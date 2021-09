Crisis de la vacuna de Moderna: ¿de Japón a Granada?

Una crisis de comunicación en una multinacional dedicada a la industria de la salud es una mala noticia, y una prueba de fuego para sus gabinetes de prensa. Puede acabar en pocas horas con una reputación ganada durante décadas, y en esta época de pandemia de coronavirus, cualquier cosa que suena a paso atrás en la búsqueda de la normalidad de 2019 se tiende a magnificar. A finales de agosto Japón, un país que bramó contra la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokyo por temor al Covid-19, pero que presenta unos niveles de vacunación muy bajos en comparación con su potencial económico, retiró un millón de dosis de la vacuna de Moderna, y una semana más tarde, otros 1,63 millones.

El problema era haber encontrado en los sueros una "sustancias extrañas" en varios lotes, por lo que por principio de precaución se retiraron, y más cuando en un primer momento dos muertes se relacionaron con este preparado. Y estos lotes en común tenían haber sido fabricados en España por la farmacéutica Rovi, que hace apenas seis meses anunciaba a bombo y platillo que la planta de tiene en Granada iba a elaborar el principio activo del suero desarrollado por la compañía estadounidense. En concreto cien millones de vacunas al año. Y la pregunta se hizo evidente en ese momento: ¿de qué manera afecta a la fábrica granadina esta crisis de reputación de la farmacéutica española?

Desde los Laboratorios Rovi en todo momento han desvinculado su rama de Granada la crisis de la vacuna de Moderna en Japón. Por una razón muy sencilla: de Andalucía todavía no ha salido ninguna dosis fabricada en la plata de Rovi en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Fuentes de la compañía explicaron a este diario que en la nave granadina se siguen realizando las obras y la instalación de los aparatos que servirán para implantar y poder elaborar el principio activo de las vacunas con tecnología de ARN mensajero en la que se basan los preparados de Moderna.

Una de las posibles confusiones venía al tirar de hemeroteca. Cuando en los meses de abril y mayo, tanto Juanma Moreno como Pedro Sánchez visitaron Rovi en Granada, sus dirigentes se mostraron esperanzados en que los primeros viales salieran de Andalucía en un plazo de cinco meses... Que es el que prácticamente coincide con las fechas actuales. Pero la propia compañía ‘estiró’ este mismo verano sus propias previsiones y situó en el último trimestre del año la frontera para que desde Granada salieran los primeros principios activos de la vacuna.

Los lotes contaminados, tres en concreto, salieron de la planta de Rovi situada en Alcalá de Henares, en Madrid, donde la farmacéutica se dedica al llenado y envasado y distribución de la vacuna para todo el mundo salvo Estados Unidos. La compañía admitió, tras realizar los estudios pertinentes, que la sustancia contaminante hallada es acero inoxidable, el cual, tal y como explicó Rovi en un comunicado conjunto con Takeda, el regulador farmacéutico japonés, "no supone un riesgo indebido para la seguridad del paciente y no afecta negativamente al perfil beneficio/riesgo del producto". Además, las dos muertes en el país nipón relacionadas, presuntamente, con Moderna, no tenían nada que ver con los lotes contaminados.

Pero el daño a la reputación ya estaba hecho. El pasado viernes por la mañana Rovi acumulaba un descenso del 22% en bolsa tras la crisis de la vacuna, aunque más tarde se estabilizaron en torno al 13,5%. Y eso son millones que se pierden, pero también momentos de duda entre los inversores. Y en Andalucía hay mucho en juego con Rovi y su planta granadina. En una entrevista concedida a Granada Hoy el pasado 25 de abril, el vicepresidente y director financiero de Rovi, Javier López-Belmonte, no pudo llegar a cuantificar la inversión millonaria que se lleva a cabo, no solo en la planta de Granada capital para esta vacuna, sino también para la factoría de heparinas que construye en estos momentos en el Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Escúzar, en la comarca del Temple granadino. Eso sí, la intención de Rovi es duplicar la plantilla existente, que pasaría a tener 200 trabajadores de toda Andalucía. "Hay una consecuencia directa de inversiones, de actividad económica, mediante infraestructuras y reformas que supone en el corto plazo circulación de dinero y empleo para la región", dijo entonces el vicepresidente de Laboratorios Rovi.

La propia compañía ha "respirado" estos días después de comprobarse que sus vacunas no tuvieron que ver en la muerte de dos japoneses y que la sustancia encontrada en sus viales es inocua en estas cantidades en el ser humano. Por eso todo sigue adelante para Rovi, que afirmó con rotundidad que "las inversiones para Granada están comprometidas", por lo que el plan marcha, y la provincia andaluza seguirá siendo la "joya de la corona" para el laboratorio madrileño.