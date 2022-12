Coruña, elegida sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial a la que optaba Granada

El Consejo de Ministros ha elegido a Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), ente de nueva creación al que optaba Granada con una candidatura que concitó la unión institucional muy destacada. No pudo ser y pese a la fortaleza de la propuesta granadina, ha sido Galicia la elegida.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reunido en el día de hoy.

La ciudad coruñesa se ha impuesto a Granada y las otras catorce candidatas, en las que Alicante también era una de las favoritas. La opción gallega fue la apuesta de la Xunta, que tuvo que elegir entre Santiago, Orense y la propia Coruña. Las tres ciudades se postularon y, tras la decisión de apoyo de la Xunta, Santiago se retiró. No así Orense, que presentó su propuesta en el plazo abierto por el Gobierno y que se cerró el pasado 7 de noviembre.

Granada elaboró una candidatura liderada por la Universidad de Granada (UGR), que apostaba como puntos fuertes en la creación de un ecosistema basado en la inteligencia artificial y en el hecho de que la provincia cuente con unos datos terribles en cuanto a paro y despoblación. El objetivo del Gobierno con este proceso de descentralizar entidades públicas de nueva creación pretendía precisamente permitir el crecimiento de todos los territorios y equilibrar un mapa hasta ahora focalizado en Madrid.

En un primer momento, la Agencia -que no comenzará a operar antes de junio de 2023- contará con 40 funcionarios. Se espera que en una primera fase de crecimiento se llegue al centenar de funcionarios y que, cuando el organismo esté al máximo rendimiento- este número se multiplique por diez hasta alcanzar el millar de trabajadores.

Coruña se ha impuesto a las otras candidatas y Rodríguez ha destacado el paquete de ayudas propuesto por la candidatura, así como el apoyo de la comunidad autónoma y el ecosistema formativo y empresarial del país. La ministra ha subrayado que Galicia ofrecerá ayudas a la movilidad para los trabajadores desplazados y sus familias con apoyo en materia de vivienda. Además ha puesto en valor el ecosistema empresarial que ha apoyado el proyecto, así como la red universitaria y de formación en el campo que acompaña la candidatura, informa Efe.

Aparte de a Granada y Alicante, las dos favoritas, la candidatura se ha impuesto a Ourense, Jerez de la Frontera, Salamanca, Segovia, Barcelona, Guadalajara, Leganés, Palma, Isla de Tenerife y Zaragoza.

La ubicación de la nueva agencia se ha anunciado junto a la Agencia Espacial Española, que estará situada en Sevilla. Ambos procesos han supuesto los primeros pasos del nuevo modelo para descentralizar instituciones públicas fuera de la capital.

Precisamente en la mañana de este lunes, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, señaló que la candidatura para acoger la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial era "imbatible" y rechazaba la idea de que la elección que se pudiera hacer de Sevilla para el organismo regulador en materia espacial pudiera perjudicarle al ser "criterios objetivos" los que el Gobierno estaba valorando.

A preguntas de los periodistas al respecto, Cuenca indicó que estaba "convencido" de que se valorarían "criterios objetivos", más allá de que, si "por necesidad de oportunidades" o "número de población" y "capacidades" se tratara, a Andalucía le "corresponderían" la sede de varias de estas agencias, recoge Europa Press.

El Gobierno, resaltó el alcalde granadino, decidió "distribuir aquellos organismos" que "puedan mejorar la vida también de aquellos territorios que no hayan tenido en otras ocasiones oportunidades", y en ese sentido señaló que era el "momento" de Granada. Enfatizó que "no puede haber razones de otro tipo" para la elección de la AESIA que las recogidas de forma "objetiva" en el Boletín Oficial del Estado, y que Granada no compite con Sevilla, que no aspira a esa sede, sino a la Agencia Espacial.

La ciudad ofreció como sede física el antiguo hospital de La Salud y la candidatura granadina consiguió la unidad de todas las instituciones. La propuesta granadina fue respaldada por una extensa memoria en la que se recogían todos los puntos que requería el Gobierno y, además, se adjuntó un informe en el que se autoevaluaba el texto y se establecía que Granada cumplía con todos los requisitos.