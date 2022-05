Contagios a la baja en la desaceleración de la séptima ola del coronavirus en Granada

La séptima ola del coronavirus en Granada continúa con su descenso progresivo poco a poco, y en el inicio de esta semana se han notificado menos contagios que en el final de la anterior. También han empezado a reducirse las hospitalizaciones, aunque en el dato de este martes son superiores a las del viernes, por lo que la curva del Covid llegará en franco camino descendente a las elecciones andaluzas y, sobre todo, a la Feria del Corpus de la capital, donde es esperable que se produzca un aumento de los casos como ha sucedido en todos los lugares de Andalucía donde se han celebrado fiestas multitudinarias en estas últimas semanas.

Granada llega al parte de este martes con la notificación de 400 casos de Covid sintomáticos, frente a los 556 registrados el pasado viernes, y los 826 de la semana pasada, lo que hacen un promedio de 185,5 en los últimos cuatro días. Son menos que los 497 remitidos el pasado martes, que arrojaron una media de 124,2 casos por jornada.

Sin embargo, la evolución indica el descenso, aunque habrá que esperar a los datos del próximo viernes para poder realizar la confirmación. Los promedios, teniendo en cuenta que los viernes salen los datos más inflados por acumulación, son de 150,4 casos por día esta semana y 216,14 en la anterior.

Las personas que se encuentran hospitalizadas en los centros asistenciales granadinos, sin embargo, se incrementan con respecto al viernes y alcanza las cifras de 75 nuevos ingresos. La gran mayoría han entrado a planta, mientras que cinco han ido a la UCI. Sin embargo, estas cinco personas que entran nuevas no se suman a las cinco personas que ya se encontraban en Cuidados Intensivos desde el martes pasado, puesto que las cifras totales no suben. Esa salida de las listas podría corresponderse con los cinco nuevos fallecimientos registrados en Granada desde el viernes, aunque no se puede afirmar con rotundidad.

Granada lamenta la muerte de diez personas por complicaciones derivadas del coronavirus desde el último martes de la semana pasada, a 1,42 por día. Este dato, vista la evolución de la pandemia, empezará a bajar la semana que viene al mismo ritmo que lo hacen las hospitalizaciones. Hay que recordar que la semana pasada se produjo el pico de los fallecimientos de esta séptima ola.

La cifra de curados de este último parte asciende a 863, la mejor cifra de los últimos partes y en consonancia a las cifras de los informes de las últimas dos semanas (624, 730, 689) y las vacunaciones cierran la semana a un ritmo lento. Solo 97 primeras dosis desde el viernes pasado, a 24,25 al día solamente, mientras que completaron la pauta vacunal 170 (42,5 por jornada). Se pincharon la dosis de refuerzo esta semana 932, a un promedio de 233 por día.