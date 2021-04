Desde que el verano del año pasado, los laboratorios Rovi firmaron un acuerdo con la biotecnológica Moderna para realizar el acabado de las vacunas contra el coronavirus, siempre hubo un runrún de que Granada sería protagonista de ese proceso. Pero ese se iba a hacer y se hace en Madrid. De hecho, en enero salieron al mundo ya las primeras dosis. Sin embargo, el puzzle se ha completado, y la semana pasada se formalizó el acuerdo para que la farmacéutica fabrique en Granada el principio activo de la vacuna, la primera etapa de la cadena de producción y que pone a la provincia y Andalucía "en el mapa mundial de la lucha contra el Covid", como afirmó el presidente de la Junta, Juanma Moreno. A su lado, en la presentación del acuerdo, estuvo el vicepresidente de Rovi, Javier López-Belmonte, presente en la implantación de su empresa en Granada cuando el PTS aún era un mar de huertos de la Vega.

–Rovi va a fabricar en Granada el principio activo de la vacuna de Moderna contra el coronavirus. ¿En qué consiste?

–Lo que anunciamos es que vamos a hacer la fabricación vía tecnológica de la vacuna, la parte que tiene esa actividad. Consiste en la tecnología ARN mensajero, y vamos a traerla a Granada y a participar en esa fase de la producción. Hay dos grandes fases en la fabricación de un producto farmacéutico. Una que, si fuera un producto tradicional, sería más química, por así decirlo, y luego está la fase farmacéutica. Yendo del producto terminado hacia atrás, el producto que vemos por la tele es el vial multidosis. Ese lo estamos haciendo en Madrid. Allí, tras el acuerdo firmado el verano pasado, estamos haciendo toda la fabricación para fuera de Estados Unidos de esos viales. Se formula, se hace el llenado séptico, la inspección, el etiquetado y el empaquetado. Moderna es quien se encarga de mandarla a los países. En Granada lo que vamos a fabricar es la fase anterior, es decir, en este caso la parte biotecnológica donde está el ARN mensajero, y vamos a participar en esa producción. Por poner en perspectiva, de Granada sale el producto que podría ir a Madrid para fabricar el vial multidosis.

Seguridad "Las vacunas de ARNm se están mostrando más eficaces. La prevención es del 100% en casos graves"

–¿Por qué se habla de que estas vacunas de ARN mensajero (ARNm) son el futuro?

–Primero, por un hecho muy sencillo: todos los problemas que están teniendo las vacunas son de las que no son de esta tecnología, sino las de adenovirus. Se está viendo que son menos eficaces, que protegen menos de la enfermedad, y se está viendo la complejidad de los efectos secundarios que están teniendo, que en algunos casos están siendo graves aunque poco probables, y que las autoridades están teniendo que parar y revisarlas. En el caso de Estados Unidos, no ha llegado a aprobar la de AstraZeneca. Esta tecnología es nueva. Las vacunas del Covid-19 son el primer producto farmacéutico que se desarrolla con estas tecnologías, y se está demostrando que son mucho más eficaces, que llega desde el 94% de prevención hasta el 100% de casos graves, lo cual es increíble, y que además no tienen tantos problemas de efectos secundarios graves. Que alguien tenga fiebre al día siguiente no es un problema, lo es cuando el efecto adverso es peligroso como los trombos. Esta tecnología permite una capacidad de adaptabilidad y desarrollar nuevas vacunas ante mutaciones mucho más rápida que las otras.

–¿Qué supone para Granada y Andalucía que Rovi fabrique aquí el principio activo de esta vacuna?

–Desde un punto de vista social, pensar que desde Granada se está ayudando a paliar esta crisis sanitaria tan tremenda nos llena de orgullo y responsabilidad. Desde un punto de vista económico, va a suponer traer una tecnología nueva que la hay en muy pocos lugares del mundo. Hay una consecuencia directa de inversiones, de actividad económica, mediante infraestructuras y reformas que estamos haciendo que supone en el corto plazo circulación de dinero y empleo significativa para la región. Es muy bueno para la ciudad y Andalucía.

–La inversión para traer esta tecnología, ¿a cuánto ha ascendido?

–Aún no la podemos cuantificar. Rovi ha invertido previamente para tener las instalaciones disponibles, y esto hace la segunda derivada, que es haber afianzado la alianza con Moderna para poder ponerla en marcha en el siguiente trimestre. Es lo más ilusionante del proyecto: que en unos cinco meses pueden estar saliendo ya dosis de las instalaciones de Granada, lo cual es un tiempo récord, y además como una capacidad de cien millones de dosis anuales. Estamos hablando de una capacidad superior a España entera, Francia o Marruecos. Ahora en pandemia necesitamos muchas dosis y estas no son suficientes, pero en el futuro es muy relevante poder tener en España esta capacidad.

Negocio "Granada supone el 50% de la venta de Rovi, por eso esta planta es la joya de corona"

–Incluso se supone que se tendrán que poner más adelante dosis de recordatorio.

