Granada suma dos nuevas muertes por coronavirus a la puertas de Nochebuena, en un día de récord de contagios

Ómicron sigue ganando terreno a Delta. Si como parece se va confirmando, la nueva variante es más contagiosa, esta es la explicación a la virulenta escalada de casos que se vive en todo el mundo, y aquí en Granada no iba a ser menos. La provincia llega al récord de contagios en una sola jornada desde enero del año pasado, superando cifras tope de la tercera, cuarta y quinta ola. No se vislumbra que se vayan a frenar ahí las tendencias al alza, así que para valorar mejor la situación hay que mirar a los hospitales, y en ellos la situación, aunque saturada por el miedo a las infecciones respiratorias (que no todas son Covid), dista y mucho de la asfixia con la que se afrontaba en periodos anteriores. Incluso hoy desciende en siete pacientes. Lo malo es apuntar dos nuevos fallecimientos que, además, tuvieron un diagnóstico tardío: el 19 de diciembre.

Desde el 31 de enero de este año no se sumaban tantos contagios en un solo día en Granada. La provincia alcanza los 630 positivos por Covid. Solo ha habido 14 días este 2021 con más casos registrados. Hace algo más de un mes se hacía la misma comparativa pero al revés, contando días con menos contagios en un periodo que se alargaba más allá de la anualidad. Es la gran diferencia de la explosión de este elemento perturbador como la nueva variante Ómicron, la llegada del invierno, y la libertad sin medidas restrictivas.

Con estos 630 contagios casi se dobla la cantidad registrada la semana pasada y el acumulado hace que se haya pasado de promediar 242,6 casos por jornada a 504,8. Por fecha de diagnóstico, la evolución más certera, la media es de 352,1 contagiados por día. Los acumulados hablan de que los casos notificados han subido de 1.456 a 3.029, aunque la pasada semana el aumento era del 187% y en esta es del 108%. En un mes la subida de casos semanales ha crecido un 1.126,32%.

Las tasas de incidencia siguen subiendo. En la provincia lo hace cerca de 60 puntos en un día para colocarse con 461,2, así que lo más seguro es que mañana se llegue a la situación de riesgo extremo, que marcan los 500 puntos de ratio. La previsión a una semana está en 536,4 de forma lineal, y la cual no se dará así puesto que se empezarán a contar como eventos de contagio las cenas y comidas de Navidad. La tasa a siete días ha subido pero en menor proporción, de 256,8 a 268,2. Está bien que la medida semanal no suba tanto como la de dos semanas porque indica ralentización.

Por zonas sanitarias, la situación es de subida generalizada al mismo nivel de la tasa provincial en la capital, que pasa a tener 567,5 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, y de 319,1 en una semana, dejando una proyección de más de 600 casos para la siguiente. El repunte es mayor en la Costa-Alpujarra con 502,7 casos en catorce días (ayer 438,9), y de 254,4 en una, una bajada en este caso de unos veinte puntos muy positiva ya que puede amortiguar los contagios navideños. En el distrito Metropolitano la ratio a dos semanas está en 423,3 contagiados por cada 100.000 personas, subiendo más de 60 puntos, con un índice a siete días de 262,9. En el área Nordeste el dato es el mejor, con 278,4 y 168,9 a siete días (suben una media de veinte puntos ambas).

El día llega con dos muertes más por coronavirus en Granada con fecha de diagnóstico reciente, de hace solo cuatro días (el 19 de diciembre), por lo que cabe la probabilidad de que estas se produjeran antes y que ahora haya salido el resultado del diagnóstico por Covid. Los curados suman 93. El goteo de muertes es diario pero con cifras pequeñas en comparación con el nivel de contagios.

Algo similar pasa con la presión hospitalaria. Tras el repunte de ayer, hoy suben solo en 8 pacientes nuevos, ninguno en UCI. Y como sucedía en olas anteriores, el número de camas empieza a bajar conforme pasa la semana. Son siete espacios menos ocupados por pacientes Covid en los centros asistenciales de la provincia con 68, 57 en planta (-7) y 11 en UCI (los mismos de tres últimos días).

En cuanto a la vacunación, el miércoles de Lotería se pusieron en Granada 4.000 primeras dosis de la vacuna frente al Covid, además de que 10.242 personas completaron la pauta. 6.970 se reforzaron con la tercera entrega, la cual ofrece una protección muy alta frente a Ómicron, y 2.854 niños menores de 12 años ya tienen administrada la primera vacuna.