación no está cerrada; tiene flecos abiertos, como ya informó este periódico, y el principal es el asunto económico. Los 20 millones de euros reservados en los presupuestos del año que viene para esta adquisición es la oferta de la Junta a CaixaBank por el edificio, pero según ha reconocido el propio consejero de Justicia, José Antonio Nieto, esta cantidad no va a ser suficiente.

José Antonio Nieto, en una entrevista concedida a Huelva Información, del Grupo Joly, ha explicado que esos 20 millones incluidos en la partida presupuestaria 'Palacio de Justicia de Granada' son solo para la adquisición del Cubo. Luego habrá que ver la dotación para su reforma y adaptación a sede judicial. Pero además da por seguro que no serán suficientes ya que la entidad bancaria, con la que la Junta está en negociación, pide más dinero por su venta. "Con eso seguramente no sea suficiente ni para su adquisición, pero bueno, es un punto de partida. En principio ese era nuestro tope pero hay una negociación abierta, estamos respetando a las partes y los tiempos y confío en que se cierre el acuerdo lo antes posible", ha dicho Nieto.

El momento actual es clave para el resultado de la negociación: "Ya hemos hecho una oferta y la entidad propietaria prefiere un precio superior. No es fácil, pero nosotros ya hemos hecho lo que nos correspondía y ahora confiar en que se pueda cerrar lo antes posible", ha asegurado el consejero, sin dar plazos para llegar a buen puerto, aunque quiere que sea "cuanto antes".

Lo importante para la Junta era, después de dos décadas de debate en la ciudad y de peticiones de una ciudad de la justicia para acabar con la dispersión de sedes, tener esa partida en los presupuestos, lo que "permite abrir la negociación". Las diferencias entre la Junta y CaixaBank sobre el precio por el que cerrar la operación de compra-venta es que la Consejería ha hecho una oferta siguiendo los parámetros de una adquisición similar en el Campus de Palmas Altas, donde se ubicará la nueva ciudad de la justicia de Sevilla. Es decir, un precio de compra por metro cuadrado. Pero, según ha reconocido Nieto, la Caixa "prefiere un precio superior" ya que "defiende también otras valoraciones" del edificio, no solo el precio por metro cuadrado al que se ajusta la administración.

Y es que Justicia se plantea seguir el mismo procedimiento que en el citado Palmas Altas, donde se compró por 51,9 millones un campus que era un complejo con hasta siete edificios y 51.000 metros cuadrados construidos, por lo que salió el metro cuadrado por encima de los 1.000 euros. La superficie de suelo era de algo más de 42.000 metros cuadrados, por lo que atendiendo a este parámetro la operación fue por 1.230 euros el metro cuadrado. El edificio del Cubo de Granada se levantó sobre una parcela de 21.626 metros cuadrados y cuenta con 40.000 metros cuadrados construidos. Con la oferta de 20 millones de la Junta la oferta ha valorado a 500 euros el metro cuadrado construido y a 924 el metro de suelo.

"No sé si será inminente o tendremos que esperar"

Ante esta situación, Nieto advierte sobre los plazos para el cierre de la operación: "No sé si será inminente o tendremos que esperar". Pero confía en tenerla cerrada cuanto antes porque "cuanto más tiempo esté abierto más riesgo de infección hay", ha ejemplificado.

Con la oferta de los 20 millones encima de la mesa, ahora esperan la decisión de CaixaBank para cerrar la compra. Y una vez que el edificio sea propiedad de la Junta, "adaptarlo a sede judicial" para albergar, como informó Granada Hoy, toda la jurisdicción Civil, tanto juzgados unipersonales de primera instancia como las secciones de la Audiencia Provincial. "Hay que hacer salas de vistas, de comunicaciones, salas de detenidos, salas para pruebas...", ha explicado sobre la posterior reforma del Cubo, por lo que habrá que hacer un proyecto de obra y adaptación que también "llevará su tiempo". Según pudo saber este periódico, la reforma tardaría entre un año y un año y medio.

Lo que sí asegura el consejero es que es una solución a un debate que lleva "décadas abierto" y del que están "hartos" casi el cien por cien de los operadores jurídicos. De ahí esta solución, que a corto plazo sumará una sede judicial más pero que a largo plazo, en un proceso por fases, terminará dotando a Granada de una ciudad de la justicia en la zona Sur de la ciudad si se suma el solar adyacente donde se proyectó durante décadas el teatro de la ópera y donde se construiría un nuevo edificio para trasladar allí la jurisdicción Penal, por lo que se unificarían los juzgados en este nuevo enclave para mantener solo en el Centro de la ciudad, en el edificio de la Chancillería, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"Es una respuesta para tener una ciudad de la justicia integrada en la ciudad en un sitio consolidado y no tendría que irse a las afueras como ha ocurrido en otros sitios", ha defendido el consejero. Con todo, de esa segunda fase que los operadores jurídicos consideran fundamental para que la operación sea funcional y no acabe dispersando más las sedes, y para la que piden un compromiso "inmediato", todavía no se dan más detalles por parte de Justicia ya que se contemplaría sobre el papel una vez que se cierre esta operación del Cubo.