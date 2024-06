No es gripe, es Covid: aumentan los contagios de coronavirus tras las fiestas de Granada

El Covid-19 vuelve a estar presente, aunque técnicamente nunca se fue. Los casos de coronavirus están experimentando un repunte en las últimas dos semanas en Granada, tal y como también está ocurriendo en el resto de la comunidad autónoma andaluza y en todo el país. Todavía no es alarmante, pero ya hay quienes están volviendo a recuperar las mascarillas y las precauciones aprendidas en los peores momentos de la pandemia.

El SARS-Cov-2 vuelve a demostrar que, pese al paso del tiempo, su tasa de contagio sigue siendo alta y las últimas concentraciones festivas, el Corpus y la temporada alta de bodas, bautizos y comuniones están funcionando como caldo de cultivo en la transmisión de una enfermedad que, tal y como recuerdan todos los agentes sanitarios, nunca se ha marchado. Sobre ella hay que seguir manteniendo, pese a su menor virulencia, una precaución que debe ser extrema en los colectivos más vulnerables.

Tanto es así que en algunos centros de mayores y de día, tanto de la capital como de otros puntos de la provincia granadina, se ha vuelto a recomendar el uso de las mascarillas a los usuarios, e incluso en algunas situaciones incluso a obligar a las visitas. En las que mayor circulación hay del virus, algunos internos han sido apartados del resto para tratar de contener los brotes y las visitas deben llevar el cubrebocas.

El Servicio Andaluz de Salud han confirmado a este periódico que esta tendencia es evidente, y que el repunte de casos es una realidad, no solo en la provincia de Granada sino en toda la comunidad y también a nivel nacional. El Covid-19, a diferencia de la gripe, no es estacional, por lo que no depende de que haga frío o calor para que se propague, y fiestas como el pasado Corpus, que vivió un récord de participación, han podido servir para propagar la enfermedad como la espuma.

Sin embargo, desde la Delegación de Salud remarcan que todos los centros asistenciales de la provincia cuentan con planes preparados y específicos en caso de que haya que atender a un gran aluvión de contagios graves por consecuencia del Covid-19. En la actualidad, según los datos que se manejan en el SAS, hay 53 pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales públicos de la provincia de Granada, y de ellos tres se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según los últimos datos del Programa de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de la Consejería de Salud y Consumo, la tasa de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Andalucía es de 294,1 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional es de 437,6 casos/100.000 habitantes. La incidencia Covid en la provincia de Granada está en 223,6 casos por cada 100.000 habitantes, según se explica desde el SAS.

Estos datos corresponden a la semana del Corpus de Granada (semana 22/2024, del 27 de mayo al 2 de junio), por lo que no reflejan con total exactitud la situación que se vive ahora mismo, dos semanas después. La próxima actualización, este jueves, dejará una imagen más clara de una subida que sí es ya palpable en los servicios de Urgencias de hospitales y centros de salud de la provincia. Además, el informe sí que destaca que, del global de todos los casos de infecciones respiratorias, el porcentaje de positividad para SARS-Cov-2 ha sido de 44,7%, lo que habla claramente del aumento de los contagios.

"En esta temporada, las tasas estimadas de Covid-19 se han mantenido estables, con valores bajos y con pequeñas fluctuaciones, pero en las últimas semanas se detecta un aumento en las mismas, más marcado en las tres últimas semanas" destaca entre sus conclusiones el Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía.

Respecto al resto de enfermedades respiratorias, en la última semana de datos se destaca que los contagios de gripe han sido de un 2,6%, y de un 0% para el VRS (virus sincitial respiratorio). Las tasasestimadas de gripe y de VRS alcanzaron su valor máximo en las últimas semanas del invierno, presentando una tendencia descendente desde entonces a niveles basales.

Por eso, desde el SAS se recomienda a la población vulnerable (enfermos crónicos, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, profesionales sanitarios y sociosanitarios) que se protejan frente al Covid-19 con el uso de las herramientas que dieron buenos resultados durante la pandemia, como la higiene de manos, la mascarilla y la distancia social cuando se muestren síntomas de enfermedad respiratoria. En caso de tener estos síntomas, también se pueden usar los famosos test rápidos de las farmacias, y en caso de positivo, lo recomendado es el aislamiento si es posible, y el protegerse con mascarillas para evitar contagiar a los demás.

¿Volverá la mascarilla obligatoria?

Por el momento, según las fuentes del SAS consultadas por este periódico, no se espera implantar medidas como la vuelta de la mascarilla obligatoria. Pese a que el aumento es evidente, la situación todavía permite esperar para saber si el incremento de casos del SARS-Cov-2 es simplemente una pequeña fluctuación como las que se dieron en anteriores semanas de la primavera y que luego remitieron.

La última vez que se estableció la obligatoriedad del uso universal de mascarilla en centros sanitarios asistenciales (hospitales y atención primaria) en Andalucía fue el pasado 12 de enero, en aplicación de una orden enviada desde el Gobierno de España. Un mes después, el 9 de febrero, se suprimió esta obligatoriedad debido a la bajada de casos que se produjo, aunque se mantuvo como recomendación su uso.

Todavía hoy, desde la Consejería de Salud se continúa recomendando el uso de la mascarilla en centros sanitarios, transporte público o lugares con alta concentración de personas, como bibliotecas o centros comerciales, ya que los virus siguen en circulación. Y ahora es cada vez más evidente.