Cooperativas Agro-alimentarias celebra el Día de Granada en la feria Fruit Logística

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada se promociona en Fruit Logística, la feria europea del sector hortofrutícola, junto a diez empresas cooperativas con la finalidad de seguir afianzando la comercialización y las exportaciones de una potente oferta de sabores vegetales, buena parte de ellos considerados referentes internacionales en calidad e innovación.

En Messe Berlín, la Federación provincial ha celebrado el Día de Granada compartiendo con las cooperativas y representantes institucionales el Catálogo de Cooperativas de Frutas y hortalizas de la provincia de Granada. Esta publicación bilingüe recoge información de la amplia variedad de vegetales de calidad producidos por las cooperativas asociadas a la federación. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres, a su vez presidente de la cooperativa El Grupo, destacó "la calidad, la profesionalidad y el afán de mejora constante de las cooperativas granadinas que vuelven a esta feria internacional de referencia para compartir lo mejor del campo granadino y de sus agricultores".

El director de la Federación, Gustavo Ródenas y la subdirectora Mari Carmen Alvarez, acompañan a las empresas en esta misión comercial que cuenta con el respaldo de Diputación de Granada; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Autoridad Portuaria de Motril, Agrocolor, SUCA, Insufese, Consejo Regulado de la IGP Espárrago de Huétor Tájar, además de la entidad Caja Rural Granada.

En el Hall 18, con el apoyo de Extenda, las cooperativas despliegan estos días sus equipos comerciales para conquistar a profesionales y cadenas de distribución. La internacionalización de las cooperativas granadinas alcanza a todos los países europeos, donde se valora el suministro profesional y constante de vegetales llenos de sabor y con una calidad óptima. Cooperativa La Palma, de Carchuna-Motril, presenta en Fruit Logística la excelencia de su Agricultura "Less is More" con productos que sumergen al consumidor en una auténtica explosión de sabor (stand C01). El Grupo, de Gualchos-Castell de Ferro, productora de una variada gama de vegetales de calidad, visita la feria para conocer las últimas innovaciones en el sector hortofrutícola mundial.

Fruit Logística volverá a ser el escaparate de un potente sector de espárrago verde, más fortalecido que nunca gracias a la creación de la Interprofesional de Espárrago Verde de España, presidida por Antonio Zamora. Esta organización une al sector productor y comercializador nacional con la finalidad de reforzar su posicionamiento en el mercado.

Varias cooperativas de espárrago verde estarán en Fruit Logística. La cooperativa Centro Sur (Huétor Tájar) participa en esta feria con sus novedosas variedades de espárrago verde convencional y ecológico, además de su espárrago con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Huétor Tájar (Hall 18B11). Comparte stand y objetivos comerciales con la cooperativa de segundo grado Espárrago de Granada (Láchar), que integra la oferta de Vegachauchina, Espafrón, Agromesía y Espalorquiana.

Otra gran productora, Cosafra (Huétor Tájar) muestra las excelencias de su espárrago verde que reúne calidad, conveniencia y aporte saludable, así como otras referencias comerciales, como el romanesco, alcachofas y patatas. (Hall 18B18). Del mismo modo, San Isidro de Loja (Stand Hall18C12), lleva su selecta oferta de espárrago verde, aderezada con su magnífico aceite de oliva virgen extra.

El presidente de la Diputación provincial, José Entrena, acompañado por la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, ensalzaron el esfuerzo de las cooperativas hortofrutícolas por alcanzar los máximos estándares de calidad y seguir consolidando sus mercados. La delegada territorial de Agricultura, Maria José Sánchez, acompañó a la directora de Industrias Agroalimentarias, Cristina Toro en este evento comercial, resaltando la capacidad productiva del campo granadino, su relevancia social y la búsqueda constante de oportunidades de futuro para sus agricultores. Representantes del Puerto de Motril, Agrocolor, Caja Rural Granada también acompañaron a las empresas granadinas en esta cita internacional.