–No se sabe todavía. No sabemos si habrá que dar dosis de recuerdo o será una vacuna recurrente. Todo hace pensar que en los próximos años vamos a tener que vacunarnos, pero creo que aún es pronto, ni siquiera hay información de lo que duran los anticuerpos y la inmunidad. Pero afortunadamente podemos pensar que va a haber vacunación para los próximos años.

Celeridad "Que salgan las primeras dosis en cinco meses es hacerlo en un tiempo récord"

–¿La producción de las vacunas en Granada también empezaría en cinco meses o antes?

–Ahora hay un proceso de construcción de infraestructuras y equipamiento para esta fabricación. Eso es lo primero. Luego hay que poner los equipos en marcha, para después, cualificar y validar antes de producir en rutina. Lo bonito de esto es que, independientemente de que haya pandemia o no, hay que cumplir con una serie de requisitos para asegurar que la calidad del producto es cien por cien seguro y eficaz, por eso tarda.

–¿En dónde se van a fabricar? ¿En la actual sede en el Parque Tecnológico de la Salud o en el nuevo edificio que se está construyendo en Escúzar?

–Como la clave es tener las vacunas cuanto antes para la situación pandémica actual, se va a utilizar la infraestructura que está en el Parque Tecnológico de la Salud.

Capacidad "Cien millones de vacunas anuales es una producción como España, Francia y Marruecos"

–¿Y para cuándo está previsto terminar la construcción de la nueva planta?

–La de Escúzar es para la fabricación de heparinas de bajo peso molecular. Estamos en proceso de construcción y la idea es que el año que viene empecemos con los lotes de cualificación y validación. Es un proceso que va a buen ritmo, pero todavía no está lista, esperamos tenerla en marcha a finales de año.

–¿Cuánto empleo puede generar con la fabricación de las vacunas contra el Covid?

–Como tenemos una perspectiva de trabajar a todo trapo para poder combatir la pandemia, contamos que puede ser entre 75 y 100 personas. La actual plantilla es prácticamente la misma, por lo que supondría doblar la planta de Granada.

–¿Y qué perfiles profesionales se buscarán? ¿Para cuándo está previsto que se inicie el proceso de selección de personal?

–Técnicos, cualificados, licenciados, ya sean biológicos, técnicos de laboratorio, de todo ese tipo. Entiendo que empezará en breve. Si en cinco meses tenemos que estar ya fabricando todo, lógicamente que un mes o dos tendremos que tener a todo el mundo listo. Es un proceso bonito contratar gente, incrementar la actividad económica para combatir esta crisis.

Nueva fábrica "La idea es empezar la cualificación y validación de la planta de Escúzar el año que viene"

–¿Cómo se ha vivido, en un laboratorio farmacéutico como Rovi, este año y un mes de pandemia global?

–Ha sido duro para todos. En lo personal por lo que hemos tenido que vivir en casa, y a nivel profesional ha sido un ejercicio de responsabilidad tremendo. Nosotros nos dedicamos a producir productos farmacéuticos, que además son de primera necesidad, independientemente del Covid. O incluso las heparinas que se fabrican en Granada y que es un medicamento esencial que se utiliza para combatir el coronavirus. Y a pesar de tener momentos difíciles, aquí el orgullo es de lo bien que se comporta la gente en Rovi, de sus empleados, de seguir trabajando sin parar en todo momento, y han respondido de forma fantástica. Desde la compañía también hemos tratado de apoyar y dar todos los medios necesarios de seguridad y protección, y humanos, porque a veces se necesita mucho cariño para poder seguir trabajando, y así ha sido. Por otra parte, satisfechos de poder trabajar con las vacunas contra el Covid desde el verano pasado. Nuestro papel es importante porque fabricamos para todo el mundo, salvo para Estados Unidos, por lo que la repercusión es mundial.

Escepticismo "Con los datos de vacunación vemos que la sociedad no es antivacunas"

–Dijo la semana pasada que Granada es la "joya de la corona de Rovi" ¿Es especial que ahora contribuya se haga aquí esta vacuna?

–Lo decimos no porque le tengamos cariño, que por supuesto, pero es porque fabricamos los principios activos de nuestro principal producto, que vendemos en más de 70 países, y que supone el 50% de la venta de Rovi. Por eso es la joya de la corona. Por otra parte es una planta de altísimo valor tecnológico, hecha desde cero por nosotros, con una automatización muy alta. Gracias a lo que es la planta hoy, Moderna ha confiado en llevar la producción de su vacuna.

–¿Le molesta que tengan tanta voz los 'antivacunas'?

–Más que molestarme, creo que sería un tema preocupante si tuvieran mucha voz. Al final, afortunadamente, hay que quedarse con los datos de vacunación, y en ellos vemos que la sociedad, en España y fuera de ella, no es antivacunas. Todo el mundo quiere vacunarse y sabemos que la gente está deseando que le llegue su turno. Estaría preocupado si la gente no se quisiera vacunar, pero no es la realidad, es más el ruido de determinadas personas que, a lo mejor, por las cosas tan disparatadas que dicen se les presta demasiada atención, pero la mayoría silenciosa es ferviente seguidora de las vacunas.