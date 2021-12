Los consejos de una experta para la Nochebuena con Covid en Granada: abrir las ventanas y mascarillas para evitar una Navidad con Ómicron

Hay que mantener los pies en el suelo para que el sistema se mantenga lo más despresurizado posible. Y la preventivista Aurora Bueno prácticamente da una orden a todas las personas: no acudir al médico ni a Urgencias salvo que sea necesario, "se esté ahogando". Y lo resume en que, ahora mismo, los sitios de mayor riesgo para poder contraer el Covid-19 son las salas de espera de los hospitales y los centros de salud, "yo diría que más que incluso un pub".

La catedrática lo explica así: "Los servicios de Urgencias están absolutamente colapsados porque todo el que se siente mal o un poco cansado, se va a Urgencias. Es época de mucha infección respiratoria y no toda es Covid, pero ante cualquiera que sea, con un diagnóstico positivo o negativo se debe asumir que es Covid (porque hay falsos negativos). Se deben tomar precauciones. Pero si uno está razonablemente bien y lo puede pasar en su casa, no le resuelve nada ir al médico. Quien se sienta mal, se esté ahogando, tiene que ir a consulta, pero quien no esté así, si no tenía Covid lo va a coger en el hospital".

La experta en salud pública advierte también que, de cara a las celebraciones de estos dos próximos días, "el mensaje que hay que dar es que todos somos potencialmente contagiosos", y que un negativo en un test de antígenos "da una falsa sensación de seguridad" ya que hay mucho falso negativo con estas pruebas y "eso es muy peligroso". Por eso, aparte de las vacunas, se tienen que tomar para estos días "medidas complementarias" para protegerse de la infección por SARS-CoV-2. Todo se basa en evitar: aglomeraciones, ambientes cerrados y mal ventilados, y evitar el contacto cercano sin mascarilla.

Así que de cara a esta noche, sobre todo, Aurora Bueno ofrece una serie de recomendaciones. De un lado evitar "celebraciones multitudinarias" y cenar "con la familia con la que se convive". Incluso aboga por hacer estas reuniones preferentemente "a mediodía" para mantener el mayor tiempo ventiladas las estancias.

Además, a poder ser, aprovechar para hacerlas al aire libre o cerca de este. Sin embargo, la previsión del tiempo no es muy alentadora con anuncio de lluvia tanto el 24 como el 25. Como mal menor, la experta dice que "abrir las ventanas 10 minutos cada hora" ayuda a renovar la ventilación. Otra de las ‘obligaciones’ de la experta es mantener en todo momento la mascarilla puesta en sitios cerrados, salvo para comer.

Soluciones como separar mesas entre familias o tener distancia en interiores no sirve, según la preventivista, "si no se mantienen durante todo el encuentro" como cuando "nos vamos al fregadero a llevar los platos". Y añade: "es como cuando vas a un restaurante y los de la mesa de al lado te pueden contagiar". Y otro consejo: alcohol con moderación porque "se toman riesgos que no deberían".