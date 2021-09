El viernes de Corpus será lectivo en Granada: Educación mantiene que “no es posible” modificar el calendario escolar

No, el viernes de Corpus no será fiesta y habrá clase en los colegios e institutos de Granada. ¿El motivo? Que “no es posible realizar una modificación del calendario provincial escolar por petición de un municipio” -cabe destacar que se aprobó por Resolución de fecha 28 de mayo de 2021-, al haber sido solicitada por el Ayuntamiento de Granada “fuera de tiempo” y de manera “extemporánea”.

Hace unos días, cuando el Ayuntamiento de Granada estaba sumido en mitad de la polémica por la designación de los festivos locales que se aprobaron finalmente en el pleno del pasado viernes, desde el Consistorio granadino se reclamó a Educación que se modificara el calendario escolar para que así los alumnos granadinos no tuviesen clase a la jornada siguiente del día grande de la capital. Sin embargo, según ha manifestado la delegada de Educación, Ana Berrocal, a través de una carta abierta que ha hecho llegar a Granada Hoy, la petición no se hizo cumpliendo con lo estipulado pues fue “a través de la prensa” y sin solicitud oficial.

Ante ello, Berrocal afea al Ayuntamiento de Granada que la “Delegación Territorial de Educación y Deporte ha tenido conocimiento de la presente petición a través de la prensa local, sin que conste comunicación previa alguna ni por escrito, ni por teléfono, ni por ningún otro canal de comunicación, lo que dificulta la posibilidad de intercambiar los fundamentos en que cada administración adopta las decisiones que le competen y que se separa de la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre ambas administraciones”.

Esta petición, de la que se hizo eco este diario el pasado viernes 24 de septiembre, se realizó por parte de la Concejalía de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, representada por el concejal delegado Jacobo Calvo, quien firmaba con fecha de 22 de septiembre un escrito donde solicitaba a la Delegación de Educación que liberase uno de los días no lectivos que habían decretado para que el Ayuntamiento de Granada pudiera disponer de él de cara a elegir el viernes de Corpus jornada sin clase, ya que la no coincidencia de los días no lectivos con las festividades locales dejaba solo dos días para libre elección de los ayuntamientos.

Así, al haber fijado Consejo Escolar Provincial en el calendario el 11 de octubre, el 7 de diciembre, el 7 de enero y el 25 de febrero como días no lectivos, la capital se queda sin posibilidad de poner un día más no lectivo fuera de sus fiestas locales, el jueves de Corpus y el recién aprobado en pleno Día de la Mariana, el 26 de mayo.

El motivo por el que el Ayuntamiento de Granada daba este paso vino dado por las quejas de la comunidad educativa, concretamente una dirigida al pleno municipal, firmada por un total de 41 entidades, 26 colegios y 15 Ampas, donde mostraban su descontento y pedían que se consensuara la elección de los días no lectivos, con acento en el viernes de Corpus.

Sin embargo, desde Educación mantienen que existen diversas razones por las que encuentra imposible deshacer el calendario ya designado en mayo. Según el artículo 4.1 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, “el calendario escolar será aprobado antes del 31 de mayo de cada año”. Ante ello, “la previsión de esta fecha como límite para la aprobación del calendario escolar tiene por objeto que, con anterioridad al inicio del curso escolar, los Consejos Escolares Municipales, y, en su caso, los Consejos Escolares de Centro, puedan fijar los días no lectivos restantes, en el caso de que alguno de los festivos locales del municipio coincida con día no lectivo”.

Por tanto, desde la Delegación esgrimen que “antes de la citada fecha, no se ha recibido comunicación o alegación alguna trasladada por ese Consejo Escolar Municipal o por el Ayuntamiento de Granada en el sentido ahora solicitado, motivo por el que dicha cuestión ni pudo ser valorada en el seno del Consejo Escolar Provincial, ni pudo ser tenida en cuenta en la resolución de 28 de mayo por la que se aprobaba el calendario escolar de la provincia”.

En este sentido, desde Educación se señala a la elección del día de Mariana Pineda como festividad local y su repercusión “extemporánea” en el calendario escolar: “Dicha modificación es una atribución exclusiva del Ayuntamiento, en cuya aprobación debió tener en cuenta las circunstancias derivadas de dicha decisión, entre las cuáles se encuentra el calendario escolar del alumnado del municipio, especialmente, cuando dicho cambio se ha hecho por parte del Ayuntamiento de forma extemporánea a lo contemplado en la normativa”.

Otro de los motivos que exponen desde Educación es que “el calendario se aprueba para todos los centros docentes públicos y privados de la provincia de Granada, que está compuesta por 174 municipios y 6 entidades locales autónomas que quedarían afectados por la petición de que se adapte dicho calendario a la decisión, recordemos, extemporánea, del Ayuntamiento de Granada y contraviniendo la normativa que le es de aplicación (Decreto 301/2009)”.

De esta manera, la delegada de Educación en Granada justifica que “no es posible considerar esta extemporánea petición”, aunque se muestra abierta a “valorar las citadas circunstancias en el momento en el que se vaya a aprobar el calendario escolar provincial del próximo curso escolar”, en referencia al curso 2022-2023.