El reto del nuevo Consejo de Comercio de Granada: evitar la "alarmante" situación del sector

El comercio de Granada ha celebrado hoy lo que han considerado un "día histórico". Se ha puesto en marcha el nuevo Consejo Municipal del Comercio, a instancias del Ayuntamiento y en el que están integrados, entre otros, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Federación de Comercio y Centro Comercial Abierto. Un órgano que nace con una urgencia: salvar el comercio de Granada, gravemente afectado y en riesgo de desaparición.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha destacado que este consejo pretende "mejorar la situación" del comercio de Granada, evitando "la confrontación" por ejemplo con las grandes superficies ya que lo considera una "pérdida de tiempo". Olivares ha dicho que todas las medidas se consensuarán en el consejo, entre las que están, mejorar los comercios, una logística de envíos propia, crear un centro donde dejar las compras para poder recogerlas al final del día sin llevar bolsas, la famosa tasa de ocupación de vía pública a los comercios que saquen las mercancías a la calle o su adaptación a las TIC.

"No vamos a dar ningún paso sin ellos, vamos a estar unidos para buscar las mejores medidas y en paralelo crear un comercio de calidad que se verá reforzado por el turismo de calidad que también perseguimos", ha dicho.

La presidenta de la Federación de Comercio, María Castillo, ha coincidido en "no echar la culpa" a las grandes superficies de la situación del comercio de proximidad y ha puesto como reto del consejo "estudiar qué necesita Granada para ser atractiva para el comercio". "Granada siempre ha tenido fama de tener buen comercio, estamos muy preparados", ha defendido.

Desde el Centro Comercial Abierto, su presidente, Ángel Rodríguez, ha dicho que se trata de un "día histórico" ya que "es la primera vez que el comercio ocupará el sitio que por facturación y empleo le corresponde". Para el presidente, "el sector lo pide a gritos" ya que "si no se toman medidas rápidas el comercio no existirá. No es una visión catastrofista", asegura.

Rodríguez ha coincidido en que Granada es referente en comercio de proximidad, algo que "tiene que volver a ser". También advierten de la situación actual con el cierre de muchos comercios y advierten de la necesidad de actuar "si no queremos que Granada sea un parque temático".

Según el concejal, el consejo tendrá una reunión permanente y otra no permanente y esperan que en unos quince días se celebre la primera reunión para trazar las "líneas genéricas", en las que también tendrán especial importancia los barrios, que también reclaman medidas para su comercio. "Serán líneas estratégicas, no tácticas, a corto, medio y largo plazo", ha dicho Olivares.

Según la Federación de Comercio, en Granada provincia hay 18.000 comercios y generan empleo con 60.000 puestos de trabajo, "el que más empleo estable genera". Sobre los cierres, Castillo advierte de que aún "no se ha superado" la crisis y cierran más de los que abren. En el Centro, por ejemplo, dice que la situación es "muy alarmante".

Desde el Centro Comercial Abierto consideran que el "principal" problema "se llama Amazon", por lo que creen que la única forma de competir es creando plataformas comunes de distribución. También "las grandes superficies", por lo que piden mejoras en los accesos y aparcamientos para hacer atractiva la visita al Centro.

Otro asunto puesto sobre la mesa es la "especulación inmobiliaria". Según Rodríguez, hay dueños de locales que se pueden permitir el lujo de tenerlos cerrados si no los alquilan a precios altos, por lo que proponen que se penalice de alguna forma estas prácticas.